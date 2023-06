Hausse de salaire des députés - Les membres du SFPQ et du SPGQ manifestent pour réclamer un rattrapage salarial équitable





QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Des centaines de membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) manifestent ce midi aux abords de l'Assemblée nationale afin de réclamer une hausse salariale digne de celle que viennent de s'attribuer les députés.

« Un père de famille, un jeune père ou une mère de famille a le droit d'aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. C'est comme ça que je vois la vie moi !?» Ces mots ont été prononcés par le premier ministre François Legault pour justifier les hausses salariales des députés de l'Assemblée nationale. Pour les organisations syndicales, ce principe doit s'appliquer également aux travailleuses et travailleurs du secteur public.

« Monsieur Legault, vous souhaitez que la députation obtienne les meilleurs salaires possibles, et bien les milliers de travailleuses et travailleurs dans la fonction publique réclament un traitement équitable. Les salaires offerts aux personnes ouvrières, au personnel de bureau et aux personnes professionnelles ne sont plus compétitifs avec les employeurs des secteurs privé, municipal et fédéral, lesquels offrent une rémunération plus élevée pour des tâches similaires. Ils ont droit à la même reconnaissance que celles et ceux qui nous gouvernent, c'est une question d'équité », réclame Christian Daigle, président général du SFPQ.

Le gouvernement souhaite limiter à 9 % sur 5 ans la hausse salariale pour le personnel de la fonction publique dans un contexte d'inflation. Rappelons que l'écart salarial qui sépare l'ensemble du personnel de l'État québécois des autres salariés québécois se situe toujours à 11,9 %, selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

« Nos membres qui font partie de la fonction publique québécoise sont en colère contre le gouvernement de la CAQ qui parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, le gouvernement force l'adoption d'un projet de loi qui hausse de 30 % le salaire des députés afin d'être parmi les mieux rémunérés au pays. De l'autre, il refuse de reconnaître le rattrapage salarial pour nos membres. C'est injuste et insultant », explique Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Hier, une pétition de plus de 12,000 signatures réclamant des augmentations salariales équitables pour les travailleuses et travailleurs du secteur public a été déposée à l'Assemblée nationale par la députée de Sherbrooke, madame Christine Labrie.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40?000 membres à travers le Québec, dont quelque 30?000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26?000 employés de bureau et techniciens et environ 4?000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10?000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente 32 850 spécialistes, dont 24 330 dans la fonction publique, 5?720 à Revenu Québec et 2 800 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

9 juin 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :