Superior Graphite projette de construire une unité de production de matériaux anodiques actifs d'une capacité annuelle de 24 000 tonnes à un tiers du coût d'investissement

Superior Graphite, l'un des principaux producteurs de graphite, projette de construire une unité de production de matériaux anodiques d'une valeur de 180 millions USD afin de répondre à la demande croissante liée aux véhicules électriques et au stockage d'énergie sur les marchés nord-américain et européen. Le matériau anodique actif (Anode Active Material - AAM) de pointe de l'entreprise favorise et accélère la transition énergétique. L'usine principale sera située à Hopkinsville, dans le Kentucky et une capacité de production supplémentaire sera installée à Sundsvall, en Suède. La technologie de fabrication innovante de Superior Graphite ainsi que les opérations établies sur ces sites donnent lieu à un processus de production continu, réduisant de manière significative les besoins en capitaux et les coûts opérationnels.

« Notre technologie et nos marques de produits bénéficient de la confiance des clients internationaux à forte valeur ajoutée. Par rapport aux méthodes de production traditionnelles, notre technologie inédite utilise environ 70 % d'électricité, de main-d'oeuvre et d'espace en moins. Elle permet également d'engendrer une réduction de l'empreinte carbone de près de 85 % et d'entraîner des économies de coûts considérables pour les fabricants de véhicules électriques », déclare Ed Carney, PDG de Superior Graphite.

Répondre aux exigences de l'IRA

La chaîne d'approvisionnement en graphite doit faire face à plusieurs défis majeurs liés notamment aux pratiques minières, aux émissions, à la pollution et à la concentration géopolitique, qui nécessitent une attention toute particulière. Des chaînes d'approvisionnement en batteries transparentes, équitables et respectueuses de l'environnement sont indispensables pour la future chaîne de valeur et les utilisateurs finaux des batteries. La loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act - IRA) est essentielle à l'établissement d'une chaîne de valeur pour véhicules électriques en Amérique du Nord, car elle exige que la majorité des matériaux et des composants pour batteries proviennent de pays signataires d'accords de libre-échange.

« En tant que fabricants, nous avons la responsabilité de rester compétitifs et rentables dans les années qui suivront la fin de ces incitations », déclare Carney.

Démarrage de la production en 2026

Superior Graphite projette de commencer la production dans sa nouvelle usine en 2026 aux États-Unis et en Suède, en utilisant l'organisation et l'infrastructure existantes. Une levée de fonds sera lancée par l'entreprise afin de financer l'unité de production de 24 000 tonnes. Accelerate Capital et Stanhope Capital ont été désignées pour piloter cette levée de fonds.

« Notre nouvelle capacité de production sera opérationnelle en 2026. Elle constitue la première phase d'une expansion prévue vers des quantités encore plus importantes de matériaux AAM dont le marché manque cruellement et ne nécessite pas le besoin d'augmenter considérablement les effectifs de notre entreprise ou le volume de notre production à ce stade », explique Carney. « Parallèlement, nous sommes très heureux de pouvoir continuer à répondre aux besoins de nos clients existants. »

Superior Graphite a mis au point un matériau anodique actif pour les batteries qui surpasse les normes actuelles de l'industrie. Sa technologie de fabrication inédite permet de créer un matériau anodique actif à partir de graphite synthétique, de graphite naturel ou de matériaux recyclés.

« Grâce à un produit plus économique à produire, structurellement plus durable, et qui comble un vide important pour la décarbonation de la planète, l'entreprise devrait connaître une croissance significative dans ce domaine », déclare Carsten Wehling, COO de Superior Graphite.

À propos de Superior Graphite

À la pointe de l'innovation depuis 1917, Superior Graphite propose un procédé de purification éléctro-thermique continu du graphite et des carbones, un calibrage avancé et des technologies de mélange personnalisées pour la gestion de l'énergie et de la chaleur, de la métallurgie, de la friction, des additifs pour matériaux de forage, des céramiques non oxydées et des polymères. Les solutions spécialement conçues par l'entreprise se distinguent par leur qualité, leur cohérence et leurs performances exceptionnelles dans tous les secteurs d'activités et dans le monde entier.

9 juin 2023

