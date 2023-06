itel lance le nouveau smartphone aux couleurs changeantes S23, qui permet aux utilisateurs d'atteindre de nouveaux sommets.





itel, la marque leader mondiale de la vie intelligente qui s'engage à fournir des produits électroniques de consommation abordables et de bonne qualité avec une excellente expérience utilisateur, a officiellement lancé son tout premier smartphone à couleurs changeantes, le S23, qui combine un design premium avec des caractéristiques fiables, offrant aux utilisateurs une grande capacité de mémoire et une expérience d'utilisation fluide. Pour présenter ce nouveau produit, itel a organisé un événement de lancement, permettant aux clients d'avoir une expérience directe du S23.

Le tout premier design de panneau arrière à couleur changeante d'itel

L'édition blanche d'itel S23 est dotée d'une couche photochromique à l'arrière, qui change automatiquement de couleur, passant du blanc mystérieux à un rose de rêve, lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil ou aux rayons UV. Son design exquis, associé au panneau composite 3D vibrant, aide les utilisateurs à montrer leur style unique.

Une combinaison d'expérience globale à haute efficacité

itel S23 est équipé d'un écran HD+ waterdrop de 6,6 pouces, offrant un rapport écran/corps de 91 %. Son taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz offre une excellente expérience visuelle, tandis que le taux de réactivité tactile de 120 Hz garantit un défilement et des jeux fluides.

Le S23 est doté d'une mémoire de 128+8Go et version 128+16Go, offrant suffisamment d'espace pour les applications quotidiennes et plus de 30 000 photos. En outre, la fusion de 4+4 Go et 8+8 Go de mémoire permet d'intégrer efficacement l'espace ROM à l'espace RAM, ce qui permet d'obtenir des performances très élevées avec moins de latence. Il est également équipé d'une batterie de 5000mAh, accompagnée d'une charge Type-C de 10W, permettant jusqu'à 15 heures d'utilisation des médias sociaux et 112 heures de lecture de musique.

L'événement lancé au Maroc offre une expérience de première main aux clients

Pour célébrer l'arrivée du S23, l'équipe itel au Maroc a organisé une conférence de presse locale, invitant près d'une centaine d'invités, y compris des personnalités importantes d'ITI&IWACO, des propriétaires de magasins KRS à Casablanca. L'événement a permis de présenter le lancement du nouveau produit S23, de mettre en lumière la technologie des panneaux à couleurs changeantes et d'organiser un tirage au sort passionnant. Les invités ont montré un grand intérêt pour le nouvel itel S23, impressionnés par la fonction de changement de couleur et la grande mémoire du téléphone. Ils s'attendent à ce que le S23 devienne le smartphone le plus économique du marché, doté d'une fonction de changement de couleur et d'une grande mémoire.

En combinant un design élégant avec des caractéristiques remarquables telles qu'un espace de stockage étendu, une batterie efficace et un fonctionnement fluide, le S23 est prêt à captiver le marché avec un prix abordable !

Établie depuis plus de 10 ans, itel est une marque fiable de vie intelligente pour tout le monde. En adoptant "Enjoy Better Life" comme philosophie de marque, la mission d'itel est de fournir des produits électroniques grand public et des produits de style de vie économiques à tout le monde. Elle démocratise la technologie en donnant accès à la technologie et à la connectivité aux consommateurs qui n'y ont pas encore accès. Après plus de 10 ans de développement, itel a étendu sa présence à plus de 50 marchés émergents dans le monde. itel possède un portefeuille de produits comprenant des smartphones, des téléviseurs, des accessoires, des appareils électriques, des appareils électroménagers, des ordinateurs portables et des produits de style de vie. En 2021, itel s'est classée première marque mondiale de smartphones à moins de 100 dollars et première marque de téléphones fonctionnels selon IDC Worldwide Mobile Phone Tracker. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.itel-life.com

9 juin 2023 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :