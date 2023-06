Appel de projets 2023-2024 - Favoriser l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes des Premières Nations et Inuit





QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le Secrétariat à la condition féminine lance un appel de projets qui permettra de favoriser l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes des Premières Nations et Inuit. Une enveloppe totalisant 2 M$ sur trois ans est disponible pour soutenir financièrement les initiatives et les projets qui seront retenus.

Les femmes autochtones jouent un rôle de premier plan dans la vie de leurs communautés; elles sont des vecteurs importants du développement économique, social et culturel. Le gouvernement du Québec souhaite les soutenir dans leurs actions et valoriser leur leadership.

Cet appel de projets s'inscrit dans la mise en oeuvre de deux actions de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022 2027 et a pour objectifs généraux :

de valoriser le rôle des filles et des femmes des Premières Nations et Inuit en tant que vecteurs de développement économique, social, politique et culturel;

de favoriser et de promouvoir des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes au sein des Premières Nations et des Inuit du Québec.

Les projets présentés doivent être culturellement adaptés. La priorité sera accordée à ceux reflétant un ou plusieurs des éléments ci-dessous :

la sécurisation économique et la gouvernance autochtone au féminin;

la santé et le bien-être des femmes et des filles autochtones;

les rapports égalitaires et la complémentarité des genres et des sexes en contexte autochtone;

la défense des droits des femmes et des filles autochtones, dont ceux des personnes autochtones LGBTQ+ et bispirituelles.

La sélection des projets sera basée sur la qualité et les retombées de ceux-ci.

Faits saillants :

La date limite pour la soumission d'un projet est le vendredi 15 septembre 2023 à 16 h.

La durée d'un projet doit être de deux à trois ans.

Le montant maximal de l'aide financière pour un même projet est de 150?000 $.

Deux séances d'information se tiendront le 15 juin, l'une à 9 h 30 (en français) et l'autre à 13 h 30 (en anglais).

L'inscription doit être effectuée par courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

Lien connexe :

Appel de projets 2023-2024 pour favoriser l'égalité et la complémentarité entre les femmes et les hommes inuits et des Premières Nations

