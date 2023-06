/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS FRANCOPHONES 2023/

La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, a déposé aujourd'hui un projet de loi proposant différentes modifications législatives en matière d'habitation. Ce dernier vise à préserver un équilibre entre les propriétaires et...

Norda Stelo, important joueur québécois dans le secteur de l'ingénierie, est heureuse d'annoncer l'acquisition de PLANIFIKA inc. (« PLANIFIKA »), une firme de consultation spécialisée en gestion d'actifs. L'expertise de PLANIFIKA complète et...

Le syndicat des cols blancs de l'arrondissement d'Anjou exige des excuses publiques et immédiates de la part du maire Luis Miranda après que ce dernier ait accusé les salariés d'incompétence et de paresse. Le maire a insulté les cols blancs qui...