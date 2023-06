Le Groupe Menarini présente les résultats de l'étude BOSTON concernant le sous-groupe NEXPOVIO® (sélinexor) à l'occasion du Congrès de l'Association européenne d'hématologie, soulignant le potentiel clinique du myélome multiple récidivant/réfractaire





Les données démontrent une réduction significative de 71 % du risque de progression de la maladie ou de décès dans le bras sélinexor + bortézomib + dexaméthasone (SVd) par rapport au bras bortézomib + dexaméthasone (Vd) chez les patients n'ayant jamais reçu d'inhibiteurs du protéasome (IP)

Les données démontrent une réduction significative de 47 % du risque de décès dans le bras SVd par rapport au bras Vd chez les patients atteints de myélome multiple réfractaires au traitement par lénalidomide

FLORENCE, Italie, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le Groupe Menarini (« Menarini »), une société pharmaceutique et diagnostique italienne de premier plan, et Stemline Therapeutics, Inc. (« Stemline »), une filiale à part entière du Groupe Menarini, ont présenté aujourd'hui de nouvelles données importantes sur NEXPOVIO® (sélinexor) lors du Congrès 2023 de l'Association européenne d'hématologie (EHA).

Les deux résumés présentés devant l'EHA apportent de nouvelles données sur les sous-groupes de l'étude BOSTON de phase 3 ( NCT03110562 ) sur le traitement du myélome multiple récidivant et réfractaire (MMRR). Chez les patients n'ayant reçu qu'une seule ligne de traitement, la survie médiane sans progression (mPFS) a été de 21 mois pour ceux traités par SVd, contre 10,7 mois pour ceux traités par Vd seul (HR 0,62). Chez les patients n'ayant jamais reçu d'inhibiteurs du protéasome, la survie médiane sans progression était de 29,5 mois avec le SVd, contre 9,7 mois avec le Vd seul (HR 0,29). Chez les patients réfractaires au lénalidomide, la survie globale a été de 26,7 mois dans le bras SVd, contre 18,6 mois dans le bras Vd (HR 0,53). Ces analyses d'efficacité ont été réalisées sur la base des données finales de l'essai BOSTON publiées en février 2021, qui correspondent à une mise à jour un an plus tard des données présentées en 2020.

« Les données présentées aujourd'hui soulignent la synergie entre le sélinexor et le bortézomib, en mettant en évidence l'importance d'un double changement de mode d'action. Ces résultats sont particulièrement pertinents compte tenu de l'utilisation accrue de l'association daratumumab-lénalidomide-dexaméthasone dans la pratique clinique actuelle », a déclaré Maria-Victoria Mateos, MD, PhD et professeure à l'hôpital universitaire de Salamanque, en Espagne. « Ces résultats viennent appuyer l'utilisation du sélinexor en association avec le bortézomib chez les patients atteints de MMRR n'ayant jamais reçu d'IP ou de bortézomib ou réfractaires au lénalidomide, ainsi que chez les patients qui connaissent leur première rechute. »

« Nous sommes fiers de présenter ces nouvelles données de sous-groupes sur le sélinexor », a affirmé Elcin Barker Ergun, PDG du Groupe Menarini. « Nous sommes déterminés à apporter de nouvelles options thérapeutiques transformatrices aux patients et aux familles touchés par le cancer, y compris le myélome multiple. »

Les effets indésirables (EI) les plus fréquents (? 25 %) apparus avec le SVd par rapport au Vd chez les patients ayant reçu une ligne de traitement antérieure étaient la thrombocytopénie (61,6 % vs 28,6 %), les nausées (52,5 % vs 11,2 %), la fatigue (45,4 % vs 17,3 %), la neuropathie périphérique (38,4 % vs 52,0 %), la diarrhée (34,3 % vs 24,5 %), et l'anémie (30,3 % vs 26,5 %). Les conclusions relatives à l'innocuité étaient similaires dans les sous-groupes n'ayant jamais reçu d'IP et de bortézomib, et dans le sous-groupe réfractaire au lénalidomide. Les données d'innocuité dans ces sous-groupes étaient cohérentes avec celles observées dans la population globale de l'étude BOSTON.

INFORMATIONS SUR LA PRÉSENTATION AU CONGRÈS 2023 DE L'EHA

Titre du résumé : Efficacy, Survival and Safety of Selinexor, Bortezomib and Dexamethasone (SVd) in Patients with Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma: Subgroup Data from the BOSTON Trial (Efficacité, survie et innocuité dans le bras sélinexor + bortezomib + dexaméthasone (SVd) chez les patients atteints de myélome multiple réfractaire au lénalidomide : données de sous-groupes de l'étude BOSTON)

N° d'affiche : P886

Titre de la session : Myeloma and other monoclonal gammopathies - Clinical (Myélome et autres gammapathies monoclonales : clinique)

Date et heure de la session : 9 juin 2023 18 h - 19 h CET

Type de présentation : Poster

Auteur et intervenant : Dr Maria-Victoria Mateos

Titre du résumé : Selinexor, bortezomib, and dexamethasone in patients with previously treated multiple myeloma: updated results of BOSTON trial by prior therapies (Sélinexor, bortézomib et dexaméthasone chez les patients atteints de myélome multiple déjà traité : résultats actualisés de l'essai BOSTON par rapport aux thérapies antérieures) N° d'affiche : P917

Titre de la session : Myeloma and other monoclonal gammopathies - Clinical (Myélome et autres gammapathies monoclonales : clinique)

Date et heure de la session : 9 juin 2023 18 h - 19 h CET

Type de présentation : Poster

Auteur et intervenant : Dr Maria-Victoria Mateos

En décembre 2021, Karyopharm Therapeutics Inc. et Menarini ont conclu un partenariat de licence exclusif. En vertu de cet accord, qui a été amendé en mai 2022 et en mars 2023, Menarini est responsable de la commercialisation de toutes les indications existantes et à venir de NEXPOVIO dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni, en Suisse, dans les pays de la CEI, en Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique latine. Stemline Therapeutics B.V., une filiale à part entière du Groupe Menarini, mène toutes les activités de commercialisation en Europe.

À propos du myélome multiple en Europe

Le myélome multiple est un cancer incurable présentant une morbidité importante et constitue la deuxième tumeur maligne d'origine hématologique la plus fréquente. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, en 2020, environ 51 000 nouveaux cas et 32 000 décès dus au myélome multiple ont été enregistrés en Europe1. Bien que le traitement du myélome multiple se soit amélioré au cours des 20 dernières années et que la survie globale ait considérablement augmenté, la maladie reste incurable et presque tous les patients finiront par rechuter et développer une maladie réfractaire à tous les traitements anti-myélome approuvés. Par conséquent, les besoins médicaux non satisfaits en matière de nouvelles thérapies, en particulier celles dotées de nouveaux mécanismes d'action, restent importants.

À propos de l'étude BOSTON

L'approbation du sélinexor en association avec le bortézomib et la dexaméthasone par la FDA et l'EMA est basée sur l'étude BOSTON de phase 3, une étude multicentrique et randomisée qui a évalué 402 patients adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire qui avaient reçu une à trois lignes de traitement antérieures. L'étude a été conçue pour comparer l'efficacité, la sécurité et certains paramètres de qualité de vie liés à la santé d'un traitement par SVd une fois par semaine par rapport à un traitement par Vd deux fois par semaine. Le critère d'évaluation principal de l'étude était la survie sans progression et les principaux critères d'évaluation secondaires comprenaient le taux de réponse global, le taux de neuropathie périphérique ainsi que d'autres critères. Pour en savoir plus sur cette étude, veuillez consulter le communiqué de presse de Karyopharm annonçant la publication des résultats de l'étude BOSTON dans The Lancet , publié le 12 novembre 2020.

À propos de NEXPOVIO® (sélinexor)

NEXPOVIO® a été approuvé par la Commission européenne dans les indications oncologiques suivantes : (i) en association avec la dexaméthasone pour le traitement du myélome multiple chez les patients adultes qui ont reçu au moins quatre traitements antérieurs et dont la maladie est réfractaire à au moins deux inhibiteurs du protéasome, deux agents immunomodulateurs et un anticorps monoclonal anti-CD38, et qui ont démontré une progression de la maladie lors du dernier traitement ; et (ii) en association avec le bortézomib et la dexaméthasone pour le traitement des adultes atteints de myélome multiple qui ont reçu au moins un traitement antérieur. L'autorisation de mise en marché de NEXPOVIO est valable dans les États membres de l'UE ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Irlande du Nord. NEXPOVIO est commercialisé en Allemagne et en Autriche depuis le quatrième trimestre 2022.

NEXPOVIO est un inhibiteur oral de l'exportine 1 (XPO1), premier de sa catégorie. NEXPOVIO fonctionne en se liant de manière sélective à la protéine d'exportation nucléaire exportine 1 (XPO1, également appelée CRM1) et en l'inhibant. NEXPOVIO bloque l'exportation nucléaire de protéines suppressives de tumeurs, régulatrices de croissance et anti-inflammatoires, conduisant à l'accumulation de ces protéines dans le noyau et améliorant leur activité anticancéreuse dans la cellule. La rétention nucléaire forcée de ces protéines peut contrecarrer une multitude de voies oncogéniques qui, sans contrôle, permettent aux cellules cancéreuses présentant de graves dommages à l'ADN de continuer à croître et à se diviser de manière anarchique.

Pour des informations complètes, veuillez consulter les informations de prescription locales des pays où NEXPOVIO est approuvé.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L'INNOCUITÉ

Contre-indications : Hypersensibilité au sélinexor ou à l'un des excipients mentionnés dans le RPC.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Traitements concomitants recommandés

Il convient de conseiller aux patients de maintenir un apport hydrique et calorique adéquat tout au long du traitement. L'hydratation par voie intraveineuse doit être envisagée pour les patients présentant un risque de déshydratation.

Un traitement prophylactique concomitant par un antagoniste des récepteurs 5-HT3 et/ou d'autres agents anti-nauséeux doivent être administrés avant et pendant le traitement par NEXPOVIO®.

Hématologie :

Les patients doivent faire l'objet d'une numération formule sanguine (NFS) au début du traitement, pendant le traitement et selon les indications cliniques. La surveillance doit être plus fréquente au cours des deux premiers mois de traitement.

Thrombocytopénie :

Des événements thrombocytopéniques (thrombopénie et diminution du nombre de plaquettes) parfois sévères (grade 3/4) ont été fréquemment rapportés chez les patients adultes recevant du sélinexor.

La thrombocytopénie de grade 3/4 peut parfois conduire à des saignements cliniquement significatifs et, dans de rares cas, à des hémorragies pouvant provoquer la mort. La thrombocytopénie peut être traitée en interrompant le traitement ou en modifiant la dose prescrite, par transfusions de plaquettes et/ou par d'autres traitements selon les indications cliniques.

Les patients doivent faire l'objet d'une surveillance des signes et symptômes d'hémorragie et être examinés rapidement.

Neutropénie :

Une neutropénie sévère (grade 3/4) a été rapportée avec le sélinexor. Dans de rares cas, des infections concomitantes sont survenues chez des patients présentant une neutropénie de grade 3/4. Les patients atteints de neutropénie doivent faire l'objet d'une surveillance pour détecter tout signe d'infection et être examinés rapidement.

Toxicité gastro-intestinale :

Nausées, vomissements, diarrhée, qui peuvent parfois être graves et nécessiter l'utilisation de médicaments antiémétiques et antidiarrhéiques. Un traitement prophylactique utilisant un antagoniste des récepteurs 5HT3 et/ou d'autres agents anti-nauséeux doivent être administrés avant et pendant le traitement par sélinexor. Des liquides riches des électrolytes doivent être administrés pour prévenir la déshydratation chez les patients à risque. Les nausées/vomissements peuvent être traités en interrompant le traitement, en modifiant la dose prescrite et/ou en commençant à administrer d'autres médicaments antiémétiques, si cela est cliniquement indiqué. La diarrhée peut être traitée en interrompant le traitement, en modifiant la dose prescrite et/ou en commençant à administrer des médicaments antidiarrhéiques.

Perte de poids et anorexie :

Le poids, l'état nutritionnel et le volume des patients doivent être contrôlés au début du traitement, pendant le traitement et selon les indications cliniques. La surveillance doit être plus fréquente au cours des deux premiers mois de traitement. Les patients constatant l'apparition ou l'aggravation d'une baisse d'appétit et d'une perte de poids peuvent être contraints de modifier la dose, de recourir à des compléments alimentaires et de consulter un nutritionniste.

État de confusion et vertiges :

Les patients doivent être informés qu'ils doivent éviter les situations susceptibles de provoquer des vertiges ou un état de confusion et ne pas prendre d'autres médicaments pouvant provoquer des vertiges ou un état confusion sans avis médical adéquat. Il convient de conseiller aux patients de ne pas conduire ou d'utiliser des machines lourdes jusqu'à la disparition des symptômes.

Hyponatrémie :

Le taux de sodium des patients doit être contrôlé au début du traitement, pendant le traitement et selon les indications cliniques. La surveillance doit être plus fréquente au cours des deux premiers mois de traitement. L'hyponatrémie doit être traitée conformément aux directives médicales (solution intraveineuse de chlorure de sodium et/ou comprimés de sel), incluant une révision du régime alimentaire.

Cataracte :

Le sélinexor peut provoquer une nouvelle apparition ou une exacerbation de la cataracte. Une évaluation ophtalmologique peut être effectuée si elle est cliniquement indiquée. La cataracte doit être traitée conformément aux directives médicales, y compris la chirurgie si elle est justifiée.

Syndrome de lyse tumorale (SLT) :

Des cas de SLT ont été rapportés chez des patients recevant un traitement par sélinexor. Les patients présentant un risque élevé de SLT doivent faire l'objet d'une surveillance particulière. Traiter le SLT rapidement conformément aux directives de l'établissement.

Fertilité, grossesse et allaitement

Les femmes en âge de procréer doivent être informées du fait qu'elles doivent éviter de tomber enceintes ou s'abstenir de tout rapport sexuel pendant le traitement par sélinexor et pendant au moins une semaine après la dernière dose de sélinexor.

Femmes en âge de procréer/Contraception chez les hommes et les femmes :

Il convient de conseiller aux femmes en âge de procréer et aux patients adultes de sexe masculin ayant un pouvoir de reproduction d'utiliser des mesures contraceptives efficaces ou de s'abstenir de tout rapport sexuel pendant le traitement par sélinexor et pendant au moins 1 semaine après la dernière dose de sélinexor.

Grossesse :

Il n'existe aucune donnée sur l'utilisation du sélinexor chez les femmes enceintes. Le sélinexor n'est pas recommandé pendant la grossesse et chez les femmes en âge de procréer qui n'utilisent pas de contraception.

Si la patiente tombe enceinte au cours du traitement par sélinexor, le sélinexor doit être immédiatement interrompu et la patiente doit être informée du risque potentiel pour le foetus.

Allaitement :

On ignore si le sélinexor ou ses métabolites sont excrétés dans le lait maternel. L'existence d'un risque pour les enfants allaités ne peut être exclue. L'allaitement doit être interrompu pendant le traitement par sélinexor et pendant 1 semaine après la dernière dose.

Effets indésirables

Résumé du profil d'innocuité

Les effets indésirables les plus fréquents (? 30 %) du sélinexor en association avec le bortézomib et la dexaméthasone sont les nausées, la thrombocytopénie, la fatigue, l'anémie, la perte de poids, la diarrhée et la neuropathie périphérique.



Les effets indésirables graves les plus fréquemment rapportés (? 3 %) sont la pneumonie, la cataracte, la septicémie, la diarrhée, les vomissements et l'anémie.

Les effets indésirables les plus fréquents (? 30 %) du sélinexor en association avec la dexaméthasone sont les nausées, la thrombopénie, la fatigue, l'anémie, la baisse de l'appétit, la perte de poids, la diarrhée, les vomissements, l'hyponatrémie, la neutropénie et la leucopénie.

Les effets indésirables graves les plus fréquemment signalés sont la pneumonie, la septicémie, la thrombocytopénie, les lésions rénales aiguës et l'anémie.

Description de certains effets indésirables

Infections : L'infection était la toxicité non hématologique la plus courante.

Chez les patients ayant reçu le sélinexor en association avec le bortézomib et la dexaméthasone, l'infection des voies respiratoires supérieures et la pneumonie ont été les infections les plus fréquemment rapportées, chez 21 % et 15 % des patients (respectivement).

Chez les patients ayant reçu le sélinexor en association avec la dexaméthasone, les infections des voies respiratoires supérieures et la pneumonie ont été les infections les plus fréquemment signalées (chez 15 % et 13 % des patients, respectivement), 25 % des infections signalées étant graves et des infections fatales étant survenues chez 3 % des patients traités.

Population âgée

Les patients de 75 ans et plus présentaient une incidence plus élevée d'interruption du traitement en raison d'un effet indésirable, d'une incidence plus élevée d'effets indésirables graves et d'une incidence plus élevée d'effets indésirables mortels.

Déclaration des effets indésirables suspectés

Il est important de signaler les effets indésirables suspectés après l'autorisation du médicament. Cela permet une surveillance continue du rapport bénéfices/risques du médicament. Les professionnels de santé sont priés de signaler tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration figurant à l'Annexe V.

À propos du Groupe Menarini

Le Groupe Menarini est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de la pharmacie et du diagnostic, avec un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars et plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques présentant des besoins non satisfaits importants avec des produits pour l'oncologie, la cardiologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Avec 18 sites de production et 9 centres de recherche et de développement, les produits de Menarini sont disponibles dans 140 pays dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.menarini.com et LinkedIn .

À propos de Stemline Therapeutics

Stemline Therapeutics Inc., une filiale à part entière du Groupe Menarini, est une société biopharmaceutique en phase de commercialisation, axée sur le développement et la commercialisation de nouveaux traitements anticancéreux. Stemline commercialise élacestrant aux États-Unis, un traitement endocrinien oral à base de petites molécules indiquée pour le traitement des femmes ménopausées ou des hommes adultes souffrant d'un cancer du sein avancé ou métastatique, positifs aux récepteurs d'oestrogène (ER) et négatifs aux récepteurs 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2), portant une mutation ESR1, dont la maladie progresse après au moins un traitement endocrinien. Stemline commercialise également aux États-Unis et en Europe ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), un nouveau traitement ciblé contre le CD123, destiné aux patients atteints d'un néoplasme à cellules dendritiques plasmacytoïdes blastiques (NCDPB), un cancer hématologique agressif. ELZONRIS® est le seul traitement approuvé contre le NCDPB aux États-Unis et dans l'UE à ce jour. En outre, Stemline commercialise NEXPOVIO® en Europe, un inhibiteur de XPO1 visant le myélome multiple. Stemline possède aussi un vaste portefeuille de petites molécules et de produits biologiques à différents stades de développement pour une multitude de tumeurs solides cancéreuses et de cancers hématologiques.

