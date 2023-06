Avis aux médias - Dévoilement du nouveau baromètre économique du Québec





MONTRÉAL, le 9 juin 2023 /CNW/ - BCF Avocats d'affaires et Quadrat Conseils sont heureux de convier les représentants des médias au lancement de Prospéra, le baromètre économique du Québec. Pour l'occasion, un panel est organisé réunissant des acteurs du milieu des affaires afin de discuter des impacts concrets du nouvel indice économique et des défis auxquels les entreprises devront faire face dans un monde en perpétuelle évolution. M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, prendra notamment part à la discussion.

Ce panel se tiendra entre 7h30 et 9h30 le 13 juin à l'Espace C2 du Fairmont Le Reine Elizabeth. Un petit déjeuner sera servi.

Quoi

Lancement de Prospéra, le baromètre économique du Québec.

Quand

Mardi 13 juin, 7h30-9h30

Où

Espace C2, Fairmont Le Reine Elizabeth

900 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC H3B 4A5

Qui

Julie Doré, associée et avocate, BCF Avocats d'affaires

Alain Robichaud , Quadrat Conseils

, Quadrat Conseils François Delorme, Économiste

Pierre Fortin , Économiste

, Économiste Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec

, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction, Fonds de solidarité FTQ

Miville Tremblay , économiste et chercheur au CIRANO

