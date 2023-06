Le gouvernement du Canada appuie les 34es Francos de Montréal





MONTRÉAL, le 9 juin 2023 /CNW/ - Cette année encore, on célébrera la francophonie dans toute sa diversité aux Francos de Montréal, un rendez-vous incontournable où la chanson francophone est à l'honneur.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, ainsi que l'honorable Pascale St?Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (DEC), ont réitéré le financement que le gouvernement du Canada a accordé aux Francos de Montréal.

Patrimoine canadien, dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, a alloué un total de 630 000 dollars aux Francos de Montréal pour la présentation des festivals de 2022 à 2024. Cet appui contribue à la relance du secteur culturel québécois et canadien et à l'épanouissement de la musique francophone.

Pour sa part, DEC leur a accordé une contribution financière non remboursable s'élevant à 975 000 dollars sur 3 ans (2022-2024) par l'entremise du Programme de développement économique du Québec. Cette somme sert à soutenir la commercialisation et la promotion des Francos sur les marchés internationaux, à attirer des touristes étrangers à Montréal, et à développer de nouveaux produits.

« Pendant neuf jours en juin, les Francos nous invitent à nous rassembler pour entendre le meilleur de la musique francophone. Une fois de plus, le festival nous propose une programmation riche, où se côtoient des légendes de la chanson et des artistes de la relève. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci à toute l'équipe de faire rayonner la musique francophone et bon festival à tout le monde! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Les festivals stimulent la création et entrainent des retombées économiques indéniables au Québec et partout au pays. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir les Francos de Montréal, ce rendez-vous phare qui contribue au rayonnement des arts et de la culture francophone, et à celui de la métropole québécoise, aux quatre coins du globe. Je salue le travail de toute l'équipe et des artistes qui offrent à la population montréalaise et aux touristes du monde entier des célébrations hautes en couleur. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Une fois de plus, les Francos de Montréal célébreront, du 9 au 17 juin 2023, la chanson en français sous toutes ses formes, et témoigneront de sa vitalité, de sa qualité et de sa diversité. Entre découvertes et nostalgie, les Francos évoluent avec la scène musicale, et continuent de s'imposer comme une des plus importantes plateformes de musique francophone au monde. »

- Maurin Auxéméry, directeur de la programmation, Francos de Montréal

Les Francos de Montréal, présentées du 9 au 17 juin 2023 au Quartier des spectacles, tiennent à joindre l'ensemble du public montréalais par la présentation d'animations culturelles extérieures et de spectacles musicaux à ciel ouvert entièrement gratuits.

Depuis 1989, les Francos de Montréal célèbrent la chanson en français sous toutes ses formes, et témoignent de sa vitalité, de sa qualité et de sa diversité, en favorisant sa diffusion et en stimulant la circulation des artistes de toute la francophonie.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts de Patrimoine canadien offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le Programme de développement économique du Québec de DEC aide les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Programme de développement économique du Québec

Francos de Montréal

9 juin 2023 à 09:00

