Jackery publie le premier rapport environnemental, social et de gouvernance de l'industrie du stockage d'énergie portable





FREMONT, Californie, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, un leader mondial des solutions innovantes en matière d'alimentation portable et d'énergie verte en plein air, a récemment publié son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), devenant la première entreprise de l'industrie du stockage d'énergie portable à publier un tel rapport. Le rapport souligne l'engagement de Jackery à poursuivre une gouvernance d'entreprise appropriée, des opérations écologiques et la responsabilité sociale.

Le rapport ESG, vérifié par TÜV SÜD, un tiers indépendant de vérification et d'essais, révèle que Jackery a réalisé des actions remarquables sur le plan de la protection de l'environnement, de la promotion de l'énergie verte et des technologies de stockage innovantes, de la promotion d'une culture diversifiée et inclusive, et pour favoriser l'innovation à valeur sociale durable.

En outre, Jackery a rempli sa responsabilité sociale à l'échelle mondiale. Il a maintenu une coopération à long terme avec des organisations mondiales de protection sociale comme le Fonds mondial pour la nature (WWF), la National Forest Foundation (NFF) et l'International Rescue Committee (IRC), en apportant sa force et sa valeur pour stimuler le développement durable mondial et d'autres actions d'intérêt public.

Il convient de noter que le rapport souligne les contributions de Jackery aux efforts de secours d'urgence dans les zones touchées. En décembre 2021, Jackery a fait don de générateurs solaires au Kentucky, qui avait été gravement touché par une tornade. En octobre 2022, Jackery a fait don de centrales électriques portables et de panneaux photovoltaïques au comté de Lee et à d'autres régions du sud-ouest de la Floride dévastées par l'ouragan Ian. Ces efforts s'ajoutent aux contributions antérieures de Jackery en matière de secours d'urgence, notamment de multiples dons de centrales électriques portables à des refuges d'urgence aux États-Unis et au Japon.

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le rapport montre que Jackery maintient l'intégrité et a standardisé ses opérations pour protéger les droits des actionnaires. La société a établi une structure de gouvernance appropriée et a également établi des règles correspondantes pour assurer des responsabilités claires et une supervision équilibrée entre ces organes directeurs.

Sur le plan de la bonne gestion des produits, le rapport a constaté que Jackery se conforme strictement aux normes internationales, nationales et industrielles, et met en oeuvre la politique de qualité visant à « valoriser l'innovation technologique, la qualité, l'efficacité, les clients et l'intégrité. »

« Grâce à des technologies novatrices, à une fabrication de pointe, à des marques mondiales et à une distribution omnicanale, nous remplirons la mission de l'entreprise qui consiste à rendre l'énergie verte accessible en tout temps et en tout lieu, et nous travaillerons ensemble pour protéger notre planète et bâtir un avenir meilleur », a déclaré Jack Sun, directeur général de Jackery.

Pour suivre l'actualité de Jackery, rendez-vous sur www.jackery.com et suivre nos pages sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et TikTok .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/4074684/Jackery_Logo.jpg

9 juin 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :