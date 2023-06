Fonds régions et ruralité - Plus de 1,7 M$ pour la MRC de Montcalm





SAINTE-JULIENNE, QC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, est fier d'annoncer au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une entente de 1 777 675 $ se concrétisera avec la MRC de Montcalm pour favoriser la réussite éducative.

Un espace d'échange, de création et de partage entre les différents acteurs de la MRC interpellés par cette question sera mis sur pied. Ce laboratoire en réussite éducative sera chargé de susciter des initiatives collaboratives et multisectorielles pour la réussite éducative. Les projets résultant des travaux du laboratoire seront menés de concert avec différents organismes et seront également soutenus financièrement.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 422 140 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Montcalm totalise, quant à elle, 355 535 $.

Citations :

« Étant impliqué depuis de nombreuses années auprès des organismes oeuvrant pour la réussite éducative des jeunes Montcalmois et Montcalmoises, je me réjouis qu'une somme aussi importante soit investie sur le territoire. Offrir des outils innovants aux jeunes afin qu'ils demeurent motivés pendant leur parcours scolaire sera assurément un gage de succès. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère qu'il est essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! Nous sommes tous concernés par la réussite éducative; avec le laboratoire, les acteurs du milieu rassembleront leurs forces et développeront une vision commune autour de l'éducation. Ils amélioreront leurs connaissances sur le sujet et leurs interventions seront plus efficaces. Je suis fière de voir que la réussite éducative est au coeur des priorités de la MRC de Montcalm! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Au nom de l'ensemble du conseil des élues et élus, de l'équipe administrative de la MRC de Montcalm ainsi qu'en mon nom personnel, je remercie sincèrement le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'octroi de cette importante aide financière. Le projet de laboratoire innovant sera, et nous en sommes persuadés, un important apport sur notre territoire afin de favoriser la réussite éducative. Nous sommes fébriles de débuter les partenariats avec les différentes instances afin que nos jeunes puissent en bénéficier. »

Patrick Massé, préfet de la MRC de Montcalm

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

9 juin 2023 à 09:00

