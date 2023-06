TripleLift accueille les administrateurs indépendants Adolfo Villagomez et Tony Wells pour renforcer les activités de retail media et d'adressabilité des données





NEW YORK, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- TripleLift, la plateforme de technologies publicitaires qui met en avant la publicité numérique, a annoncé aujourd'hui avoir nommé les dirigeants des médias et de la publicité Adolfo Villagomez et Tony Wells administrateurs indépendants. Tous deux très talentueux, ils ont travaillé pendant des décennies pour certaines des plus grandes marques du monde, y compris Verizon et Home Depot. Leur intégration au conseil permettra à TripleLift de mieux répondre aux besoins en matière de retail media et d'espaces d'adressabilité de données.

TripleLift est l'une des entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide dans le secteur des médias numériques. Née en 2012 en tant que société de publicité programmatique, son innovation continue a permis de créer de nouveaux produits pour les formats de vidéos en ligne, de télévision connectée et d'affichage. Au cours de l'année qui a suivi son rachat de la plateforme d'activation de données 1plusX, la société a transformé cette technologie en nouveaux produits de ciblage d'audience qui bénéficient à la fois aux éditeurs et aux annonceurs dans des environnements où les cookies sont limités. L'entreprise tire également parti de son expérience au service de grandes plateformes sociales et de recherche en offrant ces mêmes solutions aux clients dans l'écosystème du retail media en croissance rapide.

Adolfo Villagomez

Adolfo Villagomez est directeur général de Progress Residential, l'un des principaux fournisseurs de logements locatifs individuels aux États-Unis avec environ 100 000 logements sous gestion. À ce titre, son équipe et lui exploitent la technologie et les données pour transformer l'industrie du logement locatif en offrant des solutions novatrices et évolutives qui créent une expérience exceptionnelle pour les résidents.

Avant d'intégrer Progress Residential, Adolfo Villagomez a été président des activités en ligne de Home Depot et directeur marketing pour les opérations de vente au détail de l'entreprise aux États-Unis. Chez Home Depot, il était responsable de toutes les activités numériques, y compris homedepot.com, un site d'e-commerce de premier plan qui a réalisé plus de 20 milliards de dollars de ventes en 2021. Il a également supervisé toutes les activités de marketing et d'image de marque de Home Depot, y compris le réseau de médias de l'entreprise. Il a auparavant occupé des postes chez McKinsey & Company et DuPont.

« Adolfo a une longue expérience du marketing numérique, des entreprises axées sur les données et de la priorité accordée aux clients. Ces trois domaines sont au coeur de la stratégie de TripleLift et constituent un ingrédient important de notre succès passé et futur, a déclaré Dave Clark, directeur général de TripleLift. Une large partie de notre activité globale est au service des entreprises clientes, tout comme le grand détaillant qu'il a dirigé au cours de la dernière décennie. Bénéficier de sa sagesse pour mettre en oeuvre nos plans de retail media sera inestimable. »

« La publicité native comprend des solutions à l'intersection des formats créatifs, de l'inventaire média et des capacités de ciblage, chacun étant précisément nécessaire pour gagner en retail media, a déclaré Adolfo Villagomez, nouveau membre du conseil d'administration de TripleLift. Quand j'ai commencé à étudier la stratégie et les offres de TripleLift, il était clair pour moi qu'ils avaient ce dont le secteur du détail avait besoin. »

Adolfo Villagomez est titulaire d'un master en administration des affaires de la Yale School of Management, ainsi que d'une licence en génie chimique de l'Universidad Nacional Autónoma de México (université nationale autonome du Mexique).

Tony Wells

Tony Wells exerce depuis longtemps en tant que cadre dans l'industrie de la publicité. Plus récemment, il a été premier vice-président du marketing et directeur des médias chez Verizon, où il était apprécié pour ses compétences en développement commercial et pour forger des alliances stratégiques avec les grandes marques. Avant d'intégrer Verizon, il a été directeur de marque chez USAA et directeur marketing chez Schneider Electric, ADT et 24 Hour Fitness. Il a également occupé des postes de direction chez Visa et Nissan. Il est actuellement membre du conseil d'administration de Yelp et a siégé aux conseils de l'Association of National Advertisers (ANA) et du NY Ad Club.

« Tony a lancé des produits à grande échelle pour certaines des plus grandes organisations du monde. Alors que TripleLift entre dans sa prochaine phase, être en mesure de collaborer avec lui sur notre propre feuille de route renforcera notre rapidité et notre confiance dans la prise de décisions, a déclaré Dave Clark. Nous admirons également sa stature dans l'industrie. Son réseau et son parcours professionnels inspirants profiteront à nos équipes. »

« Ayant travaillé à l'intersection des médias et des données pendant de nombreuses années, je connais personnellement l'importance d'apporter de nouvelles solutions sur le marché pour les annonceurs et les éditeurs, a déclaré Tony Wells, nouveau membre du conseil d'administration de TripleLift. Le nouveau produit de ciblage d'audience de TripleLift aidera à résoudre le problème d'adressabilité auquel fait face l'ensemble de l'industrie. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour résoudre ce problème général. »

Tony Wells est diplômé de l'United States Naval Academy à Annapolis et a servi pendant 5 ans dans le corps de Marine des États-Unis en tant qu'officier d'infanterie.

