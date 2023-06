Allwyn annonce un partenariat inaugural avec la « Course de la Paix », la prestigieuse épreuve cycliste





LUCERNE, Suisse, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Allwyn, un important opérateur de loterie multinational, annonce son partenariat inaugural avec la Course de la Paix (ou « Zavod Miru »), une prestigieuse épreuve cycliste pour les moins de 23 ans, qui se tiendra en République tchèque du 8 au 11 juin 2023.

Allwyn apportera sa présence internationale et ses ressources pour soutenir l'expansion internationale de l'épreuve, accélérer ses progrès et changer davantage de vies pour le mieux.

La Course de la Paix a une longue histoire, étant l'une des épreuves cyclistes les plus inclusives et les plus prestigieuses au monde. Fondée en 1948, elle a été conçue à l'origine pour promouvoir la coopération pacifique en Europe centrale à la suite de la Seconde Guerre mondiale et aider à atténuer les tensions de la guerre froide.

Pavel Turek, directeur de la marque internationale et de la communication d'entreprise et responsable RSE, a déclaré :

« Chez Allwyn, nous sommes impatients de voir les événements de la Course de la Paix cette année. C'est un événement extraordinaire qui se déroule dans les belles montagnes de Jeseníky avec 22 équipes nationales du monde entier. La course a une riche histoire et est considérée à juste titre comme l'une des plus inclusives et prestigieuses épreuves cyclistes au monde.

Comme les autres étapes de la Coupe des nations, elle encourage les meilleurs talents émergents du cyclisme et offre à nombre d'entre eux l'occasion de mettre en valeur leurs compétences et de poursuivre leurs rêves. Ce qui distingue la Course de la Paix, cependant, c'est l'héritage de bonne volonté et de coopération de la compétition, et nous croyons en son pouvoir d'inspirer et de transformer des vies. Nous sommes ravis de faire partie de cette tradition. »

À propos d'Allwyn

Allwyn est un opérateur de loterie multinational de premier plan. Allwyn crée des loteries plus efficaces qui rapportent plus d'argent pour les bonnes causes en misant sur l'innovation, la technologie, l'efficacité et la sécurité grâce à un portefeuille croissant de jeux de divertissement. L'approche axée sur le jeu récréatif abordable a permis à Allwyn de se placer en tête du marché avec des marques de confiance dans toute l'Europe, en Autriche, en République tchèque, en Grèce et à Chypre, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (Illinois).

Pour en savoir plus, consultez : https://www.allwynentertainment.com/

À propos de la Course de la Paix

Fondée en 1948, la Course a été conçue à l'origine pour promouvoir la coopération pacifique en Europe centrale après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, 22 équipes du monde entier participent à cette compétition mondiale, notamment de Grande-Bretagne, des États-Unis, de la République tchèque, de l'Autriche, de la Suisse, de la France, de l'Italie et de l'Allemagne.

Pour en savoir plus, consultez : https://zavodmiru.com/en

9 juin 2023 à 08:34

