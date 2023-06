Vior Détaille Ses Plans D'exploration Du Printemps/Été 2023





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 9 juin 2023 / Vior Inc. (« Vior » ou la « Société »), (TSX-V:VIO)(OTCQB:VIORF)(FRANCFORT:VL51) - est heureuse d'annoncer une mise à jour sur ses programmes d'exploration de terrain de la saison estivale 2023 sur ses trois principaux projets d'exploration : Belleterre Or, Belleterre Minéraux Critiques (Lithium) et Skyfall Nickel. Vior et ses partenaires dépenseront environ 2,5 millions de dollars en coûts d'exploration directs au cours de la période printemps/été 2023.

Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior, a déclaré : « Cette année, très chargée et excitante pour Vior, fera progresser rapidement trois de nos projets à l'échelle d'un district au Québec, incluant les projets Belleterre Or, Belleterre Minéraux Critiques (Lithium) récemment généré et le projet Skyfall Nickel. Chacun de ces projets mettra de l'avant une exposition à des métaux clés et recherchés, ce qui représentent d'excellentes opportunités de création de valeur pour les actionnaires de Vior. »

Les points importants :

D'importants travaux d'exploration sur le terrain ont débuté à Belleterre et Skyfall et vont se poursuivre jusqu'à l'automne. Ces travaux comprendront : Des décapages, de l'échantillonnage en rainure ainsi que l'utilisation d'un système léger et portatif de forage au diamant à Belleterre Or pour investiguer la continuité géologique proche de la surface ; Une première reconnaissance des pegmatites lithifères à Belleterre Minéraux Critiques (Lithium) ; Un levé VTEM héliporté à l'échelle du district a récemment été complété sur le projet Skyfall Nickel. Ce levé facilite l'identification et l'interprétation de nombreuses cibles à fort potentiel pour le nickel. Ces cibles seront validées sur le terrain avec un premier programme de reconnaissance régional orienté sur le potentiel à nickel de Skyfall.



Belleterre Or

Vior a initié ses travaux au début mai sur Belleterre Or en déployant deux équipes pour valider sur le terrain son modèle de minéralisation régional. Ce modèle de minéralisation fait suite à la récente compilation exhaustive du projet incluant notamment les dernières approches géochimiques et lithostructurales entreprises au cours de l'hiver 2022-2023.

Ce travail préliminaire de terrain va aider à mieux prioriser les cibles minéralisées d'importance en préparation aux travaux de décapages du morts-terrains, afin de procéder à de l'échantillonnage en rainure incluant aussi l'utilisation d'un système léger et portatif de forage à diamant pour évaluer la continuité géologique.

Vior continue aussi sa revue exhaustive des cibles d'importances incluant la reconnaissance de nouvelles intrusions QFP minéralisées associées aux minéralisations aurifères du secteur.

Une fois que les décapages, l'échantillonnage en rainures et les programmes de cartographie seront complétés, Vior finalisera et priorisera ses cibles de forage à fort potentiel, en préparation d'un programme de forage significatif d'environ 30 000 mètres.

Belleterre Minéraux Critiques (Lithium)

Un programme d'envergure sur le terrain à Belleterre Minéraux Critiques (Lithium) a débuté en mai avec trois équipes et se poursuivra au cours de l'été.

Les équipes se concentrent sur la validation de l'ensemble des données d'exploration disponibles, incluant la cartographie, la géochimie, la géophysique et la géologique régionale.

L'objectif principal reste l'identification de pegmatite à potentiel pour le lithium le long du corridor lithifère à fort potentiel, s'étendant sur une longueur de 90 kilomètres à proximité du batholite de Decelles. Les premières investigations ont déjà confirmé la présence de granites à deux micas, un précurseur important pour la formation de pegmatites à lithium-césium-tantale (« LCT »). Les accès pour la prospection dans la région sont très favorables, incluant la présence de nombreux chemins forestiers carrossables et de sentiers de VTT.

Vior utilise un analyseur à fluorescence de rayon X portatif (« pXRF ») pour aider à l'identification de pegmatites LCT. Une fois que des secteurs à fort potentiel auront fait l'objet d'une confirmation à l'analyse en laboratoire, Vior procédera à des décapages afin d'exposer des coupes transversales de principales zones de pegmatite prometteuses. L'équipe d'exploration entreprendra alors des échantillonnages en rainure ainsi que l'utilisation d'un système léger et portatif de forage à diamant pour en évaluer les extensions géologiques immédiates.

Skyfall Nickel

Vior vient de lancer son premier programme de terrain de validation visant des horizons contenant des sulfures de nickel sur son projet Skyfall Nickel. Ces travaux font suite à un levé VTEM aéroporté de 3 636 kilomètres linéaires (volé à un espacement de 100m) récemment complété. Les résultats de ce levé ont été reçus et les interprétations sont en cours d'intégration.

Le projet bénéficie de nombreux accès grâce à un réseau de chemins forestiers et de sentiers de VTT étendu dans le secteur. Conformément à l'approche d'exploration systématique de Vior, les efforts de prospection initiaux des équipes comprendront l'échantillonnage des cibles VTEM dans les zones où le substrat rocheux est affleurant et/ou à faible épaisseur de mort-terrain.

Des technologies avancées sur le terrain seront utilisées, incluant des mesures issues d'un analyseur pXRF, pour identifier et évaluer efficacement les concentrations élevées en nickel, cuivre, cobalt et/ou d'éléments du groupe du platine (« EGP »).

AVIS IMPORTANT : En raison de l'activité des feux de forêt et conformément aux directives du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), les activités d'exploration ont été temporairement suspendues au Québec. À ce titre, Vior a temporairement suspendu ses opérations sur le terrain et reprendra ses activités d'exploration sur le terrain dès que l'accès sera rétabli. Vior suit activement la situation et ne prévoit actuellement pas d'impact sur ses plans et objectifs d'exploration globaux pour 2023.

Figure 1 - BELLETERRE-Or- A - Secteur de l'indice City - Situé au SW du secteur Village (Résultat de prospection de Vior : 175 g/t Au; cf. communiqué du 28 Janvier 2022). B - Porphyre à Quartz-Feldspath minéralisé nouvellement mis en évidence (Échantillon en attente de résultat). C - Secteur de l'indice Village (Résultat de prospection de Vior : 61,2 g/t Au; cf. communiqué du 17 septembre 2021).

Figure 2 - BELLETERRE-Lithium - A - Pegmatite à deux micas avec Béryl (Échantillon en attente de résultat). B - Pegmatite à deux micas en affleurement

Figure 3 - SKYFALL-Nickel - Identification d'un conducteur VTEM

Personnes qualifiées

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Laurent Eustache, vice-président exécutif de Vior et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

À propos de Vior Inc.

Vior est une société d'exploration minière junior hybride basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets de haute qualité dans des juridictions minières éprouvées et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux prospects de haute qualité. Actuellement, Vior fait avancer rapidement trois projets à l'échelle d'un district au Québec, incluant le projet Belleterre Or, le projet Belleterre Minéraux Critiques (Lithium) et le projet Skyfall Nickel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mark Fedosiewich

President and CEO

613-898-5052

[email protected]

Laurent Eustache

Executive Vice-President

514-442-7707

[email protected]

Website: www.vior.ca

SEDAR: Vior Inc.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croit, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié au projet Belleterre, les résultats d'exploration positifs attendus, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société à poursuivre son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et l'acceptation par le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles (« MERN ») de la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc., constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres miniers détenus par la Société, les risques environnementaux, le refus du MERN d'accorder la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc. ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE: Vior Inc.

9 juin 2023 à 08:00

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé leet diffusé par :