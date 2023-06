10e Remise des Prix LOJIQ : le talent des jeunes mis à l'honneur à l'Assemblée nationale du Québec





QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec - a souligné hier soir devant plus de 200 invités le rayonnement, l'impact et l'excellence de 11 projets de mobilité jeunesse lors de sa dixième édition des Prix LOJIQ à l'Agora de l'Assemblée nationale du Québec.

« Si le Québec rayonne à l'international, c'est notamment grâce à cette jeunesse vivante et créative » - Martine Biron , ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Au total, ce sont 25 jeunes du Québec et de la Francophonie qui se sont démarqués, parmi les participants soutenus au cours des deux dernières années par LOJIQ, notamment par rapport aux acquis professionnels et personnels qu'ils ont générés, mais aussi pour leur contribution en faveur du développement et du rayonnement du Québec.

Prix 55e?OFQJ Jean-Paul L'Allier

Pour souligner le 55e anniversaire de la création de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, ce prix a été créé afin d'honorer la mémoire et de rendre hommage à monsieur Jean-Paul L'Allier, premier secrétaire général de l'OFQJ, une personnalité marquante de l'histoire des Offices. Ce Prix met en valeur la concrétisation d'un projet porté par la jeunesse et souligne l'importance de la relation bilatérale France-Québec.

Le Grand Prix remis à Jonathan Audet, Félix Lapointe?et?Étienne Boucher

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, a remis le Grand Prix de la soirée aux co-fondateurs de l'entreprise Ferreol.

« Je félicite chaleureusement tous les jeunes ayant participé aux programmes de LOJIQ et les lauréats et lauréates de cette 10e édition des Prix LOJIQ. Si le Québec rayonne à l'international, c'est notamment grâce à cette jeunesse vivante et créative. Cette remise des Prix LOJIQ est un témoignage éloquent de l'ambition et de la créativité des jeunes Québécois. Provenant des quatre coins du Québec et de tous les secteurs, vous apportez des solutions novatrices aux nombreux défis actuels, vous bâtissez votre avenir. Bravo! ».

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

Le dirigeant de LOJIQ, monsieur Jean-Stéphane Bernard, a tenu pour sa part à souligner la qualité exceptionnelle des projets mis en lumière au cours de la soirée :

« Ce soir, nous honorons des jeunes soutenus par LOJIQ qui se sont distingués dans le cadre de leur démarche nationale ou internationale. Les projets qu'ils ont développés ont été déterminants pour eux, tant sur un plan personnel que dans leur parcours académique, professionnel et citoyen, mais ces projets sont également influents sur leur communauté, leur milieu de travail et la société. Je veux leur rappeler qu'ils sont notre richesse et le centre de toutes nos attentions ».

Jean-Stéphane Bernard, Président-directeur général LOJIQ

Les lauréat·es des prix LOJIQ 2023

Prix Développement durable :

Mégane Mandruzzato?

Prix Innovation technologique :

Cindy Romero-Luarca

Prix Jeunesse de la francophonie des Amériques :

Abner Volsaint?

Prix Implication sociale et volontariat :

Laëtitia Vu

Prix Entrepreneuriat féminin :

Salam Bouhabel

55e?OFQJ Jean-Paul Lallier :

Anjelika Jangazina et Anastasiya Orlova

Prix Engagement citoyen :

Étienne Boucher, Noémie Crousset-Roy, Antoine Dalterio, Selsabil Hamiham, Gilbert Niquay, Janel Poulin, Samuel Rainville, Élodie Sabourin, Tejeshwer Singh?

Prix Recherche et Création :

Thibaut Quinchon

Rayonnement artistique :

Lydia Mestokosho-Paradis et Kiana Cross

Initiative de lutte contre les changements climatiques :

Jean-David Lantagne, Anne-Sophie Lapointe et Jean-Félix Tremblay?

Grand Prix LOJIQ :

Jonathan Audet, Félix Lapointe?et?Étienne Boucher?

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les jeunes du Québec de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, au Canada et à l'international, notamment en Francophonie.

