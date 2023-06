HUBLE PRÉPARE SON EXPANSION SUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE & ACQUIERT UN PARTENAIRE HUBSPOT BELGE - DIGITAG





- HubSpot Elite Solutions Partner, Huble Digital, poursuit l'expansion de ses activités européennes avec l'acquisition du HubSpot Solutions Partner basé à Bruxelles, Digitag (Digital Advice Group.), qui vient s'ajouter aux entités globales du groupe au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, à Singapour et en Afrique du Sud.

LONDRES , 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Huble Digital Group, un cabinet de conseil international, partenaire HubSpot de plus haut niveau, et spécialisé en stratégie marketing, sales et créa, a finalisé aujourd'hui l'acquisition de l'une des étoiles montantes des partenaires HubSpot Solutions francophones, Digitag, basée à Bruxelles, en Belgique.

Digitag, rejoint le Huble Digital Group avec effet immédiat et porte l'effectif du groupe à plus de 175 personnes. En plus de son équipe HubSpot, Digitag dispose d'une équipe spécialisée dans la publicité digitale avec une grande expérience dans la gestion des médias payants, qui sera très étroitement liée à l'équipe internationale SEO de Huble.

Maxime Charbit, Directeur Général de Digitag, rejoindra le Conseil d'Administration de Huble Digital Group et dirigera la nouvelle activité francophone de Huble basée à Bruxelles.

Huble est l'un des plus grands fournisseurs de solutions HubSpot au monde, employant aujourd'hui plus de 175 personnes et étant le premier à être accrédité pour la conformité à la norme de sécurité ISO/IEC 27001:2013 dans l'ensemble de ses six bureaux internationaux.

L'ajout de Digitag, partenaire de solutions HubSpot, permet de réunir quatre partenaires HubSpot très performants au sein d'une grande équipe mondiale.

Yamini Rangan, CEO de HubSpot, commente : " Huble continue de se développer en tant que partenaire HubSpot et nous sommes toujours ravis lorsque nos partenaires clés s'associent pour résoudre les problèmes de nos clients à l'échelle mondiale. Huble Digital est un excellent exemple de la façon dont on peut développer une activité de conseil globale en pleine croissance pour soutenir les clients de HubSpot, où qu'ils se trouvent sur la planète. Félicitations à Huble pour cette acquisition et à Digitag pour avoir rejoint le groupe Huble.

Bob Dearsley, Chairman of the Board de Huble Digital Group, commente : "Digitag apporte une valeur ajoutée significative au groupe Huble grâce à son support en français. Nos natifs de langues française, allemande et anglaise offrent une grande capacité à nos clients internationaux lorsqu'ils construisent de nouveaux sites Web et développent des programmes de vente et de marketing globaux de grande envergure, ainsi que l'extension de nos formations et conseils HubSpot globaux."

Maxime Charbit, Directeur Général de New Huble Digital SRL, commente : "Rejoindre le groupe Huble Digital nous permettra de développer et d'étendre nos activités au BeNeLux et en France. Cela nous permettra d'offrir une plus large gamme de services, ainsi qu'un support HubSpot plus approfondi à nos clients au niveau mondial. Huble ajoute plus de 150 personnes à notre équipe et la gamme de services que nous pouvons fournir en interne est désormais inégalée en Europe!"

Les revenus de l'année en cours pour les deux sociétés combinées sont supérieurs aux attentes et estimés à plus de 17 millions d'euros et le groupe prévoit une forte croissance pour 2023. Huble Digital Group accompagne plus de 500 clients sur la plateforme HubSpot et gère également certaines des plus grandes implémentations HubSpot en Europe et aux États-Unis. La principale force de l'entreprise est sa capacité à soutenir les entreprises avec le même niveau de soin et avec le même processus et la même méthodologie au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et dans la région APAC.

Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Matthew Creswick, [email protected], +44 (0)7849250689

9 juin 2023 à 07:26

