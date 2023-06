/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Ville de Montréal inaugure officiellement la bibliothèque Maisonneuve/





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée du ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, de la responsable de la culture au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, et du maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, invitent les représentantes et les représentants des médias à l'inauguration officielle de la nouvelle bibliothèque Maisonneuve, en présence de l'architecte Gilles Prud'homme, d'EVOQ Architecture, et de l'artiste Clément de Gaulejac.

Une visite aux médias suivra la conférence de presse et permettra de prendre des images de l'édifice de style beaux-arts réhabilité ainsi que des nouveaux espaces de cette bibliothèque de nouvelle génération, qui permettent la rencontre, le travail en équipe, la lecture, le jeu, la création et le jardinage.

Date : Le vendredi 9 juin 2023



Heure : 10 h



Lieu : Bibliothèque Maisonneuve

4 120, rue Ontario E



Prise d'images

Les représentant[es] des médias sont également invité[es] à prendre des images de la journée portes ouvertes pour les citoyens, le samedi 10 juin entre 11 h et 13 h. Une programmation «musclée» sera présentée avec, notamment, un gala de lutte extérieur organisé en collaboration avec le promoteur Pat Laprade qui mettra en vedette 15 lutteurs-comédiens.

