POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, GESTION D'ACTIFS PICTON MAHONEY FIGURE SUR LES LISTES 2023 DES MEILLEURS LIEUX DE TRAVAILMC AU CANADA ET MEILLEURS LIEUX DE TRAVAILMC DANS LES SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCE





Gestion d'actifs Picton Mahoney («?Picton Mahoney?») a de nouveau été classé sur la liste d'un des Meilleurs lieux de travailMC au Canada et la liste d'un des Meilleurs lieux de travailMC dans les services financiers et assurance, à la suite d'une analyse approfondie et indépendante menée par l'Institut Great Place to Work®. Ces désignations sont basées sur les nombreux commentaires des employés, recueillis par le biais d'un sondage anonyme et liés à leur expérience dans leur milieu de travail. Cette année, l'évaluation comprenait aussi un « audit de la culture » complet, Picton Mahoney s'étant classée dans une catégorie d'entreprises plus large et plus concurrentielle comptant de 100 à 999 employés.

Une excellente culture du milieu de travail est essentielle à la réussite de Picton Mahoney. Entièrement détenue par ses employés, Picton Mahoney est une société de gestion de placements spécialisée dotée d'une équipe engagée, habilitée et talentueuse. Les valeurs fondamentales d'intégrité, de responsabilité et de travail d'équipe de Picton Mahoney sont au coeur de l'expérience des employés et de la culture de collaboration qui favorisent des relations solides et transparentes, l'amélioration continue et un haut niveau d'engagement. Selon 94 % des employés sondés, Picton Mahoney est un endroit où il fait bon travailler.

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC au Canada et l'un des Meilleurs lieux de travailMC dans les services financiers et assurance pour la quatrième année consécutive, déclare David Picton, président et chef de la direction de Picton Mahoney. En tant qu'entreprise, nous nous efforçons de stimuler l'innovation et la transformation dans le secteur des placements, et nous comprenons qu'à la base de toute transformation se trouvent des personnes exceptionnelles dotées de capacités exceptionnelles. Nous avons donc favorisé une culture d'entreprise et d'innovation où les employés sont capables de relever de nouveaux défis et de dessiner leur plan de carrière, explique-t-il. La reconnaissance de Great Place to Work® donne de la crédibilité à ces efforts, et je remercie chaque membre de l'équipe pour sa contribution. »

« Nous avons la ferme volonté d'offrir la meilleure expérience professionnelle possible à chacun de nos employés, affirme Celeste Warren, chef du personnel et de la culture. Au cours de l'année écoulée, nous avons continué à enrichir l'expérience de carrière de nos employés grâce au soutien et à l'engagement de notre équipe de direction et de notre comité pour l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI). Nous nous sommes aussi dédiés à créer un environnement ouvert à la diversité d'opinions, d'expériences de vie et d'origines culturelles. Nous avons également maintenu l'accent sur nos piliers stratégiques et nos valeurs fondamentales, ainsi que sur notre engagement continu à encourager l'innovation et l'exécution dans l'ensemble de nos activités. »

Pour de plus amples informations sur le classement de Picton Mahoney comme l'un des Meilleurs lieux de travail au Canada, veuillez consulter le site Web suivant : Meilleurs lieux de travailMC au Canada 2023

À propos de Great Place to Work® :

Great Place to Work® (www.greatplacetowork.ca) est l'autorité mondiale en matière de cultures en milieu de travail hautement fiables et performantes. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, Great Place to Work® reconnaît les Meilleurs lieux de travailMC au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le magazine Fortune (États-Unis) et le Globe & Mail (Canada). Great Place to Work® fournit les indices de référence, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures en milieu de travail exceptionnelles.

Suivez Great Place to Work® au www.greatplacetowork.ca et sur Twitter à @GPTW_Canada

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney est spécialisée dans les solutions d'investissement différenciées et la gestion de la volatilité régie par des règles. Picton Mahoney aide ses clients à renforcer leurs portefeuilles en s'appuyant sur une expérience acquise au fil des ans à travers différents cycles de marché et environnements d'investissement.

Fondée en 2004 et détenue à 100 % par ses employés, Picton Mahoney est une boutique de gestion de portefeuilles chargée des actifs sous gestion d'une valeur d'environ 9,3 milliards de dollars canadiens (au 31 mai 2023). Pionnière des principes et pratiques d'investissement Authentic Hedge® au Canada, la société offre une gamme complète de solutions d'investissement, notamment des fonds communs de placement et des fonds alternatifs, aux investisseurs institutionnels et aux particuliers dans tout le pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 juin 2023 à 06:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :