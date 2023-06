Services de soutien psychosocial aux personnes proches aidantes - Le gouvernement annonce 6 M$ pour les organismes communautaires





QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, la députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Marilyne Picard, ainsi que le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annoncent qu'un financement de 6 millions de dollars est octroyé aux organismes communautaires qui offrent des services aux personnes proches aidantes (PPA).

Les PPA ont besoin d'accompagnement et de soutien psychosocial. Les organismes communautaires sont aux premières loges et jouent un rôle important. Le gouvernement reconnaît l'importance du travail réalisé par les PPA et la Politique nationale pour les personnes proches aidantes ainsi que le plan d'action gouvernemental pour les PPA démontrent son engagement en ce sens.

Citations :

« L'aide apportée par les personnes proches aidantes est une contribution exceptionnelle pour la société, mais ces personnes peuvent aussi avoir besoin de soutien et de services particuliers. Je veux que l'on soit au rendez-vous pour les appuyer et les soutenir. C'est vraiment important pour moi. Les sommes versées soutiendront les organismes communautaires qui contribuent à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des PPA. J'en profite pour remercier les équipes des organismes qui offrent ces services et souligner leur apport essentiel. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Ce financement récurrent vient réaffirmer la réelle volonté d'agir de notre gouvernement afin de mettre en oeuvre des actions concrètes qui auront un effet positif et durable sur le soutien offert aux personnes proches aidantes du Québec. La proche aidance demande souvent une implication soutenue et régulière. Les services offerts par les organismes communautaires peuvent grandement aider les personnes afin qu'elles puissent poursuivre leur engagement auprès de leur proche. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire de la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé

« Les organismes communautaires oeuvrant auprès des personnes proches aidantes jouent un rôle essentiel en offrant des activités et des services qui les aident à maintenir un équilibre de vie sain. Les personnes qui prennent soin de leurs proches ont une énorme responsabilité sur les épaules, notamment lorsqu'elles prennent soin de ceux et celles en situation de handicap. À son tour, notre gouvernement vient aujourd'hui leur dire qu'il est là, lui aussi, pour les supporter. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Ce financement s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 : Reconnaître pour mieux soutenir. Il sera récurrent, sur une base annuelle, et sera versé dans les prochains mois.

Afin de répondre aux besoins croissants des PPA, ce financement vise à bonifier la capacité d'action en proche aidance d'organismes admis au Programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC) dans chaque région du Québec.

En 2018, au Québec, parmi les personnes de 15 ans et plus, environ une sur cinq (21 %) était PPA, ce qui représente environ 1 489 000 personnes apportant de l'aide ou du soutien à une personne proche.

