/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION - Hausse de salaire des députés - Les membres du SFPQ et du SPGQ manifestent pour réclamer un rattrapage salarial équitable/

QUÉBEC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Des centaines de membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) sont attendus aux abords de l'Assemblée nationale ce vendredi dès midi. Les manifestants demandent au gouvernement du Québec de faire preuve d'équité en octroyant des augmentations salariales aux travailleuses et aux travailleurs du secteur public équivalentes à la hausse salariale des personnes élues de l'Assemblée nationale.

MANIFESTATION

Date : 9 juin 2023

Lieu : Devant l'Assemblée nationale à Québec

Heure : 12 h

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

