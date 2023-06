BYD présente FANG CHENG BAO, une nouvelle marque consacrée aux identités professionnelles et personnalisées





Le 9 juin, BYD, le plus grand constructeur mondial de véhicules à énergie nouvelle, a officialisé la création de sa nouvelle sous-marque FANG CHENG BAO. Cette marque, la cinquième de la matrice des marques BYD, comblera les besoins de plus en plus personnalisés des consommateurs en proposant une série de modèles de véhicules à énergie nouvelle uniques et de qualité professionnelle.

FANG CHENG BAO complète de manière significative la matrice de marques diversifiées de BYD, après les séries Dynasty, Ocean, Denza et Yangwang. La gamme de véhicules de FANG CHENG BAO va des véhicules tout-terrain aux voitures de sport, et son premier modèle, un SUV au nom de code SF, devrait être lancé cette année.

Le nom de la marque FANG CHENG BAO signifie littéralement « Formule » et « Léopard » en chinois, symbolisant la poursuite de l'ascension transformatrice et l'exploration des domaines numériques. Il associe les normes et les règles d'une formule à l'agilité et à la polyvalence sauvage du léopard, faisant ressortir l'essence distinctive de la marque et la vision de BYD concernant les voitures et les modes de vie du futur.

« Beaucoup de gens pensent que la transition vers l'e-mobilité est une révolution dans l'industrie automobile, où les véhicules alimentés par des combustibles fossiles sont remplacés par des voitures électriques. Cependant, BYD pense qu'il ne s'agit là que d'une partie mineure de la transition et qu'un domaine plus vaste est en train de se développer », a déclaré Wang Chuanfu, Président du conseil d'administration et président de BYD. BYD considère FANG CHENG BAO comme un véritable tremplin vers la révolution. En restant toujours à l'avant-garde des tendances, FANG CHENG BAO et ses utilisateurs décoderont l'avenir de la vie personnalisée en voiture grâce à sa gamme variée de produits pour véhicules à énergie nouvelle.

Pour les photos de presse, veuillez accéder au lien suivant : https://drive.google.com/drive/folders/1Uu5KU_PdJ6gHsxP_w8skLYSPCFoQ8mXC?usp=sharing

À propos de BYD

BYD est une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD propose dorénavant un champ d'activité diversifié couvrant les secteurs de l'automobile, du transit ferroviaire, des énergies nouvelles et de l'électronique. La société dispose de plus de 30 zones industrielles réparties entre la Chine, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Brésil, la Hongrie et l'Inde. De la production et du stockage de l'énergie jusqu'à ses applications, BYD s'engage à proposer des solutions énergétiques zéro émission qui réduisent la dépendance mondiale envers les carburants fossiles. Son implantation pour les véhicules à énergies nouvelles couvre dorénavant 6 continents, plus de 70 pays et régions et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est connue comme une entreprise du classement Fortune Global 500 qui apporte des innovations dans la quête d'un monde plus vert.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.bydglobal.com.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Ambitionnant d'accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto axe ses efforts sur le développement de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables. La société a maîtrisé les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergies nouvelles comme les batteries, les moteurs électriques, les contrôleurs électroniques et les semi-conducteurs de qualité automobile. Elle a réalisé ces dernières années des progrès techniques considérables, dont la batterie Blade, la technologie hybride DM-i et DM-p, la e-Platform 3.0 et la technologie CTB. La société est le premier constructeur automobile au monde à arrêter la production de véhicules à combustibles fossiles pour passer aux VE, et est restée en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergies nouvelles en Chine durant 9 années de suite.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 juin 2023 à 03:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :