Skyscanner lance son générateur d'économies pour aider les voyageurs à tirer le meilleur parti de leur budget d'été





Selon la dernière étude de Skyscanner, en association avec OnePoll, plus des trois quarts (87 %) des Français prévoient de partir en vacances cet été, cependant près de la moitié (48 %) n'ont pas encore réservé leur séjour*. Pour aider les voyageurs à économiser de l'argent cet été, le site de voyage international Skyscanner a lancé la nouvelle édition estivale de son générateur d'économies*. Il permet d'identifier la semaine la moins chère de l'été pour voyager vers une sélection des itinéraires les plus populaires au départ de la France, y compris les États-Unis, la Grèce et l'Espagne.

Le site de voyage mondial analyse plus de 80 milliards de prix chaque jour et ses experts ont décortiqué les chiffres afin de partager quelques conseils pour obtenir les meilleures offres :

1. Voyagez la dernière semaine des vacances scolaires d'été (au lieu de la première)

Les données de Skyscanner montrent qu'en moyenne les voyageurs peuvent économiser 26% en voyageant pendant la semaine la moins chère des vacances scolaires d'été françaises (la semaine du 21 août) par rapport à la semaine la plus chère des vacances scolaires d'été (la semaine du 31 juillet), ce qui se traduit par une économie moyenne de 386 euros pour une famille de quatre personnes !

2. Vous voulez faire de grosses économies cet été ? Voyagez un mercredi (le plus souvent) !

D'après le générateur d'économies, les voyageurs flexibles peuvent économiser jusqu'à 49 % sur le prix de leurs vols en juillet et en août en partant pendant les journées les moins prisées. Le mercredi est en moyenne le jour le moins cher.

Il peut être intéressant d'effectuer des recherches en utilisant la vue sur un mois complet de Skyscanner. Par exemple, en se rendant en Espagne un mercredi au lieu d'un samedi, une famille de quatre personnes peut économiser 294? en moyenne aller-retour cet été.

3. Il existe encore des offres avantageuses - il suffit de bien chercher pour trouver les meilleurs tarifs.

Les Français qui n'ont pas encore réservé leur voyage d'été estiment que les vols coûteront 187? par personne en moyenne. Pourtant, Skyscanner peut identifier des offres pour des destinations phares telles que Ibiza à partir de 76? aller-retour ou encore Rome à partir de 59? aller-retour en août.*** Laissez l'algorithme de Skyscanner trouver l'offre la moins chère - il suffit d'utiliser la fonctionnalité de recherche " Partout " avec vos dates de voyage !

4. Si vous le pouvez, consultez d'autres aéroports de départ proches et faites de bonnes affaires.

Vous hésitez entre deux aéroports ? Choisissez d'où partir en fonction du prix des billets. Ainsi sur les semaines d'été les plus avantageuses, un aller-retour depuis Lille vers la Grèce au mois d'août vous coutera 238? contre 266? depuis Paris, soit une économie de 12%. ***

Pour les franciliens aussi, les prix des vols au départ des différents aéroports de Paris et région varient en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que les compagnies aériennes qui y sont basées et les itinéraires qu'elles desservent, ce qui signifie que certains seront plus occupés que d'autres aux heures de pointe. L'utilisation du filtre Aéroports proches de Skyscanner est un moyen facile de comparer vos options. Économisez 158? sur un voyage en Espagne pour une famille de quatre personnes sur des vols aller-retour vers Malaga entre le 22 et le 29 août (Paris Beauvais - 134? par personne vs Paris ORY - 152? par personne).***

Laura Lindsay, experte en tendances et destinations chez Skyscanner, commente ces résultats :

« Nous savons à quel point les Français attendent avec impatience leurs vacances d'été - cette année plus que toute autre ! Il nous revient donc d'analyser toutes les données auxquelles nous avons accès et de partager ces informations via tout nouveau générateur d'économies, afin que les voyageurs puissent économiser sur leurs voyages pour profiter au mieux de leurs vacances ! Les consommateurs peuvent économiser beaucoup d'argent en comparant leurs options de voyage, c'est pourquoi nous créons des outils qui leur permettent de le faire rapidement et facilement. Nous encourageons tous les voyageurs à prendre note de nos conseils et à utiliser les outils de notre site, tels que l'affichage du calendrier et la recherche partout, pour faire des économies substantielles cet été. »

De plus amples informations sur les ensembles de données et la méthodologie sont disponibles sur demande. Le générateur d'économies Skyscanner est actuellement testé dans 10 pays. Il ne fait pas partie de skyscanner.net et les avis sont les bienvenus.

*Recherches effectuées sur Skyscanner entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023 pour des voyages aller-retour au départ de France pendant les vacances scolaires françaises.

**Recherche OnePoll menée en mai 2023 auprès de 1 000 personnes interrogées en France

***Prix en direct de Skyscanner, extraits le 30 mai et sujets à modification.

À propos de Skyscanner

Skyscanner, leader mondial du voyage, aide les consommateurs à planifier et réserver leurs séjours facilement et en toute confiance. Chaque mois Skyscanner connecte plus 100 millions de voyageurs, en provenance de 52 pays, à plus de 1200 partenaires touristiques de confiance. Grâce à sa plateforme disponible en 30 langues différentes, les voyageurs peuvent trouver les meilleurs vols, hôtels ou locations de voiture.

En utilisant les dernières technologies à sa disposition, Skyscanner facilite les voyages et fournit des solutions honnêtes et transparentes, en comparant plus de 10 milliards de prix chaque jour. Ainsi, les voyageurs sont certains de disposer des meilleures options possibles, le tout, sur un même site.

Fondé en 2003, Skyscanner a des bureaux partout dans le monde, en Europe, Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, où les innovations développées au service du voyageur, sont alimentées par des données et informations diverses.

9 juin 2023 à 02:15

