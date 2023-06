Automation Anywhere lance l'automatisation et l'IA générative pour accélérer la productivité de toutes les équipes





La plateforme Automation Success Platform présente son premier ensemble d'innovations et de partenariats destiné à assurer la mise en oeuvre sécurisée de l'IA générative dans les documents ainsi qu'auprès des équipes commerciales et des développeurs

LONDRES, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere , le leader de l'automatisation intelligente native du cloud, a annoncé aujourd'hui 3 innovations majeures qui mettent l'IA générative au service de la plateforme Automation Success en toute sécurité, dans le but d'accélérer la productivité dans les entreprises et de mener à bien sa propre mission : aider chaque entreprise à instaurer une main-d'oeuvre numérique.

Selon McKinsey , pour atteindre les objectifs du PIB mondial, les entreprises devront augmenter leur productivité d'environ 50 %. Alors que les PDG et les membres des conseils d'administration réfléchissent aux moyens de combler le fossé qui se creuse en matière de productivité, l'IA générative en train de s'imposer comme un outil puissant dans la vie de tous les jours. Automation Success Platform libère le potentiel de l'IA générative pour stimuler le passage à l'action au sein de l'entreprise, tout en assurant aux clients une utilisation responsable de leur IA au profit de leurs employés et de leurs parties prenantes.

« Toutes les entreprises sont confrontées à une crise de productivité. Cependant, la combinaison de l'IA générative et de l'automatisation nous a donné le pouvoir de libérer cette prochaine vague de productivité, en transformant complètement notre façon de travailler », a déclaré Mihir Shukla, PDG et cofondateur d'Automation Anywhere. « Automation Success Platform offre des solutions innovantes et créatives aux défis quotidiens des entreprises, allant au-delà du simple chat. Il s'agit de réaliser des tâches comme répondre rapidement aux e-mails ou générer de nouvelles automatisations à la demande. »

Automation Anywhere utilise l'IA générative pour accélérer l'impact

L'IA générative est désormais présente dans l'ensemble de la plateforme Automation Success Platform, ce qui rationalise les gains de productivité engendrés par l'automatisation. Combinés à l'IA, ces gains de productivité permettent de bénéficier d'un retour sur investissement plus rapide que jamais. L'architecture unique d'Automation Success Platform étant totalement ouverte et extensible, les entreprises peuvent exploiter les meilleurs LLM avec la flexibilité nécessaire pour prendre en charge les cas d'utilisation les plus utiles à l'entreprise. Cette annonce initiale s'accompagne de trois innovations clés :

Automation Co-Pilot + Generative AI pour les utilisateurs professionnels

L'année dernière, nous avons annoncé le lancement d'Automation Co-Pilot : un assistant d'automatisation qui peut s'intégrer à n'importe quelle application. Aujourd'hui, Automation Co-Pilot est alimenté par GPT, ce qui accélère encore plus la productivité des équipes en leur permettant d'agir sur n'importe quel cas d'utilisation de l'IA générative dans n'importe quel système, de la création ou du résumé de contenu à l'envoi d'e-mails et à la fourniture de recommandations.

Automation Co-Pilot + Generative AI pour les opérateurs d'automatisation

Automation Co-Pilot fait désormais partie de l'expérience des développeurs et est connecté à l'IA générative, permettant à tous, des développeurs professionnels aux entreprises utilisatrices, d'utiliser l'IA générative pour transformer la conversation en automatisation et accélérer le retour sur investissement engendré par l'automatisation. Les utilisateurs créent rapidement des automatisations grâce à une conversation en langage naturel avec Automation Co-Pilot. Ainsi, presque toutes les organisations pourront développer l'automatisation.

Document Automation + Generative AI

L'automatisation des documents utilise désormais la puissance de l'IA générative pour comprendre, extraire et résumer rapidement les données issues d'un univers toujours plus vaste de types de documents non structurés, structurés et semi-structurés. Plus il y a de types de documents, plus il y a de données à débloquer. Grâce à l'automatisation, les données peuvent être insérées directement dans le flux de travail d'un processus sans passer par le « lift and shift ».

Automation Success Platform a été dans le respect des normes les plus strictes en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité, sur lesquelles reposent les meilleures pratiques garantissant une utilisation responsable de l'IA. Les fonctionnalités incluent des garde-fous pour déterminer ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas faire, des options de feedback humain et de supervision, et des métriques intégrées pour la confidentialité des données, ce qui fait de cette solution le partenaire idéal pour s'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable.

Selon Maureen Fleming, vice-présidente du programme de recherche sur l'IA et l'automatisation d'IDC, « l'IA a généré environ 20 % des dépenses d'automatisation des entreprises en 2022 ». « Avec l'IA générative en passe de se généraliser dans tous les domaines d'une entreprise, nous sommes au tout début d'un cycle qui verra l'automatisation générative élargir rapidement les opportunités d'automatisation, accélérer le développement de l'automatisation et permettre aux utilisateurs d'automatiser en fonction de leurs besoins pour faire leur travail. »

Les avancées en matière d'innovation offertes par l'intégration de l'IA générative et de l'automatisation profitent aux entreprises de tous les secteurs d'activité. La plateforme Automation Success Platform, alimentée par l'IA générative, est le jeu de technologies idéal pour servir les clients des secteurs verticaux tels que la santé, la fabrication et les services financiers, afin de rationaliser les opérations, d'améliorer le service à la clientèle, d'accroître l'efficacité et de garder une longueur d'avance sur la concurrence, tout en préservant l'éthique et les normes de leur organisation.

La fonctionnalité Automation Co-Pilot + Generative AI est déjà disponible en disponibilité générale. Un aperçu de la fonctionnalité Automation Co-Pilot + Generative AI pour les opérateurs d'automatisation sera disponible en juillet et les inscriptions sont ouvertes. Enfin, Document Automation + Generative AI sera disponible au troisième trimestre.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est la première plateforme d'automatisation sur le cloud, qui fournit des solutions d'automatisation et d'intelligence des processus dans tous les secteurs d'activité afin d'automatiser les processus métier de bout en bout et de trouver le chemin le plus rapide vers la transformation de l'entreprise. La société propose la seule plateforme native du cloud au monde qui allie RPA, intelligence artificielle, apprentissage automatique et analyse pour automatiser les tâches répétitives et renforcer l'agilité de l'entreprise, ce qui permet de libérer la main-d'oeuvre humaine afin qu'elle puisse réfléchir à la prochaine grande idée et établir des relations plus approfondies avec les clients qui stimulent la croissance de l'entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.automationanywhere.com .

Automation Anywhere est une marque déposée/une marque de service d'Automation Anywhere, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les marques d'autres parties sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

9 juin 2023

