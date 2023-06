Verisign déclare qu'Internet compte 354,0 millions d'enregistrements de noms de domaine à la fin du premier trimestre 2023





VeriSign, Inc. (NASDAQ : VRSN), un fournisseur mondial de services de registre de noms de domaine et d'infrastructure Internet, a annoncé aujourd'hui que le premier trimestre de 2023 s'est clôturé avec 354,0 millions d'enregistrements de noms de domaine dans tous les domaines de premier niveau (TLD), soit une augmentation de 3,5 millions d'enregistrements de noms de domaine, ou 1,0 %, par rapport au quatrième trimestre 2022.1,2 Les enregistrements de noms de domaine ont également augmenté de 3,5 millions, ou 1,0 %, par rapport à l'année précédente.1,2

Les TLD .com et .net comptaient un total combiné de 174,8 millions d'enregistrements de noms de domaine dans la base de noms de domaine3 à la fin du premier trimestre 2023, soit une augmentation de 1,0 million d'enregistrements de noms de domaine, ou 0,6 %, par rapport au quatrième trimestre 2022. Les TLD .com et .net ont enregistré une augmentation combinée de 0,1 million d'enregistrements de noms de domaine, soit 0,1 %, par rapport à l'année précédente. Au 31 mars 2023, la base de noms de domaine .com totalisait 161,6 millions d'enregistrements et la base de noms de domaine .net totalisait 13,2 millions d'enregistrements.

Les nouveaux enregistrements de noms de domaine .com et .net totalisent 10,3 millions à la fin du premier trimestre 2023, contre 10,2 millions d'enregistrements domaine à la fin du premier trimestre 2022.

Le nombre total d'enregistrements de noms de domaine TLD de code de pays (ccTLD) était de 135,7 millions à la fin du premier trimestre 2023, soit une augmentation de 2,6 millions d'enregistrements de noms de domaine, ou 2,0 %, par rapport au quatrième trimestre 2022.1,2 Les ccTLD ont augmenté de 2,3 millions d'enregistrements de noms de domaine, soit 1,7 %, par rapport à l'année précédente. Les 10 principaux ccTLD au 31 mars 2023 étaient .cn, .de, .uk, .nl, .ru, .br, .au, .fr, .eu et .it.1,2 Ce numéro du Domain Name Industry Brief inclut une correction du numéro de mars 2023, qui indiquait de manière incorrecte le nombre d'enregistrements de noms de domaine dans le ccTLD .eu.2 Ceci était le résultat d'une erreur ponctuelle dans les données d'enregistrement du nom de domaine .eu, fournies par ZookNIC, qui a depuis été résolu.

Verisign publie le Domain Name Industry Brief pour fournir aux internautes du monde entier des recherches et des données statistiques et analytiques sur l'industrie des noms de domaine. Le Domain Name Industry Brief pour le premier trimestre 2023, ainsi que les briefs précédents, sont disponibles sur Verisign.com/DNIB.

À propos de Verisign

Verisign, un fournisseur mondial de services d'enregistrement de noms de domaine et d'infrastructure Internet, permet la navigation sur Internet pour de nombreux noms de domaine parmi les plus reconnus au monde. Verisign permet la sécurité, la stabilité et la résilience de l'infrastructure et des services Internet clés, notamment en fournissant des services de maintenance de la zone racine, en exploitant deux des 13 serveurs racine Internet mondiaux et en fournissant des services d'enregistrement et une résolution faisant autorité pour les domaines de niveau supérieur .com et .net., qui prennent en charge la majorité du commerce électronique mondial. Pour en savoir plus sur ce que cela signifie d'être « Powered by Verisign », rendez-vous sur Verisign.com.

1 L'ensemble du ou des chiffres exclut les noms de domaine dans les ccTLD .tk, .cf, .ga, .gq et .ml. Les tendances trimestrielles et d'une année sur l'autre ont été calculées par rapport aux chiffres historiques qui ont également été ajustés pour exclure ces cinq ccTLD. Pour plus d'informations, veuillez consulter la note de l'éditeur contenue dans le vol. 19, numéro 1 du Domain Name Industry Brief.

2 Les données génériques TLD, ngTLD et ccTLD citées dans le brief : (i) inclut les noms de domaine internationalisés ccTLD, (ii) est une estimation au moment de l'élaboration du brief et (iii) est susceptible d'être modifié à mesure que des données plus complètes sont reçues. Certains chiffres du brief peuvent inclure un arrondi standard.

3 La base du nom de domaine est la zone active plus le nombre de noms de domaine qui sont enregistrés mais non configurés pour être utilisés dans le fichier de zone TLD respectif plus le nombre de noms de domaine qui sont dans un état de conservation client ou serveur. Les chiffres d'enregistrement des noms de domaine .com et .net sont tels que rapportés dans les derniers dépôts SEC de Verisign.

8 juin 2023 à 22:35

