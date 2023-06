Fossibot présente une centrale électrique portable innovante baptisée F3600





BERLIN, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- Fossibot, une société novatrice dans le secteur du stockage d'énergie présente un modèle révolutionnaire baptisé F3600 .

Pour accroître la commodité des centrales électriques portables, Fossibot a réalisé des innovations importantes et a développé le modèle F3600, qui se distingue en combinant une recharge rapide, une capacité élevée et des ports multiples.

Le modèle F3600 dispose de ports d'entrée AC et XT90 et peut être rechargé sur secteur, via l'énergie solaire, un générateur ou une voiture. Avec une puissance maximale de 4 200 W, il peut être entièrement chargé en seulement 1,5 heure grâce à une puissance simultanée de 2 200 W en courant alternatif et de 2 000 W en énergie solaire. En outre, il dispose de 5 niveaux de vitesse de charge en courant alternatif.

Le modèle F3600 est doté d'une batterie de 3 840 Wh qui prolonge l'autonomie de vos appareils électriques. En cas de panne de courant, elle permettra notamment d'alimenter votre réfrigérateur de 200 W pendant 16,3 heures supplémentaires et vous évitera de perdre des aliments. La batterie LiFePO4 avec BMS assure une sécurité à toute épreuve et une longévité exceptionnelle de plus de 6 500 cycles de charge. Le système UPS garantit un courant sinusoïdal stable et pur sans danger pour vos appareils.

Doté de plusieurs ports, le modèle F3600 peut charger presque tous vos appareils et en alimenter 13 simultanément. Cela vous évite d'avoir à transporter plusieurs prises lors de vos déplacements.

Avec le système de recharge solaire, vous réduisez votre empreinte carbone et vous pouvez économiser sur vos factures d'énergie grâce à l'énergie verte. Les quatre panneaux solaires Fossibot SP420 de la centrale lui permettent de se recharger complètement en seulement 2,5 heures en cas d'ensoleillement optimal.

Le modèle F3600 réserve aussi d'autres surprises aux utilisateurs. Sa poignée extensible et ses roues élégantes le rendent aussi facile à transporter qu'une valise. Il est équipé d'une lampe de poche amovible et muni d'une LED pour les explorations nocturnes. De plus, un sac destiné au rangement des câbles est inclus pour vous aider à organiser tous vos câbles de chargement.

Pour célébrer le lancement de la centrale F3600, Fossibot propose une offre spéciale sur ses plateformes de e-commerce partenaires au sein de l'UE du 13 au 27 juin et propose le modèle F3600 à seulement 1 799,99 ?. En savoir plus : Geekbuying , Geekbuying.pl , Geekmaxi , et Geekmall .

À propos de Fossibot

Fossibot est une entreprise innovante dont l'objectif est de fournir de l'électricité renouvelable durable et des solutions d'énergie propre afin de créer une nouvelle écologie axée autour du cycle de l'énergie. Avec son équipe d'ingénieurs qualifiés, elle a mis au point des produits révolutionnaires, durables et innovants. Consultez le site Web officiel : https://eu.fossibot.com .

Fossibot a rapidement étendu son empreinte mondiale et collabore avec diverses plateformes de commerce électronique dans le monde entier, notamment Geekbuying , Geekbuying.pl , Geekmaxi , et Geekmall .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2094247/fossobot_global_release_on_geekbuying_geekmaxi_geekmall_geekbuying_pl.jpg

8 juin 2023 à 21:53

