Les bornes de recharge FLO offriront la norme de recharge nord-américaine (NACS)





AUBURN HILLS, Mich., le 8 juin 2023 /CNW/ - Nathan Yang, Vice-président et chef des produits chez FLO, a fait la déclaration suivante en réponse à l'annonce de l'adoption de la norme de recharge nord-américaine (NACS) par plusieurs constructeurs automobiles :

« FLO accueille de façon favorable les initiatives visant à normaliser les solutions de recharge en Amérique du Nord, car nous pensons que cela contribuera à éliminer la confusion pour les conducteurs de VE. En fait, l'adoption accrue de la norme NACS est liée à la fois à son utilisation répandue par les conducteurs de VE et à la fiabilité des bornes qui offrent présentement la norme NACS. FLO est un leader dans l'industrie en matière de fiabilité, avec un taux de disponibilité de plus de 98 %. Notre objectif étant d'offrir aux utilisateurs la meilleure expérience de recharge des VE, nous nous engageons à soutenir les technologies et les normes que nos conducteurs souhaitent utiliser.

FLO est une compagnie intégrée verticalement, ce qui signifie que nous disposons d'une grande flexibilité pour adopter les normes que les clients préfèrent utiliser. Ceci, jumelé à notre approche flexible de conception et d'ingénierie des bornes, des logiciels et des réseaux, nous permet d'adopter rapidement de nouvelles technologies et de nouvelles normes.

Nos nouvelles bornes, y compris la borne rapide FLO UltraMC conforme à la norme NEVI, sont déjà conçues pour pouvoir offrir les câbles NACS selon la demande des clients ou des hôtes du site.

Nous sommes engagés à fournir la meilleure expérience de recharge à tous les électromobilistes et prévoyons annoncer une option pour les clients ayant des bornes existantes afin de pouvoir ajouter le NACS sur les bornes compatibles ».

Pour en savoir plus sur la façon dont FLO calcule le temps de disponibilité, visitez : 98% uptime (La disponibilité de 98%)

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 90 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

FLOMD et FLO UltraMC sont des marques déposées ou non déposées de Services FLO Inc.

SOURCE FLO

8 juin 2023 à 20:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :