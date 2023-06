Geneviève Crépeau reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue





ROUYN-NORANDA, QC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue à l'artiste multidisciplinaire Geneviève Crépeau. Ce prix, assorti d'un montant de 10?000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international, lors de la cérémonie de remise des Prix d'excellence en arts et culture de l'Abitibi-Témiscamingue organisée par le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue, à la Salle Dottori, à Témiscaming.

«?Geneviève Crépeau est une artiste absolument incontournable dans la région?! Cette ambassadrice de Rouyn-Noranda ne cesse de créer des liens dans sa communauté et l'impact de sa contribution y est notable. De plus, sa prise de risque assumée et sa démarche forte font d'elle une artiste très dynamique, qui surprend toujours. Seule ou en duo avec son acolyte Matthieu Dumont, Geneviève plonge dans chacun de ses projets avec un aplomb admirable, armée d'idées toujours plus novatrices?», ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Geneviève Crépeau

Depuis 25 ans, Geneviève Crépeau crée et s'investit à travers le duo Geneviève et Matthieu. En 1997, elle termine un baccalauréat en arts visuels à l'Université du Québec à Montréal et retourne s'installer à Rouyn-Noranda pour y vivre et y travailler. Elle joint alors le conseil d'administration de l'Écart en 1998, sans savoir qu'elle y donnerait une grande partie de sa vie.

Impliquée activement dans le développement de l'Écart et de la Biennale d'art performatif de Rouyn-Noranda, elle dirige, en 2009-2010, l'achat et les premières phases de rénovation de l'immeuble qui abrite l'Écart avec des collaborateurs et collaboratrices. Ses complices et elle créent un lieu florissant où les artistes peuvent y vivre, y travailler et y exposer, tout en faisant découvrir à la population le travail d'artistes de la région et de l'extérieur. Comme Geneviève Crépeau a toujours eu comme objectif de développer une pratique artistique expérimentale en région et à temps plein, elle quitte ses fonctions de directrice artistique à l'Écart en 2021 afin de poursuivre sa vie d'artiste. Elle entame alors un rigoureux travail de transition avec la nouvelle direction afin que cette passation soit bénéfique pour l'avenir du centre d'artistes.

Pour découvrir le travail de Geneviève Crépeau, une vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix cette année étaient l'artiste multidisciplinaire Véronique Doucet ainsi que le conteur Pierre Labrèche.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue accompagne le milieu culturel et artistique dans ses défis tout en veillant à ses intérêts et à son développement. L'organisme est un incontournable qui influence les maillages, l'innovation et la diversité de son secteur. La concertation menée par les conseils de la culture conduit à des actions de sensibilisation, de représentation, de promotion et de développement auprès des principaux acteurs du milieu culturel régional et leur permet de jouer un rôle-conseil auprès de différents partenaires.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

8 juin 2023 à 18:30

