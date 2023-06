Invitation aux médias - État de situation sur les feux de forêt





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, convie les représentants des médias à un point de presse sur l'état de situation des feux de forêts qui sévissent actuellement au Québec.

Il sera accompagné de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina et du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 9 h le 9 juin, à : [email protected]. Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 9 juin 2023



Heure : 11 h



Lieu : Ville de Québec

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

8 juin 2023 à 18:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :