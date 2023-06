Une nouvelle formation en enseignement secondaire à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Dans la foulée de la volonté gouvernementale d'offrir plus d'options et davantage de flexibilité aux personnes désirant se former à l'enseignement, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, se réjouit du lancement du nouveau diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en enseignement secondaire de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Destiné aux personnes bachelières, cette formation de 30 crédits vise le développement des compétences professionnelles nécessaires à la profession enseignante et, ultimement, l'obtention d'un brevet d'enseignement.

Cette formation sera offerte à temps partiel et à distance dès l'automne prochain aux personnes non légalement qualifiées possédant un baccalauréat disciplinaire dans le domaine du français ou de la mathématique. Pour y avoir accès, les personnes intéressées doivent être recommandées par leur employeur.

Citation :

« Je suis très content de la réponse des universités qui proposent des voies rapides vers l'obtention du brevet. Je suis convaincu que cette nouvelle formation offerte à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, sera très populaire. C'est en multipliant ce genre d'initiatives que nous diminuerons le nombre d'enseignants non légalement qualifiés et augmenterons le nombre de nouveaux enseignants qui ont déjà un baccalauréat connexe à une matière enseignée. Merci de mettre sur pied des projets adaptés aux nouvelles réalités qui nous aideront à résorber la pénurie de personnel que vivent nos écoles! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook : https://www.facebook.com/quebeceducation

Twitter : https://twitter.com/EducationQC

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/339645

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

Instagram : https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

8 juin 2023 à 17:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :