La SCRP nationale annonce les lauréats de ses Prix d'excellence 2023

WHISTLER, BC, le 8 juin 2023 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a le plaisir d'annoncer les lauréats des 61 Prix d'excellence présentés hier soir lors du gala de la conférence nationale « ÉLEVER », à Whistler, en Colombie-Britannique. Célébrés annuellement, les Prix d'excellence de la SCRP mettent en valeur les meilleurs projets et campagnes de relations publiques et de gestion de la communication.

« Au nom des membres du Conseil d'administration de la SCRP, j'adresse mes félicitations à tous les lauréats de Prix d'excellence, déclare Vincent Power, ARP, FSCRP, président national de la SCRP. Pour les demandes parvenues de tous les coins du pays, choisies parmi les meilleures d'entre toutes, il s'agit d'une réalisation remarquable. »

La SCRP nationale est ravie d'annoncer les lauréats suivants en reconnaissance à leur engagement envers l'excellence professionnelle :

PROGRAMMES DE COMMUNICATION

Campagne de marque de l'année

OR: Craft Public Relations - Shreddies Wheat Dispensary

ARGENT: Weber Shandwick - McDonald's Canada Unified Trust

BRONZE: Weber Shandwick - McAfee Cyberbullying in Plain Sight Report

Meilleure campagne de leader d'influence

OR : Alex and Co - a viral influencer campfire story

ARGENT : NATIONAL Public Relations - Telus social purpose influencer campaign

BRONZE : Edelman Canada - All Eyes on You

Meilleure communication intégrée

OR : Edelman Canada - Dove Keep The Grey

ARGENT : Toronto Metropolitan University - The Next Chapter: Becoming TMU

BRONZE : Edelman Canada - Dove Detox Your Feed

Meilleure campagne sans but lucratif ou non-gouvernementale

OR : Proof Strategies - NGen: Careers of the Future

ARGENT : Argyle - Pauktuutit Inuit Women of Canada and Argyle

BRONZE : Veritas Communications - 4000 Stories

Meilleure utilisation des relations médiatique - Budget élevé (plus de 50 000 $ CAD)

OR : Ketchum - Champion the Truth - A Fresh Take on Breakfast: Wendy's Canada Breakfast Launch

ARGENT : Kaiser & Partners Inc - ADP Canada Workplace Insights and Pulse Surveys 2022

BRONZE : Kaiser & Partners Inc - Mental Health Index 2022

Meilleure utilisation des relations médiatique - Budget moyen (10 000 $ à 50 000 $ CAD)

OR : Capital-Image - Campagne « Respire. Laisse pas ton stress avoir le dernier mot! »

ARGENT : Argyle - Café Corraletm

BRONZE : NATIONAL Public Relations - Breakfast Club of Canada's Back-to-School Campaign

Meilleure utilisation des relations médiatique - Petit budget (moins de 10 000 $ CAD)

OR : Rethink - A&W Whistle Dog Launch & Documentary

Canadian Advocacy and Social Marketing Campaign of the Year

OR : Craft Public Relations - Sharing Halal

ARGENT : Edelman Canada - Dove Keep The Grey

BRONZE : Edelman Canada - Dove Men+Care

Campagne canadienne de communication engagée et marketing social de l'année

OR : Edelman Canada - Dove Keep The Grey

OR : Proximus Digital - National Police Federation- It's Tough But ...

ARGENT : Proof Strategies - NGEN: Careers of the Future

BRONZE : Zeno Group - Barilla Canada presents: Imagine the Pastabilities with Orzo

Campagne canadienne de diversité, d'équité et d'inclusion de l'année

OR : Rethink- Hockey For All and The Hockey Jersey

ARGENT : Suncor - Pathways Indigenous Review 2022

BRONZE : Veritas- Girl Guides of Canada Branch Name Change

Campagne canadienne de santé de l'année

OR : Emily Peters - Halton Region - COVID-19 Response and Recovery Management and Communication

ARGENT : British Columbia College of Nurses and Midwives - Launch of a new Indigenous Cultural Safety, Cultural Humility and Anti-Racism Practice Standard

BRONZE : University of British Columbia Faculty of Medicine - Katie White

Meilleure campagne de responsabilité sociale d'entreprise

OR: Argyle - Pauktuutit Inuit Women of Canada and Argyle

BRONZE: Argyle and COPTICOM

Campagne canadienne de communication de marketing de l'année

OR : Edelman Canada - Dove Keep The Grey

ARGENT : Proof Strategies - Canadian Red Cross - Be That Someone

BRONZE : Argyle - Pauktuutit Inuit Women of Canada and Argyle

Campagne de mobilisation des employés ou de communication interne de l'année

OR : Monogram Communications - BC Housing's New HomeNet Intranet: It All Lives Here

OR : Jaclyn Spurrell--Alberta Blue Cross employee advocacy program

ARGENT : Cisco: Cisco Canada Top 25 Awards

BRONZE : Emily Peters - Halton Region - MyWellness

Communications externes

ARGENT : Sheridan College - Co-Creating a Community Charter for International Student Success

BRONZE : Ville de Montréal - Forum du Village

BRONZE : Proximus Digital - National Police Federation - It's Tough, But.....

Lancement de nouveau produit ou service

OR : Craft Public Relations - The Truly Flavour Trail

ARGENT : Craft Public Relations - The Launch of Biebs Brew in Canada

BRONZE : Monogram Communications - BC Housing's New HomeNet Intranet: It All Lives Here

PROJETS DE COMMUNICATION

Meilleure réalisation multimédia

ARGENT : British Columbia Institute of Technology - Fireweed Podcast

Meilleure publication

OR : University of British Columbia Faculty of Medicine - Katie White

ARGENT : Cooke - Cooke Newsletter 2022

BRONZE : British Columbia Institute of Technology - BCIT Year in Review Publication

Meilleur événement spécial

OR : Sheridan College - The International Student Summit

ARGENT : Tamara Vineberg - Jewish Federation of Edmonton - Shine a Light on Antisemitism mosaic project

BRONZE : Canadian Tire - Canadian Tire Christmas Trail

Excellence organisationnelle

Équipe d'agence de l'année - Grande

BRONZE : Argyle

BRONZE : Proof

Équipe d'agence de l'année - Moyenne

OR : Rethink

BRONZE : Craft Public Relations

BRONZE : Zeno Group Canada

Équipe d'agence de l'année - Petite

BRONZE : Coldwater Communications

Équipe interne de l'année

BRONZE : Équipe des communications de Canadian Tire Corporation

