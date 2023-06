Intelligence artificielle - Le Conseil de l'innovation du Québec lance un appel à contributions publiques





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'un mandat qui lui a été confié par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le Conseil de l'innovation du Québec souhaite recueillir l'opinion des acteurs de l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA), des représentants de la société civile et du public afin de mieux comprendre les répercussions potentielles de l'IA sur la vie des Québécois et des Québécoises. Cette démarche vise à faire appel à l'intelligence collective pour définir les mesures pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA de manière responsable.

À qui s'adresse cet appel à contributions?

Toutes les personnes qui possèdent une expertise ou un point de vue sur l'impact de l'intelligence artificielle sont invitées à contribuer. Que ce soit dans un contexte professionnel, un secteur d'activité, une discipline de recherche ou dans un contexte personnel, en relations avec les loisirs, la famille ou la société en générale, le Conseil de l'innovation du Québec souhaite recueillir des avis.

Quelles sont les thématiques étudiées?

Six thèmes ont été identifiés pour faciliter le partage d'idées :

Le cadre de gouvernance de l'IA;

Le cadre des investissements en recherche et dans le secteur privé;

Le cadre de l'utilisation de l'IA par l'État;

Les impacts de l'IA sur le travail et l'emploi;

Les autres impacts sociétaux de l'IA; et

Le rôle du Québec dans l'encadrement international de l'IA.

Comment répondre à l'appel à contributions publiques?

Toute personne intéressée à y contribuer en son nom ou au nom d'une organisation peut le faire d'ici le 14 juillet 2023. Pour soumettre une contribution, il faut consulter le site Web du Conseil de l'innovation du Québec : https://conseilinnovation.quebec/contribuer

À propos du Conseil de l'innovation du Québec

Le Conseil de l'innovation du Québec, mis en place par le gouvernement du Québec, a pour mission de dynamiser l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Luc Sirois, Innovateur en Chef du Québec, assure la direction générale de l'organisme.

Le rôle du Conseil est d'abord de conseiller le gouvernement et autres acteurs sur les stratégies et approches sur les questions reliées aux écosystèmes d'innovation. L'équipe du Conseil participe à la promotion et au développement d'une culture d'innovation en favorisant la mobilisation des leaders régionaux et sectoriels. Elle accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation en les aiguillant vers les expertises et les possibilités de financement répondant à leurs besoins. Le Conseil de l'innovation vise ainsi à multiplier les retombées économiques, sociales et environnementales dans toutes les régions, dans les secteurs-clés, pour l'avenir du Québec.

Depuis le 31 janvier 2023, Forum IA Québec s'est joint au Conseil de l'innovation du Québec. L'intégration des activités du Forum IA Québec et la présence des principaux acteurs de l'intelligence artificielle au sein du Conseil de l'innovation du Québec permettront de poursuivre la mise en oeuvre d'une vision à la fois ambitieuse et responsable pour le secteur.

Pour exprimer de l'intérêt pour la démarche et y contribuer : [email protected]

