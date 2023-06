Saputo annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023





MONTRÉAL, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX: SAP) (nous, Saputo ou la Société) a divulgué aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice financier clos le 31 mars 2023. À moins d'avis contraire, tous les montants inclus dans ce communiqué de presse sont exprimés en millions de dollars canadiens (CAD), sauf les données par action, et sont présentés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

« Nous avons enregistré une solide performance durant le quatrième trimestre, notamment grâce aux initiatives en matière de prix, à la vigueur des marchés internationaux et aux prix des marchandises favorables. Nous avons aussi réalisé des progrès dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement afin d'accroître nos capacités de production, ce qui nous a permis d'améliorer encore notre capacité d'approvisionner nos clients, en particulier dans le Secteur USA », a déclaré Lino A. Saputo, président du conseil d'administration, président et chef de la direction.

Commentant les résultats de l'exercice complet, M. Saputo a ajouté : « Au cours de l'exercice 2023, nous avons rehaussé la qualité de l'exécution à l'échelle de l'organisation en prenant des mesures décisives pour contrer l'inflation et améliorer la performance de notre chaîne d'approvisionnement, et ce, tout en continuant de préparer le terrain pour soutenir notre stratégie à long terme. Bien que le contexte macroéconomique actuel demeure difficile, nous prévoyons une année de croissance organique pour l'exercice 2024 et nous nous concentrerons sur l'accroissement des marges du BAIIA ajusté1, la maximisation des flux de trésorerie d'exploitation et l'augmentation du levier. Nos assises solides seront de précieux atouts pour continuer à faire des progrès en vue de réaliser tout le potentiel de génération de bénéfices de notre plan stratégique mondial.

Faits saillants financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2023

Les produits se sont élevés à 4,468 milliards de dollars, en hausse de 511 millions de dollars, ou 12,9 %.

Le bénéfice net a totalisé 159 millions de dollars et le BPA (de base et dilué), 0,38 $, en hausse par rapport à 37 millions de dollars et 0,09 $.

Le BAIIA ajusté 1 s'est élevé à 392 millions de dollars, en hausse de 132 millions de dollars, ou 50,8 %.

s'est élevé à 392 millions de dollars, en hausse de 132 millions de dollars, ou 50,8 %. Le bénéfice net ajusté 1 a totalisé 196 millions de dollars, en hausse par rapport à 108 millions de dollars, et le BPA ajusté 1 (de base et dilué) s'est établi à 0,47 $, en hausse par rapport à 0,26 $.

a totalisé 196 millions de dollars, en hausse par rapport à 108 millions de dollars, et le BPA ajusté (de base et dilué) s'est établi à 0,47 $, en hausse par rapport à 0,26 $. La trésorerie nette générée par les activités d'exploitation s'est élevée à 421 millions de dollars, en hausse de 237 millions de dollars, ou 128,8 %.



Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023 2022 Produits 4 468 3 957 17 843 15 035 BAIIA ajusté1 392 260 1 553 1 155 Bénéfice net 159 37 622 274 Bénéfice net ajusté1 196 108 755 485 Bénéfice net par action (BPA) De base 0,38 0,09 1,49 0,66 Dilué 0,38 0,09 1,48 0,66 BPA ajusté1 De base 0,47 0,26 1,80 1,17 Dilué 0,47 0,26 1,80 1,17

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d'information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu'un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas.

La hausse des produits rend compte des initiatives en matière de prix mises en oeuvre dans tous nos secteurs, de l'effet combiné favorable des fluctuations du prix moyen du bloc 2 et du prix moyen du beurre 2 dans le Secteur USA, ainsi que de la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers.

et du prix moyen du beurre dans le Secteur USA, ainsi que de la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers. L'augmentation du BAIIA ajusté 1 résulte avant tout d'une amélioration importante dans le Secteur USA et des solides performances des Secteurs Canada et International, à l'image des trimestres précédents de l'exercice considéré.

résulte avant tout d'une amélioration importante dans le Secteur USA et des solides performances des Secteurs Canada et International, à l'image des trimestres précédents de l'exercice considéré. Les facteurs du marché aux États-Unis 2 ont eu une incidence favorable de 29 millions de dollars, principalement attribuable aux fluctuations du prix moyen du bloc 2 et à l'incidence de celles-ci sur les protocoles d'établissement des prix de nos aliments laitiers.

ont eu une incidence favorable de 29 millions de dollars, principalement attribuable aux fluctuations du prix moyen du bloc et à l'incidence de celles-ci sur les protocoles d'établissement des prix de nos aliments laitiers. Les coûts de restructuration de 21 millions de dollars après impôt, incluant une dépréciation des immobilisations sans effet sur la trésorerie de 9 millions de dollars, ont eu une incidence négative sur le bénéfice net. Ces coûts ont été engagés relativement aux initiatives de consolidation annoncées précédemment visant à rationaliser et à améliorer davantage notre empreinte de fabrication dans le Secteur USA dans le cadre de notre plan stratégique mondial.

Le 2 avril 2023, nous avons annoncé la conclusion d'une entente définitive visant la vente de deux installations de transformation de lait frais en Australie dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 95 millions de dollars.

Le conseil d'administration a approuvé un dividende de 0,18 $ l'action, payable le 27 juin 2023 aux actionnaires inscrits le 20 juin 2023.

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du présent rapport de gestion.

PERSPECTIVES EF24

Nous nous attendons à ce que les répercussions des hausses de prix, l'ajout de capacités supplémentaires, les initiatives de compression des coûts et d'efficience, les innovations en matière de nouveaux produits, les investissements dans nos marques et la publicité se traduisent par une croissance organique.



Nous nous attendons à ce que l'inflation touchant l'ensemble des coûts de nos intrants modère, mais demeure élevée. Nous continuerons de gérer l'actuel contexte inflationniste au moyen de nos protocoles d'établissement des prix et de nos mesures de compression des coûts.

La demande de produits laitiers devrait progresser à l'échelle mondiale, mais nous prévoyons que l'incidence de l'élasticité des prix continuera d'augmenter.

La dynamique concurrentielle du marché et le ralentissement de la demande aux États-Unis devraient avoir une incidence négative sur nos volumes ainsi que sur l'efficacité opérationnelle et l'absorption des frais fixes dans le Secteur USA.

Une main-d'oeuvre plus stable, la réduction des contraintes touchant la chaîne d'approvisionnement et l'accélération de nos projets d'amélioration de la productivité et de l'exploitation devraient contribuer à encore améliorer notre capacité à servir nos clients, particulièrement dans le Secteur USA.

Les perspectives des facteurs du marché aux États-Unis 2 demeurent nuancées. La direction est d'avis que le contexte à long terme sera probablement relativement favorable pour les prix des marchandises, malgré la volatilité persistante à court et à moyen terme.



demeurent nuancées. La direction est d'avis que le contexte à long terme sera probablement relativement favorable pour les prix des marchandises, malgré la volatilité persistante à court et à moyen terme. Nous nous attendons à ce que le Secteur International subisse l'incidence négative de la baisse des prix du fromage et des ingrédients laitiers.



Le niveau des dépenses d'investissement devrait être semblable à celui de l'exercice précédent, les dépenses étant attribuables aux initiatives d'optimisation et d'expansion de la capacité dans le cadre de notre plan stratégique mondial et aux investissements continus dans l'automatisation.



Nous nous attendons à ce que les flux de trésorerie d'exploitation élevés continuent de soutenir notre stratégie de répartition du capital équilibrée et de nous procurer la souplesse financière nécessaire pour prendre en considération les occasions d'accroissement de la valeur, selon les priorités suivantes : i) les dépenses d'investissement affectées aux projets de croissance interne, ii) le versement de dividendes aux actionnaires et iii) le remboursement de la dette.

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du présent rapport de gestion.

FAITS SAILLANTS DU PLAN STRATÉGIQUE MONDIAL

Nous confirmons notre cible d'un BAIIA ajusté1 de 2,125 milliards de dollars d'ici la fin de l'exercice 2025 et mettons à jour nos priorités. Cela représente une augmentation de 650 millions de dollars du BAIIA ajusté1 par rapport à l'exercice 2021 que nous utilisons comme point de référence. Depuis l'annonce de notre plan stratégique mondial au quatrième trimestre de l'exercice 2021, nous avons été témoins d'un contexte macroéconomique changeant et avons découvert de nouvelles possibilités d'optimisation de notre réseau. C'est pourquoi nous prévoyons maintenant que les initiatives d'optimisation du réseau représenteront une tranche d'environ 350 millions de dollars de la croissance prévue du BAIIA ajusté1, que les initiatives stratégiques représenteront une tranche d'environ 200 millions de dollars et qu'une tranche de 100 millions de dollars proviendra du renforcement de nos activités de base.





Optimisation du réseau et dépenses d'investissement : rationalisation et optimisation de notre empreinte, investissements en capital et opérationnels, amélioration du réseau de fabrication afin d'accroître la production, les marges, les taux d'utilisation et les niveaux de service, mise à profit de la flexibilité des actifs et automatisation;

rationalisation et optimisation de notre empreinte, investissements en capital et opérationnels, amélioration du réseau de fabrication afin d'accroître la production, les marges, les taux d'utilisation et les niveaux de service, mise à profit de la flexibilité des actifs et automatisation; Initiatives stratégiques : nouveaux produits et innovation, croissance dans les substituts aux produits laitiers, amélioration des processus, rehaussement de la valeur des ingrédients grâce à la croissance des ventes et aux initiatives de compression des coûts;

nouveaux produits et innovation, croissance dans les substituts aux produits laitiers, amélioration des processus, rehaussement de la valeur des ingrédients grâce à la croissance des ventes et aux initiatives de compression des coûts; Renforcement des activités de base : croissance des activités de base, mise à exécution des prix établis, fiabilité accrue et croissance du volume, gestion des canaux et de la combinaison de produits, virage vers une combinaison de produits à marge plus élevée.



Le 1er avril 2023, nous avons terminé le regroupement de nos anciennes Division Fromages (USA) et Division Aliments laitiers (USA) en alignant nos processus d'affaires, nos applications système et notre infrastructure de TI, atteignant ainsi un jalon important de notre projet « One USA ». Ces initiatives devraient maximiser les synergies, soutenir la croissance et améliorer l'expérience de nos clients dans le cadre de leurs relations d'affaires avec notre Division Produits laitiers (USA).

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d'information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu'un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas.

Le 2 avril 2023, nous avons annoncé la conclusion d'une entente définitive visant la vente de deux installations de transformation de lait frais situées à Laverton North, au Victoria, et à Erskine Park, en Nouvelle-Galles du Sud, à Coles Group Limited, une chaîne de supermarchés, de détaillants et de services aux consommateurs basée en Australie, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 95 millions de dollars (105 millions de dollars australiens). Cette cession, qui s'inscrit dans le cadre de notre plan stratégique mondial, nous permettra de rationaliser davantage notre modèle d'exploitation, d'ajuster notre réseau de fabrication afin de renforcer sa compétitivité sur le marché et de réinvestir dans des domaines d'activité de l'entreprise qui offriront davantage de possibilités de création de valeur.

La transaction est assujettie aux conditions usuelles, notamment l'aval de l'Australian Competition and Consumer Commission, et la clôture devrait avoir lieu dans la seconde moitié de l'année civile 2023.

LA PROMESSE SAPUTO

La promesse Saputo est notre approche sociale, environnementale et économique s'appuyant sur sept piliers : Qualité et sécurité des aliments, Nos employés, Éthique des affaires, Approvisionnement responsable, Environnement, Nutrition et Communauté. Elle fait partie intégrante de nos activités et constitue une composante clé de notre croissance. Comme nous cherchons à créer une valeur partagée pour toutes nos parties prenantes, elle établit un cadre qui nous permet de gérer avec succès les risques et les occasions en lien avec les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'ensemble de nos activités à l'échelle mondiale.

Ancré dans les enjeux ESG les plus pressants pour nos activités, notre plan triennal (EF23-EF25) prend appui sur l'élan des derniers exercices, pour que notre promesse Saputo continue de stimuler, de faciliter et de soutenir notre croissance.

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2023 :

Nous avons approuvé 19 projets supplémentaires pour l'EF24, qui pourraient générer les économies estimées suivantes : 12 800 t de CO 2 e 226 000 GJ d'énergie 709 000 m 3 d'eau

Nous avons lancé notre initiative Faire progresser l'équilibre entre les genres et fixé notre objectif d'accroître la représentation des femmes à 30 % dans les postes de haute direction à l'échelle mondiale d'ici l'exercice 2025 (vice-président et échelons supérieurs).

Nous avons célébré le 10e anniversaire du programme Héritage de Saputo, qui soutient les collectivités locales et fait la promotion d'un mode de vie sain en investissant dans la construction ou l'amélioration des installations de sport et de santé. Depuis 10 ans, nous avons financé 66 projets dans cinq pays, pour un investissement de 3 millions de dollars.

Renseignements supplémentaires

Pour des renseignements supplémentaires sur les résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2023 et les résultats financiers de l'exercice 2023, veuillez consulter les états financiers consolidés audités et les notes afférentes, et le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2023.Ces documents sont disponibles sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com et dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à l'adresse suivante : www.saputo.com .

Webdiffusion et conférence téléphonique

Une webdiffusion et une conférence téléphonique auront lieu le vendredi 9 juin 2023 à 8 h 30 (heure de l'Est).

La webdiffusion débutera par une courte présentation, suivie d'une période de questions. Les conférenciers seront M. Lino A. Saputo, président du conseil d'administration, président et chef de la direction, ainsi que M. Maxime Therrien, chef de la direction financière et secrétaire.

Pour participer :

Webdiffusion : https://www.gowebcasting.com/12570

Les diapositives de la présentation seront incorporées à la webdiffusion et seront également disponibles sur le site Web de Saputo ( www.saputo.com ) dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ».

: Les diapositives de la présentation seront incorporées à la webdiffusion et seront également disponibles sur le site Web de Saputo ( ) dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ». Conférence téléphonique (audio seulement): 1-800-757-7641

Veuillez signaler ce numéro cinq minutes avant le début de la conférence.

Enregistrement différé de la conférence et de la présentation webdiffusée

Pour ceux qui ne peuvent se joindre à la présentation webdiffusée, celle-ci sera archivée sur le site Web de Saputo ( www.saputo.com ), dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ». Un enregistrement de la conférence téléphonique sera également disponible jusqu'au vendredi 16 juin 2023 à 23 h 59 (heure de l'Est) en composant le 1-800-997-6910 (code d'accès : 22027049).

À propos de Saputo

Saputo, l'un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur www.saputo.com ou par l'entremise de Facebook , Instagram , LinkedIn et Twitter .



Demandes investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur, relations avec les investisseurs 1-514-328-3117

Demandes média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

[email protected]

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur nos objectifs, nos perspectives, nos projets commerciaux, nos stratégies, nos convictions, nos attentes, nos cibles, nos engagements, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques, y compris notre capacité à atteindre ces cibles, engagements et buts et à réaliser ces ambitions et plans stratégiques, et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « viser », « s'engager », « assumer », « prédire », « chercher à », « potentiel », « but », « cibler » ou « engagement », dans leur forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur ou à l'emploi d'autres termes semblables. À l'exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à des risques et à des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du présent rapport de gestion daté du 8 juin 2023, qui peut être consulté sur SEDAR, sous le profil de Saputo, au www.sedar.com .

Ces risques et incertitudes comprennent notamment : la responsabilité du fait des produits; la disponibilité et les variations de prix du lait et des autres intrants, notre capacité à transférer les augmentations du coût des intrants, le cas échéant, à nos clients dans des conditions de marché concurrentielles; la chaîne d'approvisionnement sous tension et la concentration des fournisseurs; la fluctuation des prix des produits laitiers dans les pays où nous exerçons nos activités, ainsi que sur les marchés internationaux; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées; l'environnement hautement concurrentiel dans notre secteur d'activité; le regroupement de la clientèle; les cybermenaces et autres risques informatiques liés à l'interruption des activités, à la confidentialité, à l'intégrité des données et aux fraudes par compromission de courriels d'affaires; l'interruption imprévue des activités; les incertitudes politiques et économiques qui perdurent, résultant de l'évolution réelle ou perçue de la conjoncture économique ou de ralentissements économiques ou de récessions; le conflit militaire en cours en Ukraine; les menaces touchant la santé publique, comme la récente pandémie mondiale de COVID-19; l'évolution des tendances de consommation; l'évolution de la législation et de la réglementation en matière d'environnement; les conséquences éventuelles des changements climatiques; l'attention accrue portée aux questions liées au développement durable; l'incapacité de mettre en oeuvre notre plan stratégique mondial comme prévu ou d'intégrer adéquatement des entreprises acquises en temps utile et de manière efficace; l'incapacité d'effectuer les dépenses d'investissement comme prévu; les variations des taux d'intérêt et l'accès aux marchés des capitaux et du crédit. Il pourrait y avoir d'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à l'heure actuelle, ou que nous jugeons négligeables, qui pourraient néanmoins nuire à nos activités, à notre situation financière, à notre situation de trésorerie, à nos résultats ou à notre réputation.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction en ce qui concerne, entre autres, les produits et les charges prévus; les environnements économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lesquels nous exerçons nos activités ou qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur nos activités; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées et issues de la diversité; notre capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs; notre rendement en matière d'environnement; les résultats de nos efforts en matière de développement durable; l'efficacité de nos initiatives en matière d'environnement et de durabilité; nos coûts d'exploitation; le prix de nos produits finis sur les différents marchés où nous exerçons nos activités; la mise en oeuvre réussie de notre plan stratégique mondial; notre capacité à mettre en oeuvre des projets de dépenses d'investissement comme prévu; notre dépendance à l'égard de tierces parties; notre capacité à réaliser des gains d'efficience et l'optimisation des coûts découlant des initiatives stratégiques; notre capacité à prédire, à identifier et à interpréter correctement les changements dans les préférences et la demande des consommateurs, à offrir de nouveaux produits pour répondre à ces changements et à réagir à l'innovation concurrentielle; notre capacité à tirer parti de la valeur de nos marques; notre capacité à stimuler la croissance des produits dans nos principales catégories de produits ou plateformes, ou à ajouter des produits dans des catégories à croissance plus rapide et plus rentables; la mise en oeuvre fructueuse de notre stratégie de fusions et acquisitions; les niveaux de l'offre et de la demande sur le marché pour nos produits; nos coûts liés à l'entreposage, à la logistique et au transport; notre taux d'imposition effectif; le taux de change du dollar canadien par rapport aux monnaies des marchés du fromage et des ingrédients laitiers. Pour fixer nos objectifs en matière de performance financière, nous avons posé des hypothèses qui portent entre autres sur ce qui suit : l'absence de détérioration importante de la conjoncture macroéconomique; notre capacité d'atténuer la pression de l'inflation sur les coûts; la conjoncture du marché des marchandises aux États-Unis; la conjoncture du marché de la main-d'oeuvre et les niveaux de dotation en personnel dans nos installations; l'incidence de l'élasticité des prix; notre aptitude à accroître la capacité de production et la productivité de nos installations; et la croissance de la demande visant nos produits. Notre capacité à atteindre nos objectifs, engagements et buts en matière d'environnement dépend, entre autres, de notre capacité à accéder à toutes les technologies nécessaires et à les mettre en oeuvre pour atteindre nos objectifs, engagements et buts; de l'évolution et de la performance des technologies, des innovations, ainsi que de l'utilisation et du déploiement futurs de la technologie et des résultats futurs attendus connexes; de l'accessibilité des instruments liés au carbone et aux énergies renouvelables, pour lesquels le marché est encore en développement et qui sont exposés à un risque d'invalidation ou de renversement; et de la réglementation environnementale. Notre capacité d'atteindre nos engagements en matière de chaîne d'approvisionnement pour 2025 dépend, notamment, de notre capacité à tirer le meilleur de nos relations avec les fournisseurs.

La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, et sont donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de l'information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits.

À moins d'indication contraire par Saputo, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent rapport décrivent nos estimations, nos attentes et nos hypothèses en date du présent document et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. À moins que la législation en valeurs mobilières l'exige, Saputo ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu'elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l'occasion, à la suite d'une nouvelle information, d'événements à venir ou autrement. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

Produits

Les produits du quatrième trimestre de l'exercice 2023 ont totalisé 4,468 milliards de dollars, en hausse de 511 millions de dollars, ou 12,9 %, comparativement à 3,957 milliards de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les produits de l'exercice 2023 ont totalisé 17,843 milliards de dollars, en hausse de 2,808 milliards de dollars, ou 18,7 %, comparativement à 15,035 milliards de dollars pour l'exercice précédent.

La hausse des produits s'explique par l'augmentation des prix de vente sur nos marchés nationaux en lien avec l'augmentation du coût de la matière première, le lait, et par les initiatives en matière de prix annoncées précédemment qui ont été mises en oeuvre pour atténuer l'augmentation des coûts des intrants.

Dans le Secteur USA, l'effet combiné des fluctuations du prix moyen du bloc2 et du prix moyen du beurre2 s'est traduit par une incidence favorable de 69 millions de dollars et de 987 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2023 et pour l'exercice 2023, respectivement. L'augmentation des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers de même que l'incidence de la fluctuation du peso argentin et du dollar australien ont eu un effet favorable sur les ventes à l'exportation libellées en dollars américains.

Les volumes de ventes sont demeurés stables dans l'ensemble. Les volumes de ventes ont augmenté surtout dans le Secteur USA, tandis que les volumes de ventes à l'exportation ont diminué en raison de la disponibilité moindre du lait en Australie.

La fluctuation des devises par rapport au dollar canadien a eu une incidence défavorable de 10 millions de dollars et de 62 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2023 et pour l'exercice 2023, respectivement.

Coûts d'exploitation excluant les amortissements et les coûts de restructuration

Les coûts d'exploitation excluant les amortissements et les coûts de restructuration pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023 ont totalisé 4,076 milliards de dollars, en hausse de 379 millions de dollars, ou 10,3 %, comparativement à 3,697 milliards de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2023, les coûts d'exploitation excluant les amortissements et les coûts de restructuration ont totalisé 16,290 milliards de dollars, en hausse de 2,410 milliards de dollars, ou 17,4 %, comparativement à 13,880 milliards de dollars pour l'exercice précédent. Ces augmentations sont attribuables à l'accroissement des coûts des intrants dans tous nos secteurs en lien avec l'inflation et à la volatilité du marché des produits laitiers, qui ont contribué à la hausse du coût des matières premières et matières consommables utilisées. Les charges au titre des salaires et des avantages du personnel ont augmenté en raison de l'inflation et des hausses salariales.

Bénéfice net

Le bénéfice net du quatrième trimestre de l'exercice 2023 a totalisé 159 millions de dollars, en hausse de 122 millions de dollars, ou 329,7 %, comparativement à 37 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation s'explique principalement par la hausse du BAIIA ajusté1 décrite ci-après et par la diminution des amortissements et des coûts d'acquisition et de restructuration, facteurs en partie contrebalancés par la hausse des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat.

Le bénéfice net de l'exercice 2023 a totalisé 622 millions de dollars, en hausse de 348 millions de dollars, ou 127,0 %, comparativement à 274 millions de dollars pour l'exercice précédent. L'augmentation s'explique principalement par la hausse du BAIIA ajusté1 décrite ci-après, la perte de valeur des immobilisations incorporelles et le profit à la cession d'actifs inscrit au troisième trimestre de l'exercice précédent, facteurs en partie contrebalancés par la hausse des amortissements, des coûts d'acquisition et de restructuration, des charges financières et la charge d'impôt sur le résultat.

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d'information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu'un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas.

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du présent rapport de gestion.

BAIIA ajusté1

Le BAIIA ajusté1 du quatrième trimestre de l'exercice 2023 a totalisé 392 millions de dollars, en hausse de 132 millions de dollars, ou 50,8 %, comparativement à 260 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La progression du BAIIA ajusté1 est surtout attribuable à une amélioration notable dans le Secteur USA et aux performances solides du Secteur Canada et du Secteur International.

Nous avons continué de bénéficier de l'effet de la hausse des prix de vente moyens, dont l'augmentation découle des initiatives en matière de prix annoncées précédemment qui ont été mises en oeuvre pour atténuer la hausse des coûts des intrants, comme les matières consommables, l'emballage, le transport et le carburant, en lien avec les pressions inflationnistes persistantes, ainsi que la volatilité des marchés des marchandises.

Dans le Secteur International, la relation entre les prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers et le coût de la matière première, le lait, a eu un effet positif.

Les facteurs du marché aux États-Unis2 ont eu une incidence favorable de 29 millions de dollars, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison principalement de l'incidence favorable des fluctuations du prix moyen du beurre2 sur les protocoles d'établissement des prix de nos aliments laitiers. Malgré un écart2 positif, la réalisation de nos stocks de fromages a été négative du fait de l'incidence défavorable des fluctuations du prix moyen du bloc2.

Malgré la conjoncture difficile du marché de la main-d'oeuvre, les volumes de ventes ont augmenté et les taux d'exécution des commandes se sont améliorés dans le Secteur USA. La disponibilité moindre du lait en Australie a continué d'avoir une incidence négative sur l'efficience et l'absorption des frais fixes.

Nous avons continué de tirer parti de nos efforts de compression des coûts qui visent à réduire au minimum l'incidence de l'inflation et de nos efforts pour prioriser nos initiatives d'accroissement de l'efficacité et de la productivité.

La fluctuation des devises par rapport au dollar canadien a eu une incidence défavorable de 12 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté1 de l'exercice 2023 a totalisé 1,553 milliard de dollars, en hausse de 398 millions de dollars, ou 34,5 %, comparativement à 1,155 milliard de dollars pour l'exercice précédent.

Les résultats améliorés reflètent les performances du Secteur International et du Secteur Canada qui continuent d'être solides et la reprise dans le Secteur USA.

Nous avons bénéficié des initiatives en matière de prix qui ont été mises en oeuvre pour atténuer la hausse des coûts des intrants, comme les matières consommables, l'emballage, le transport et le carburant en lien avec les pressions inflationnistes persistantes, ainsi que la volatilité du marché des marchandises.

Dans le Secteur International, la relation entre les prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers et le coût de la matière première, le lait, a eu un effet positif. Au cours de l'exercice précédent, l'exécution des contrats de vente conclus selon des prix des marchandises déprimés dans le Secteur International a eu une incidence défavorable.

Les facteurs du marché aux États-Unis2 ont eu une incidence défavorable de 11 millions de dollars, comparativement à l'exercice précédent, laquelle s'explique surtout par l'écart2 négatif, en particulier au premier semestre de l'exercice. En revanche, les fluctuations du prix moyen du beurre2 ont eu une incidence favorable sur les protocoles d'établissement des prix de nos aliments laitiers, surtout au quatrième trimestre de l'exercice.

Les pénuries de main-d'oeuvre dans certaines de nos installations et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont exercé de la pression sur notre capacité de répondre à la demande courante. Cependant, tout au long de l'exercice, nous nous sommes concentrés systématiquement à surmonter ces défis. Nous avons ainsi récupéré les volumes de ventes et augmenté les taux d'exécution des commandes dans notre Secteur USA. En outre, la disponibilité moindre du lait en Australie a eu une incidence négative sur l'efficience et l'absorption des frais fixes. Nous avons géré activement cette conjoncture de marché difficile tout au long de l'exercice.

Nous avons tiré parti de nos efforts de compression des coûts qui visent à réduire au minimum l'incidence de l'inflation et de nos efforts pour prioriser nos initiatives d'accroissement de l'efficacité et de la productivité.

La fluctuation des devises par rapport au dollar canadien a eu une incidence défavorable de 38 millions de dollars.

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d'information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu'un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas.

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du présent rapport de gestion.

Amortissements

Les amortissements du quatrième trimestre de l'exercice 2023 ont totalisé 144 millions de dollars, en baisse de 4 millions de dollars, comparativement à 148 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2023, les amortissements ont totalisé 582 millions de dollars, en hausse de 22 millions de dollars, comparativement à 560 millions de dollars pour l'exercice précédent. Cette hausse était essentiellement attribuable aux amortissements additionnels liés aux acquisitions récentes2 et aux entrées d'immobilisations corporelles, qui ont augmenté le nombre d'actifs amortissables.

Coûts d'acquisition et de restructuration

Les coûts d'acquisition et de restructuration du quatrième trimestre de l'exercice 2023 ont totalisé 28 millions de dollars et ils comprennent une dépréciation des immobilisations sans effet sur la trésorerie de 12 millions de dollars et des coûts liés au personnel de 14 millions de dollars en lien avec les initiatives de consolidation dans le Secteur USA entreprises dans le cadre de notre plan stratégique mondial.

Pour l'exercice 2023, les coûts d'acquisition et de restructuration ont totalisé 95 millions de dollars et ils se rapportent aux initiatives entreprises en Australie, dans le Secteur USA et dans le Secteur Europe, dans le cadre de notre plan stratégique mondial. Ces coûts comprennent une dépréciation des immobilisations sans effet sur la trésorerie de 62 millions de dollars, des coûts liés au personnel de 28 millions de dollars, un amortissement accéléré et d'autres coûts de fermeture d'usines. Les coûts de restructuration comprennent aussi un profit à la cession d'actifs de 2 millions de dollars au titre de la vente d'une installation fermée dans le Secteur Canada.

Pour l'exercice 2022, les coûts d'acquisition et de restructuration ont totalisé 71 millions de dollars et ont été comptabilisés au quatrième trimestre. Ces coûts se rapportaient à l'annonce de plusieurs investissements et projets de consolidation importants visant à améliorer et à rationaliser notre empreinte de fabrication dans le Secteur USA et le Secteur International, ainsi qu'à des plans visant à donner en sous-traitance les activités d'entrepôt et de distribution, créant ainsi des occasions de consolidation du réseau dans le Secteur Europe. Les coûts de restructuration comprenaient une charge hors trésorerie pour perte de valeur des immobilisations corporelles de 60 millions de dollars et des coûts de séparation de 8 millions de dollars.

Profit à la cession d'actifs

Pour l'exercice 2022, la Société a inscrit un profit à la cession d'actifs de 9 millions de dollars qui découle principalement de la vente d'une installation dans le Secteur Canada.

Perte de valeur des immobilisations incorporelles

Pour l'exercice 2022, une charge pour perte de valeur des immobilisations incorporelles de 58 millions de dollars a été comptabilisée. Cette charge comprend un montant de 50 millions de dollars au titre des actifs de logiciels, à la suite de notre décision de suspendre la mise en oeuvre du PGI au sein de la Division Produits laitiers (Canada) pour au moins trois ans et un montant de 8 millions de dollars qui découle de la mise en application d'une décision de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (« IFRIC ») concernant l'inscription à l'actif des coûts liés au logiciel infonuagique.

Charges financières

Les charges financières du quatrième trimestre de l'exercice 2023 ont totalisé 39 millions de dollars, en hausse de 23 millions de dollars comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette hausse reflète les taux d'intérêt plus élevés et tient compte d'une réduction de 15 millions de dollars du profit lié à l'hyperinflation découlant de l'indexation à l'inflation des actifs et passifs non monétaires en Argentine.

Les charges financières de l'exercice 2023 ont totalisé 101 millions de dollars, en hausse de 31 millions de dollars comparativement à la période correspondante de l'exercice précédent. Cette hausse reflète les taux d'intérêt plus élevés et tient compte d'une diminution de 4 millions de dollars du profit lié à l'hyperinflation découlant de l'indexation à l'inflation des actifs et passifs non monétaires en Argentine.

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023, l'incidence nette de l'hyperinflation en Argentine, qui a fait augmenter la valeur des actifs non monétaires nets à l'état consolidé de la situation financière, et de la dévaluation du peso argentin, qui a fait diminuer la valeur des actifs non monétaires nets, a donné lieu à un profit minimal lié à l'hyperinflation (profit de 15 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2022). Pour l'exercice 2023, l'incidence nette de ces deux éléments a donné lieu à un profit lié à l'hyperinflation de 44 millions de dollars (profit de 48 millions de dollars pour l'exercice 2022).

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du présent rapport de gestion.

Charge d'impôt sur le résultat

La charge d'impôt sur le résultat du quatrième trimestre de l'exercice 2023 a totalisé 22 millions de dollars, comparativement à un recouvrement d'impôt sur le résultat de 12 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat s'explique principalement par le bénéfice imposable plus élevé et sa composition géographique.

La charge d'impôt sur le résultat de l'exercice 2023 a totalisé 153 millions de dollars, représentant un taux d'imposition effectif de 19,7 %, comparativement à 32,3 % pour l'exercice précédent.

Le taux d'imposition effectif pour l'exercice 2022 tenait compte d'une charge hors trésorerie non récurrente de 50 millions de dollars engagée pour ajuster les soldes des passifs d'impôt différé par suite de la promulgation, le 10 juin 2021, de la loi visant la hausse du taux d'impôt des sociétés au Royaume-Uni, qui est passé de 19 % à 25 % et qui a pris effet le 1er avril 2023. Sans l'incidence de cette charge d'impôt sur le résultat hors trésorerie non récurrente, le taux d'imposition effectif pour l'exercice 2022 aurait été de 20,0 %.

Les traitements fiscaux et comptables de l'inflation en Argentine ont eu une incidence favorable d'environ 6 % sur le taux d'imposition effectif des exercices 2023 et 2022.

Le taux d'imposition effectif varie et peut augmenter ou diminuer selon la composition géographique des bénéfices trimestriels et cumulés depuis le début de l'exercice dans les divers territoires dans lesquels nous exerçons nos activités, les traitements fiscaux et comptables de l'inflation en Argentine, le montant et la source des bénéfices imposables, les modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d'imposition, et la révision des hypothèses et des estimations que nous utilisons pour établir les actifs et les passifs fiscaux.

Bénéfice net ajusté1

Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre de l'exercice 2023 a totalisé 196 millions de dollars, en hausse de 88 millions de dollars, ou 81,5 %, comparativement à 108 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation du bénéfice net, comme il est mentionné plus haut, excluant les coûts d'acquisition et de restructuration moins élevés après impôt.

Pour l'exercice 2023, le bénéfice net ajusté a totalisé 755 millions de dollars, en hausse de 270 millions de dollars, ou 55,7 %, comparativement à 485 millions de dollars pour l'exercice précédent. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation du bénéfice net, comme il est mentionné plus haut, excluant les coûts de restructuration plus élevés après impôt, une charge hors trésorerie non récurrente visant à ajuster les soldes des passifs d'impôt différé pour refléter la hausse du taux d'impôt des sociétés au Royaume-Uni, la perte de valeur non récurrente des immobilisations incorporelles après impôt et le profit sur la vente d'actifs après impôt qui ont été comptabilisés à l'exercice précédent.

1. Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d'information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu'un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas.





INFORMATION FINANCIÈRE PAR SECTEUR

SECTEUR CANADA

Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023 2022 Produits 1 156 1 055 4 696 4 281 BAIIA ajusté 134 117 551 475 Marge du BAIIA ajusté 11,6 % 11,1 % 11,7 % 11,1 %



SECTEUR USA



Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023 2022 Produits 2 062 1 743 8 339 6 409 BAIIA ajusté 143 42 488 288 Marge du BAIIA ajusté 6,9 % 2,4 % 5,9 % 4,5 %



Facteur(s) choisi(s) ayant une incidence positive (négative) sur le BAIIA ajusté

Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices clos les

31 mars 2023 2022

2023

2022 Facteurs du marché aux États-Unis1,2 29 (19 ) (11 ) (118 ) Taux de change du dollar américain2 5 ? 19 (32 )

1 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du présent rapport de gestion. 2 Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent pour les périodes de trois mois; par rapport à l'exercice précédent pour les exercices clos les 31 mars.



Autres informations pertinentes

(en dollars US, sauf le taux de change moyen)

Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023 2022 Prix du bloc1 Ouverture 2,135 1,980 2,250 1,738 Clôture 1,850 2,250 1,850 2,250 Moyenne 1,943 2,005 2,058 1,793 Prix du beurre1 Ouverture 2,380 2,453 2,700 1,818 Clôture 2,398 2,700 2,398 2,700 Moyenne 2,375 2,692 2,781 2,047 Prix moyen de la poudre de lactosérum1 0,397 0,759 0,473 0,630 Écart1 0,040 (0,253 ) (0,143 ) (0,137 ) Taux de change moyen du dollar américain par rapport au dollar canadien2 1,353 1,266 1,328 1,251

1 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du présent rapport de gestion. 2 Selon l'information publiée par la Banque du Canada.



SECTEUR INTERNATIONAL

Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023

2022 Produits 963 922 3 785 3 453 BAIIA ajusté 84 62 374 248 Marge du BAIIA ajusté 8,7 % 6,7 % 9,9 % 7,2 %



Facteur(s) choisi(s) ayant une incidence positive (négative) sur le BAIIA ajusté







Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices clos les

31 mars 2023

2022 2023 2022 Conversion des devises1 (15 ) (12 ) (43 ) (43 )

1 Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent pour les périodes de trois mois; par rapport à l'exercice précédent pour les exercices clos les 31 mars.



SECTEUR EUROPE

Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars Pour les exercices clos les

31 mars 2023 2022 2023 2022 Produits 287 237 1 023 892 BAIIA ajusté 31 39 140 144 Marge du BAIIA ajusté 10,8 % 16,5 % 13,7 % 16,1 %



PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES

Exercices 2023

2022

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

Produits

4 468

4 587

4 461 4 327

3 957

3 901

3 689

3 488 Coûts d'exploitation excluant les amortissements et les coûts de restructuration 4 076 4 142 4 092 3 980 3 697 3 579 3 406 3 198 BAIIA ajusté1 392 445 369 347 260 322 283 290 Marge du BAIIA ajusté1 8,8% 9,7% 8,3% 8,0% 6,6% 8,3% 7,7% 8,3% Amortissements 144 147 146 145 148 144 137 131 Perte de valeur des immobilisations incorporelles ? ? ? ? ? 58 ? ? Profit à la cession d'actifs ? ? ? ? ? (9 ) ? ? Coûts d'acquisition et de restructuration 28 38 22 7 71 ? (2 ) 2 Charges financières 39 37 13 12 16 17 19 18 Bénéfice avant impôt sur le résultat 181 223 188 183 25 112 129 139 Impôt sur le résultat 22 44 43 44 (12 ) 26 31 86 Bénéfice net 159 179 145 139 37 86 98 53 Marge de bénéfice net 3,6% 3,9% 3,3% 3,2% 0,9% 2,2% 2,7% 1,5% Bénéfice net ajusté1 196 221 177 161 108 139 116 122 Marge de bénéfice net ajusté1 4,4% 4,8% 4,0% 3,7% 2,7% 3,6% 3,1% 3,5% BPA de base 0,38 0,43 0,35 0,33 0,09 0,21 0,24 0,13 BPA dilué 0,38 0,43 0,35 0,33 0,09 0,21 0,24 0,13 BPA ajusté de base1 0,47 0,53 0,42 0,39 0,26 0,34 0,28 0,30 BPA ajusté dilué1 0,47 0,53 0,42 0,39 0,26 0,33 0,28 0,29

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d'information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu'un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas.



Information financière trimestrielle par secteur

Exercices 2023

2022 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 Produits Canada 1 156 1 213 1 185 1 142 1 055 1 112 1 081 1 033 USA 2 062 2 172 2 062 2 043 1 743 1 627 1 533 1 506 International 963 917 989 916 922 919 858 754 Europe 287 285 225 226 237 243 217 195 Total 4 468 4 587 4 461 4 327 3 957 3 901 3 689 3 488 Bénéfice net (consolidé) 159 179 145 139 37 86 98 53

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 BAIIA ajusté Canada 134 149 136 132 117 121 124 113 USA 143 146 102 97 42 83 67 96 International 84 111 97 82 62 85 56 45 Europe 31 39 34 36 39 33 36 36 Total1 392 445 369 347 260 322 283 290

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d'information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu'un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas.



MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR et nous évaluons généralement notre performance financière à l'aide de mesures financières qui sont établies selon les PCGR. Cependant, le présent rapport de gestion renvoie également à certaines mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières qui n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR, dont les suivantes.

Terme utilisé Définition BAIIA ajusté Bénéfice net avant l'impôt sur le résultat, les charges financières, les coûts d'acquisition et de restructuration, le profit à la cession d'actifs, la perte de valeur des immobilisations incorporelles et les amortissements. Bénéfice net ajusté Bénéfice net avant les coûts d'acquisition et de restructuration, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises, le profit à la cession d'actifs, et la perte de valeur des immobilisations incorporelles, déduction faite de l'impôt sur le résultat applicable et de la modification du taux d'imposition au Royaume- Uni. Marge du BAIIA ajusté BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits. Marge de bénéfice net ajusté Bénéfice net ajusté exprimé en pourcentage des produits. BPA ajusté de base Bénéfice net ajusté par action ordinaire de base. BPA ajusté dilué Bénéfice net ajusté par action ordinaire dilué.

Nous utilisons des mesures et des ratios non conformes aux PCGR pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires leur permettant d'apprécier et d'évaluer notre rendement opérationnel et notre situation financière d'une période à l'autre. Nous sommes d'avis que ces mesures constituent des mesures supplémentaires importantes, puisqu'elles éliminent les éléments qui sont moins représentatifs du rendement de nos activités de base et qui pourraient fausser l'analyse des tendances en ce qui concerne notre rendement opérationnel et notre situation financière. Nous utilisons également des mesures non conformes aux PCGR pour faciliter les comparaisons de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour préparer les prévisions et les budgets annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des membres de la direction. Nous croyons que ces mesures non conformes aux PCGR, en plus des mesures financières calculées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives de la Société de la même manière que la direction. Ces mesures sont présentées à titre complémentaire pour permettre une meilleure compréhension des résultats d'exploitation, mais elles ne remplacent pas les résultats conformes aux PCGR.

Ces mesures financières non conformes aux PCGR n'ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est improbable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La façon dont nous calculons ces mesures peut être différente des méthodes employées par d'autres sociétés et, par conséquent, il se peut que notre définition de ces mesures financières non conformes aux PCGR ne soit pas comparable à celle des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. De plus, ces mesures ne doivent pas être considérées en remplacement de l'information financière connexe préparée selon les PCGR. Les composantes de chacune des mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent rapport de gestion et leur classement sont décrits dans la présente section.

MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Une mesure financière non conforme aux PCGR est une mesure financière qui décrit la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie de la Société, excluant un montant qui est inclus, ou incluant un montant qui est exclu, de la composition des mesures financières les plus directement comparables présentées dans les états financiers de la Société. Un ratio non conforme aux PCGR s'entend d'une mesure financière présentée sous la forme d'un ratio, d'une fraction ou d'un pourcentage, ou une représentation similaire, et qui compte au moins une mesure financière non conforme aux PCGR parmi ses composantes.

Les descriptions des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR que nous utilisons, de même que les rapprochements avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, sont présentés ci-après, selon le cas.

Bénéfice net ajusté et marge de bénéfice net ajusté

Nous sommes d'avis que le bénéfice net ajusté et la marge de bénéfice net ajusté fournissent de l'information utile aux investisseurs, puisque cette mesure financière et ce ratio donnent des précisions en ce qui a trait à nos activités en cours en éliminant l'incidence d'éléments non liés à l'exploitation ou hors trésorerie. De plus, nous estimons que pour une société fortement axée sur l'acquisition d'entreprises, le bénéfice net ajusté constitue une mesure plus représentative de la performance de la Société par rapport à son groupe de référence, notamment en raison de l'application de diverses méthodes comptables relativement à l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté et la marge de bénéfice net ajusté sont utiles pour les investisseurs, puisqu'ils les aident à repérer les tendances sous-jacentes dans nos activités qui pourraient autrement être cachées par des radiations, des charges, des produits ou des recouvrements susceptibles de varier d'une période à l'autre. Nous sommes d'avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le bénéfice net ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le fait d'exclure ces éléments ne signifie pas qu'ils sont non récurrents. Ces mesures n'ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net et du bénéfice net ajusté.







Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars

Pour les exercices clos les

31 mars

2023 2022 2023 2022 Bénéfice net 159 37 622 274 Coûts d'acquisition et de restructuration1 21 51 70 51 Amortissement des immobilisations incorporelles liées 16 20 63 75 Profit à la cession d'actifs1 ? ? ? (8 ) Perte de valeur des immobilisations incorporelles1 ? ? ? 43 Modification du taux d'imposition au Royaume-Uni2 ? ? ? 50 Bénéfice net ajusté 196 108 755 485 Produits 4 468 3 957 17 843 15 035 Marge 4,4 % 2,7 % 4,2 % 3,2 %

1 Déduction faite de l'impôt sur le résultat. 2 Le 10 juin 2021, la UK Finance Act 2021 est entrée en vigueur, faisant passer le taux d'imposition au Royaume-Uni de 19 % à 25 % avec prise d'effet le 1er avril 2023. Se reporter à la note 16 des états financiers consolidés intermédiaires résumés pour plus de renseignements.



BPA ajusté de base et BPA ajusté dilué

Le BPA ajusté de base et le BPA ajusté dilué sont des ratios non conformes aux PCGR et ils n'ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR. Par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société définit le BPA ajusté de base et le BPA ajusté dilué comme étant le bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré, de base et dilué, d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails sur le bénéfice net ajusté, se reporter à l'analyse qui figure plus haut dans la section portant sur le bénéfice net ajusté et la marge de bénéfice net ajusté.

Nous utilisons le BPA ajusté de base et le BPA ajusté dilué, et sommes d'avis que certains analystes, investisseurs et autres parties intéressées utilisent aussi ces mesures, entre autres, pour évaluer la performance de notre entreprise sans tenir compte de l'incidence des coûts d'acquisition et de restructuration, de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises, du profit à la cession d'actifs, des pertes de valeur des immobilisations incorporelles et de la modification du taux d'imposition au Royaume-Uni. Nous excluons ces éléments, car ils nuisent à la comparabilité de nos résultats financiers et pourraient fausser l'analyse des tendances liées à la performance de l'entreprise. Le BPA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à long terme de la direction.

TOTAL DES MESURES SECTORIELLES

Un total des mesures sectorielles est une mesure financière qui correspond à un total partiel ou au total de deux secteurs à présenter ou plus et qui est présentée dans les notes annexes des états financiers consolidés de Saputo, mais non dans ses états financiers de base. Le BAIIA ajusté consolidé est un total des mesures sectorielles.

Le BAIIA ajusté consolidé correspond au total du BAIIA ajusté de nos quatre secteurs géographiques. Nous présentons nos activités selon quatre secteurs : Canada, USA, International et Europe. Le Secteur Canada comprend la Division Produits laitiers (Canada). Le Secteur USA comprend la Division Produits laitiers (USA). Le Secteur International comprend la Division Produits laitiers (Australie) et la Division Produits laitiers (Argentine). Le Secteur Europe comprend la Division Produits laitiers (Royaume-Uni). Nous vendons nos produits dans trois segments différents, soit le segment de détail, le segment des services alimentaires et le segment industriel.

BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Nous sommes d'avis que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté fournissent des informations utiles aux investisseurs, puisqu'il s'agit de mesures couramment utilisées dans le secteur. Ces mesures sont aussi des indicateurs clés de la performance opérationnelle et financière de la Société excluant la variation attribuable aux effets des éléments mentionnés ci-dessous, et ils donnent une indication de la capacité de la Société à concrétiser les occasions de croissance de façon rentable, à financer ses activités courantes et à assurer le service de sa dette à long terme. Le BAIIA ajusté est un indicateur clé du bénéfice auquel a recours la direction aux fins de l'évaluation de la performance de chaque secteur et de la Société dans son ensemble et afin de prendre des décisions relatives à l'affectation des ressources. Nous sommes d'avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le BAIIA ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le BAIIA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à court terme de la direction.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté sur une base consolidée.

Pour les périodes de trois mois

closes les 31 mars

Pour les exercices clos les

31 mars

2023 2022 2023 2022 Bénéfice net 159 37 622 274 Impôt sur le résultat 22 (12 ) 153 131 Charges financières 39 16 101 70 Coûts d'acquisition et de restructuration 28 71 95 71 Profit à la cession d'actifs ? ? ? (9 ) Perte de valeur des immobilisations incorporelles ? ? ? 58 Amortissements 144 148 582 560 BAIIA ajusté 392 260 1 553 1 155 Produits 4 468 3 957 17 843 15 035 Marge 8,8 % 6,6 % 8,7 % 7,7 %



ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET

(en millions de dollars CAD, sauf les montants par action)

Pour les périodes de trois

mois closes les 31 mars Pour les exercices clos les

31 mars

2023 2022

2023 2022 Produits $ 4 468 $ 3 957 17 843 $ 15 035 $ Coûts d'exploitation excluant les amortissements et les coûts de restructuration 4 076 3 697 16 290 13 880 Bénéfice avant impôt sur le résultat, charges financières, coûts d'acquisition et de restructuration, profit à la cession d'actifs, perte de valeur des immobilisations incorporelles et amortissements 392 260 1 553 1 155 Amortissements 144 148 582 560 Perte de valeur des immobilisations incorporelles ? ? ? 58 Profit à la cession d'actifs ? ? ? (9 ) Coûts d'acquisition et de restructuration 28 71 95 71 Charges financières 39 16 101 70 Bénéfice avant impôt sur le résultat 181 25 775 405 Impôt sur le résultat 22 (12 ) 153 131 Bénéfice net 159 $ 37 $ 622 $ 274 $ Bénéfice net par action De base

Dilué $

$ 0,38

0,38 $

$ 0,09

0,09 1,49

1,48 $

$ 0,66

0,66 $

$

Note: Ces états financiers devraient être lus en parallèle avec nos états financiers consolidés audités et les notes complémentaires, ainsi qu'avec le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2023, inclus dans le rapport annuel 2023 de la Société. Ces documents peuvent être obtenus sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à l'adresse www.saputo.com .



ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en millions de dollars CAD)







Aux





31 mars 2023





31 mars 2022 ACTIF Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 263 $ 165 $ Débiteurs 1 621 1 500 Stocks 2 872 2 503 Impôt sur le résultat à recevoir 16 52 Frais payés d'avance et autres actifs 79 75 4 851 4 295 Immobilisations corporelles 4 286 3 962 Actifs au titre de droits d'utilisation 446 475 Goodwill 3 338 3 188 Immobilisations incorporelles 1 283 1 371 Autres actifs 158 362 Actifs d'impôt différé 63 30 Total de l'actif 14 425 $ 13 683 $



PASSIF Passifs courants Emprunts bancaires 356 $ 419 $ Créditeurs et charges à payer 2 149 1 952 Impôt sur le résultat à payer 99 44 Tranche courante de la dette à long terme 307 300 Tranche courante des obligations locatives 91 65 3 002 2 780 Dette à long terme 2 944 3 075 Obligations locatives 342 386 Autres passifs 137 101 Passifs d'impôt différé 860 836 Total du passif 7 285 $ 7 178 $



CAPITAUX PROPRES Capital social 2 102 1 945 Réserves 532 259 Bénéfices non distribués 4 506 4 301 Total des capitaux propres 7 140 $ 6 505 $ Total du passif et des capitaux propres 14 425 $ 13 683 $



TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions de dollars CAD)

Pour les périodes de trois

mois closes les 31 mars Pour les exercices clos les

31 mars

2023

2022 2023 2022 Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : Exploitation Bénéfice net 159 $ 37 $ 622 $ 274 $ Ajustements pour : Rémunération à base d'actions 22 ? 67 37 Charges financières 39 16 101 70 Charge d'impôt sur le résultat 22 (12 ) 153 131 Amortissements 144 148 582 560 Perte de valeur des immobilisations incorporelles (note ? ? ? 58 Charges de restructuration relatives aux initiatives 28 ? 95 68 Profit à la cession d'immobilisations corporelles (1 ) ? (4 ) (12 ) Profit de change sur la dette (3 ) (3 ) (20 ) (21 ) Quote-part des bénéfices des coentreprises, déduction

faite des dividendes reçus et autres (1 ) (1 ) (3 ) 3 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de

roulement d'exploitation 62 (28 ) (367 ) (252 ) Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 471 157 1 230 916 Intérêts et charges financières payés (29 ) (22 ) (143 ) (117 ) Impôt sur le résultat payé (21 ) (19 ) (58 ) (106 ) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 421 $ 116 $ 1 029 $ 693 $ Investissement Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise ? 2 ? (371 ) Entrées d'immobilisations corporelles (305 ) (207 ) (617 ) (453 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (7 ) (7 ) (24 ) (45 ) Produit de la cession d'immobilisations corporelles 1 51 9 70 Sorties nettes de trésorerie liées aux activités

d'investissement (311 $) (161 $) (632 $) (799 $) Financement Emprunts bancaires 20 21 (54 ) 356 Produit de l'émission de la dette à long terme ? ? 313 306 Remboursement de la dette à long terme (24 ) (1 ) (406 ) (487 ) Remboursement des obligations locatives (18 ) (18 ) (68 ) (80 ) Produit net de l'émission de capital social 26 16 45 42 Paiement de dividendes (49 ) (50 ) (199 ) (209 ) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (45 $) (32 $) (369 $) (72 $) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 65 (77 ) 28 (178 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 185 163 165 309 Incidence de l'hyperinflation en Argentine 15 12 75 39 Incidence des variations de taux de change (2 ) (1 ) (1 ) (5 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de

l'exercice 263 $ 97 $ 267 $ 165 $

