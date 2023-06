BE OPEN a présenté un concours pour étudiants axé sur les ODD lors de l'EXPO mondiale de l'industrie du climat à Busan, en Corée





LONDRES, 2 juin 2023 /PRNewswire/-- L'EXPO mondiale de l'industrie du climat à Busan est devenue une excellente occasion pour BE OPEN de présenter son programme axé sur les ODD et, en particulier, le concours de design étudiant Better Energy by Design axé sur l'ODD 7 des Nations Unies : une énergie abordable et propre, aux principaux visionnaires de la durabilité et aux entreprises responsables de la région asiatique et du monde entier.

Organisée par des agences gouvernementales coréennes, l'EXPO a présenté les dernières technologies et politiques en matière d'environnement climatique mondial et d'industrie de l'énergie pour faire face à la crise climatique.

La zone des énergies propres et la zone de l'efficacité énergétique de l'EXPO ont rassemblé des représentants de grandes entreprises et d'organisations internationales qui développent, promeuvent et utilisent des technologies et des politiques innovantes à la pointe de la neutralité carbone. Des technologies similaires sont présentes dans les candidatures que BE OPEN a reçues pour le concours Better Energy by Design, qui devaient se rapporter à l'une des catégories suivantes : Énergie renouvelable, Économiser plus d'énergie et Réduire le déficit énergétique.

Dans son discours aux organisateurs, exposants et visiteurs de la World Climate Industry EXPO, la fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a déclaré : « La World Climate Industry EXPO est une formidable plateforme de discussion, d'échange d'idées et de solutions visant au développement durable et efficace de l'industrie de l'énergie grâce aux efforts conjoints des organisateurs et des participants. De même, BE OPEN offre à la communauté créative mondiale une plateforme nourrissante pour la communication, l'échange d'idées non conventionnelles, l'orientation, le mentorat et le soutien. Tout en vous invitant à examiner les projets sélectionnés par Better Energy by Design, nous sommes convaincus que ces solutions fraîches et non conventionnelles peuvent servir de source d'inspiration, voire d'opportunités d'investissement. »

Le concours Better Energy by Design a été développé par BE OPEN pour encourager la création de solutions innovantes par de jeunes talents, pour un avenir plus prospère et durable. Il était ouvert aux étudiants, aux diplômés et aux jeunes professionnels spécialisés dans les domaines de l'art, du design, de l'architecture et des médias à l'échelle mondiale.

Le jury international finalise actuellement l'évaluation des candidatures au concours et les lauréats seront bientôt annoncés. Cinq personnes et équipes créatives recevront des prix (de 2 000 à 5 000 euros) et auront l'occasion de participer à un événement majeur lié aux ODD.

L'objectif du programme est de sensibiliser aux ODD et de contribuer à leur réalisation en reconnaissant et en promouvant les meilleures idées qui incarnent et font progresser leurs principes et leurs objectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2091344/Elena_Baturina.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2091345/Gennady_Terenkov.jpg

8 juin 2023 à 14:58

