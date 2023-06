Projet de réaménagement de la cellule nº 6 au centre de traitement Stablex à Blainville - Bilan positif de l'audience publique





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Joseph Zayed, président, et de Linda St-Michel, commissaire, dresse un bilan positif de l'audience publique sur le projet de réaménagement de la cellule nº 6 au centre de traitement Stablex situé sur le territoire de la ville de Blainville par Stablex Canada Inc.

Au total, la commission a tenu 6 séances publiques, représentant quelque 20 heures d'échanges avec les participantes et participants. En moyenne, 23 personnes y ont assisté en salle et une vingtaine les ont visionnées en direct sur le site WEB ou la page Facebook du BAPE. Il est toujours possible d'y accéder en différé.

Au cours de la première partie de l'audience, qui s'est déroulée du 9 au 11 mai, le public a posé plus de 70 questions sur de nombreux thèmes et préoccupations. Ont notamment été abordés : le procédé et le produit stablex, le choix du terrain visé, la quantité de résidus dangereux qui seraient traités et enfouis, leur importation, la perte de milieux humides, l'atteinte à l'intégrité de la tourbière de Blainville, le tassement de l'argile, l'efficacité des membranes à long terme, la perte de boisés, la faune et la flore touchées, la gestion des eaux, les risques de contamination des eaux de surface et souterraines, le suivi environnemental et la période post-fermeture.

La deuxième partie, qui a eu lieu les 6 et 7 juin, a permis à plus de 140 participantes et participants de donner leur point de vue sur le projet. De ce nombre, 7 ont opté pour une présentation verbale et plus de 100 ont choisi de transmettre un court commentaire. De plus, 35 mémoires ont été déposés, dont 13 ont été résumés en séance.

La commission poursuit actuellement son travail d'analyse et procède à la rédaction de son rapport. Elle le remettra au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, au plus tard le 8 septembre.

La commission tient à remercier sincèrement les citoyennes et citoyens, les organismes, les groupes et les municipalités qui ont suivi ou qui ont pris part à ses travaux.

