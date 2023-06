Le secteur de la viande bovine élargit ses engagements au protocole de surveillance socio-environnementale dans tout le Brésil





La coopération entre l'Abiec et Imaflora pourrait faire passer de 16 à 39 le nombre d'abattoirs qui adoptent des critères socio-environnementaux unifiés lors de l'achat de bétail

SÃO PAULO, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Imaflora et l'Association brésilienne des industries exportatrices de viande bovine (Abiec) ont annoncé aujourd'hui que cette dernière a officiellement adhéré au protocole Boi na Linha (Boeuf bien suivi) élaboré conjointement avec le ministère public fédéral afin d'établir des critères socio-environnementaux dans les achats du bétail au Brésil. À l'heure actuelle, 16 des 39 membres de l'ABIEC ont déjà adhéré au protocole, dont les trois plus grands du Brésil. L'objectif de cette coopération est de partager cette norme entre tous les membres.

À la suite d'une coopération technique entre Imaflora et l'Abiec, un programme sera mis en place pour permettre une expansion progressive et inclusive de l'utilisation du protocole Beef On Track par tous les membres associés de cette entité dans l'ensemble du Brésil.

« Compte tenu de la position des membres de l'Abiec, la normalisation des procédures et des critères d'origination au sein du secteur permettra d'améliorer l'environnement commercial », a déclaré Marina Piatto, directrice exécutive d'Imaflora.

« Ce partenariat est un pas fondamental pour la promotion d'une chaîne de valeur durable pour le bétail de boucherie au Brésil, grâce au partage du savoir-faire, déjà acquis par Imaflora, avec tous nos membres », a indiqué Antonio Camardelli, président de l'Abiec.

La coopération entre les deux entités permettra également de démarquer positivement les membres de l'Abiec sur les marchés intérieur et extérieur, ainsi qu'auprès des consommateurs, des investisseurs et d'autres parties intéressées, en augmentant la valeur des produits de l'élevage légal tout en soutenant les engagements climatiques du pays et en luttant contre l'illégalité.

« Nous ambitionnons que toutes les entreprises opérant en Amazonie adhèrent au protocole d'ici un an, et que les autres entreprises adhérentes le fassent d'ici deux ans », a expliqué Fernando Sampaio, directeur du développement durable de l'Abiec.

Les 16 entreprises représentent 74 % du bétail abattu dans les usines de conditionnement de viande inspectées par le gouvernement fédéral (SIF) en Amazonie, et 63 % du total des abattages (SIF) au Brésil.

Cette coopération permettra d'engager et de former les abattoirs membres de l'Abiec et d'atteindre les 39 entreprises qui représentent 84 % des abattages inspectés par le gouvernement fédéral dans la région légale de l'Amazonie, 80 % des abattages inspectés par le SIF au Brésil et 98 % des exportations brésiliennes.

À propos de Beef On Track :

Le programme Beef On Track est le résultat d'un long processus ;de discussions mené par Imaflora et le Federal Prosecution Office entre eux et d'autres organisations de la société civile et des abattoirs dans le but d'harmoniser et de renforcer l'engagement socio-environnemental au sein de la chaîne de valeur du bétail de boucherie en Amazonie et d'en stimuler la mise en oeuvre.

L'approche du programme Beef On Track vise à mettre sur la même longueur d'onde les éleveurs de bovins, les abattoirs, les supermarchés, les investisseurs, les agents gouvernementaux et les organisations de la société civile. Cette démarche vise à encourager les bonnes pratiques par le biais de processus harmonisés impliquant des contrôles, des audits et des rapports d'avancement, afin d'accroître la transparence de la chaîne.

Les critères de surveillance utilisés dans le protocole Boi na Linha sont disponibles à l'adresse suivante :

www.boinalinha.org/

À propos d'Abiec :

L'Association brésilienne des industries exportatrices de viande bovine (Abiec) a été fondée en 1979 et est aujourd'hui le principal représentant de l'industrie dans les domaines internationaux de la réglementation commerciale, des exigences sanitaires et de l'ouverture des marchés.

Les attributions de l'Abiec comprennent le regroupement, la coordination, la promotion, l'expansion, la représentation et la défense devant les tribunaux et à l'extérieur, au Brésil ou à l'étranger, des intérêts des industries exportatrices de viande bovine et de produits à base de viande bovine dans tout le Brésil, en cherchant à apporter des solutions aux problèmes généraux et spécifiques de la catégorie impliquant des entités du gouvernement ou du secteur privé

Depuis 2009, nous plaidons en faveur d'un élevage durable en encourageant nos membres à adopter des instruments de gestion des risques socio-environnementaux lors de l'achat de matières premières, tout en soutenant la mise en oeuvre de bonnes pratiques dans le secteur.

www.abiec.com.br/

À propos d'Imaflora :

Imaflora (Institute for Forest and Agricultural Stewardship and Certification), est une ONG brésilienne fondée en 1995.

L'Institut est présent dans tout le Brésil et promeut des actions qui contribuent à la fois à la conservation des ressources naturelles et à l'amélioration et au maintien de la qualité de vie des travailleurs ruraux et forestiers, des peuples traditionnels et indigènes, des communautés quilombos et des agriculteurs familiaux.

Grâce à des solutions intégrées et innovantes, Imaflora s'est révélée être un agent de changement dans les secteurs de la sylviculture et de l'élevage, démontrant qu'il est possible de : réconcilier la production et la conservation ; combiner les avantages sociaux, environnementaux et économiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

www.imaflora.org

8 juin 2023 à 13:45

