CGTN : Pourquoi la préservation de son patrimoine culturel est-elle si importante pour la Chine ?





PÉKIN, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Experte en préservation des reliques culturelles, Ma Yanru, 59 ans, travaille d'arrache-pied à la restauration d'une épée en fer de la dynastie Han, vieille de plus de 2 000 ans.

En l'examinant au microscope, Ma Yanru a découvert des fils d'or entrelacés sur l'épée et des grains de bois sur le fourreau. Elle en a déduit que les grains suggèrent que le matériau provient d'une forêt de feuillus.

Selon Mme Ma, de nombreuses informations pourraient être tirées de l'épée Han, qui a une très grande valeur historique puisqu'elle était l'une des meilleures armes blanches de la Chine ancienne.

« Qu'il s'agisse de la culture chinoise ou des cultures du reste du monde, tout héritage culturel peut être rendu possible par la préservation des objets matériels, a déclaré Mme Ma.

Lorsque vous voyez un objet, il vous rappelle les personnes qui y sont liées, ce qui vous pousse à explorer la vie des anciens et leur culture.

Grâce à ces objets matériels, vous pouvez vérifier vos hypothèses et trouver des réponses. »

Mme Ma compte parmi les nombreux experts en restauration de reliques culturelles en Chine, berceau de l'une des plus anciennes civilisations du monde et pays qui insiste sur l'importance de la protection de son patrimoine culturel et naturel.

Selon un ancien proverbe chinois, « chaque chose dans le monde a ses lois pour survivre et se développer, mais sait comment préserver ses racines. »

Le président Xi Jinping partage ce sentiment, soulignant souvent l'importance de la protection du patrimoine culturel. Il estime que la longévité de la civilisation chinoise est due à cette compréhension fondamentale de ses racines.

Au cours des 10 dernières années, la Chine a réalisé des progrès notables en matière de protection des artefacts.

Selon Rao Quan, vice-ministre de la Culture et du Tourisme, fin 2021, le pays comptait 108 millions de reliques culturelles mobilières appartenant à l'État et environ 767 000 reliques immobilières, ajoutant que le nombre total de sites du patrimoine mondial en Chine atteignait 56, ce qui plaçait le pays en deuxième position au niveau mondial.

Des progrès constants ont également été réalisés dans la protection du patrimoine culturel immatériel. À ce jour, la Chine compte 42 éléments inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, soit le plus grand nombre au monde, selon une conférence nationale sur les vestiges culturels qui s'est tenue en juillet dernier.

Des projets majeurs de protection des vestiges culturels associés à la Grande Muraille, au Grand Canal et à d'autres sites ont été menés à bien, et des dizaines de milliers de vestiges culturels de grande valeur, conservés ou mis au jour, ont été restaurés, a-t-on annoncé lors de la conférence.

Notant que la culture traditionnelle raffinée de la Chine est la concrétisation de la sagesse de la civilisation chinoise, le rapport présenté par Xi Jinping lors du 20e congrès national du Parti communiste chinois souligne que la Chine fera davantage pour protéger les artefacts et le patrimoine culturels et pour mieux protéger et préserver le patrimoine historique et culturel dans le cadre du développement urbain et rural.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-07/Why-does-preserving-its-cultural-heritage-matter-so-much-to-China--1krGH3GGzMA/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=tcZl4O_U7D4

8 juin 2023 à 13:29

