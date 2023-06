La Ville de Montréal amorce un changement de vision dans le secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe (ASLP)





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce qu'elle amorce un changement de vision pour le secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe (ASLP). Cette vision tourne la page sur le développement d'un d'Écoparc industriel de la Grande-Prairie et s'oriente désormais vers un aménagement du territoire visant à améliorer la qualité de vie des résidentes et des résidents par la diminution des impacts des activités industrielles et l'augmentation du verdissement.

« La Ville de Montréal entend allier une cohabitation harmonieuse des quartiers résidentiels avec les secteurs d'emplois. Notre nouvelle vision de développement du secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe mise dorénavant sur l'aménagement d'un réseau d'espaces verts d'envergure et la mitigation des nuisances liées aux activités économiques. La Ville travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec l'Administration portuaire de Montréal, le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, le Canadien National et toutes les parties prenantes du secteur dans l'atteinte de ces objectifs. La participation et l'implication des autres paliers de gouvernements seront essentielles à la réalisation de cette vision », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Signe du changement de vision, la coordination des efforts de la Ville dans ASLP passera désormais par le Service de l'urbanisme et la mobilité (SUM), alors qu'il était jusqu'à maintenant sous l'égide du Service du développement économique (SDÉ). Sous le leadership du SUM, la Ville déploiera des actions structurantes pour l'aménagement, le verdissement et la mobilité sur le territoire Assomption-Sud-Longue-Pointe.

« Cette nouvelle vision répond à notre volonté de créer un milieu de vie convivial pour les gens qui habitent et qui travaillent dans le secteur. Nous voulons assurer une cohabitation harmonieuse entre la population et les entreprises, en réduisant les nuisances, notamment grâce à l'acquisition et à la protection d'espaces verts et de parcs. Tous les acteurs du secteur, privés comme publics, seront invités à se mobiliser pour son avenir, et ce, en partenariat avec la communauté », a déclaré Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

De nouvelles orientations durables

Avec l'adoption de cette vision, la gouvernance du secteur se fera désormais conformément à cinq grands axes :

Profiter de chaque occasion pour réduire les nuisances et assurer une gestion écologique du territoire; Encourager la mobilité durable en développant les déplacements en transports actif et collectif; Acquérir et développer un réseau d'espaces verts interconnectés, notamment afin de créer un parc linéaire pour connecter les boisés Vimont et Steinberg; Favoriser l'implication de la population et des acteurs des secteurs privé, public et institutionnel; Accompagner les entreprises déjà existantes dans le secteur à exercer leurs activités dans le respect de la qualité de vie de la population et selon les meilleurs standards environnementaux.

