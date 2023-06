Une employée de Crakmedia en nomination pour les Women in Tech Excellence Awards 2023





QUÉBEC, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crakmedia est toujours fière de mettre de l'avant le talent de ses gens et de reconnaître leur contribution exceptionnelle à l'industrie. C'est avec beaucoup de fierté que l'entreprise annonce la nomination de Marie-Ève Rigali aux Women in Tech Excellence Awards 2023 dans trois catégories, soit : Hero of the Year, Engineer of the Year et Innovator of the Year.







Pionnière ayant fait sa place dans un milieu traditionnellement masculin, ces nominations soulignent sa contribution hors du commun depuis 11 ans chez Crakmedia. Pour Nicolas Chrétien, président et fondateur de l'entreprise, « la réussite des femmes bâtissant l'avenir de Crakmedia est une très grande source de fierté qui doit absolument être célébrée ! »

Après une réorientation de carrière majeure, Marie-Ève a rejoint l'équipe de recherche et développement de Crakmedia en 2012. Elle a occupé successivement plusieurs postes spécialisés en tant que contributrice individuelle : responsable des parutions, chargée de projet, analyste technique et elle est maintenant responsable de produit. Elle en a fait sa spécialité de développer des algorithmes complexes et des systèmes de traçabilité permettant d'optimiser en temps réel les campagnes publicitaires en ligne de Crakmedia. Quand on lui demande ce qui la rend fière, Marie-Ève mentionne l'aide qu'elle apporte :

« Je travaille en parallèle sur une multitude de projets et je suis vraiment fière de tout le soutien et la formation que je suis en mesure de fournir aux équipes de développement, mais aussi à tout le monde dans l'entreprise qui veut mieux comprendre ce sur quoi je travaille. »

Les Women in Tech Excellence Awards soulignent le travail remarquable accompli par les femmes de l'industrie technologique. Ce domaine demeure encore aujourd'hui un milieu typiquement masculin et les défis sont nombreux pour les femmes souhaitant s'y démarquer. Le concours vise à rendre ces femmes visibles et à les présenter comme des modèles à suivre pour les jeunes filles qui hésitent à se destiner à une carrière dans les STIM.

À propos de Crakmedia

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Leurs domaines d'activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l'analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l'optimisation pour les moteurs de recherche, l'achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d'informations : crakmedia.com/

À propos de Women in Tech Excellence Awards

Tenant leur 7e édition cette année à Londres au Royaume-Uni, le Women in Tech Excellence Awards veut reconnaître et promouvoir le talent et le succès des nombreuses femmes qui évoluent dans le domaine de la technologie. La cérémonie annuelle a célébré les réussites de plus de 1 800 femmes depuis sa création. La cérémonie de remise des prix de l'édition 2023 aura lieu à Londres, le 23 novembre prochain. Pour davantage de détails : womenintechexcellence.co.uk/

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35279995-55be-4943-8262-cfc279a9f16e

8 juin 2023 à 13:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :