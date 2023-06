Destination Canada lance une nouvelle stratégie de corridors interprovinciaux et interterritoriaux pour accélérer le développement intentionnel des destinations





Trois corridors touristiques pilotes ont été retenus au pays.

VANCOUVER, BC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Destination Canada a lancé son Programme stratégique de corridors touristiques, nouveau projet pilote qui vise à accélérer le développement intentionnel de corridors ou de grappes d'attraits touristiques au Canada. Mené en collaboration avec divers partenaires provinciaux et territoriaux, ce projet profitera non seulement aux communautés et aux destinations visées, mais renforcera également la compétitivité du Canada en offrant aux visiteurs davantage de raisons d'explorer de nouvelles régions au pays.

Un corridor est une région géographique ou un itinéraire reliant différentes destinations aux attraits touristiques dignes d'intérêt, par exemple :

des sites historiques;

des paysages naturels;

des événements culturels.

Les corridors ont le potentiel de réunir de multiples attractions et expériences en un seul et même itinéraire touristique. Cette commodité - prisée des visiteurs souhaitant découvrir plusieurs destinations au cours d'un même voyage - a aussi l'avantage de profiter aux communautés locales.

« Comme destination, notre objectif est d'offrir des expériences inoubliables à nos invités à chaque étape de leur séjour. Or, pour soutenir la croissance et la prospérité de notre industrie touristique, nous devons aussi tenir compte des aspirations de nos communautés hôtes, de dire Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada. Notre nouveau programme pilote viendra combler les lacunes existantes en matière de développement intentionnel des destinations au-delà des frontières provinciales et territoriales, contribuera à bâtir une industrie touristique plus résiliente qui sera source de prospérité et de bien-être pour l'ensemble de la population canadienne et nous aidera à renforcer la compétitivité du Canada en adaptant notre offre aux attentes des invités à valeur élevée d'aujourd'hui. »

Dans le cadre de son Programme stratégique de corridors touristiques, Destination Canada travaillera avec un expert-conseil et les partenaires des corridors retenus à l'élaboration d'une stratégie, d'un plan financier et d'un plan de mise en oeuvre pour soutenir le développement de ces corridors touristiques selon une approche régénératrice.

« Le Canada éveille tous les sens avec ses innombrables merveilles naturelles, ses événements d'affaires internationaux captivants, ses manifestations culturelles fascinantes et ses expériences autochtones enrichissantes. Les visiteurs d'ici et d'ailleurs expriment un intérêt croissant pour le tourisme durable, et le Canada a tout pour les combler. Le Programme stratégique de corridors touristiques stimulera l'économie du tourisme partout au Canada, renforcera notre écosystème touristique et contribuera à la vitalité et à la prospérité à long terme de communautés d'un océan à l'autre », explique l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances.

Corridors retenus

En février 2023, Destination Canada a invité les membres de l'industrie à soumettre leurs candidatures pour participer au programme pilote. Après avoir passé les candidatures en revue, Destination Canada a décidé d'apporter son soutien aux trois corridors touristiques à potentiel élevé ci-dessous :

Corridor touristique de l'UNESCO du Canada atlantique : Réunit la Commission canadienne pour l'UNESCO, la réserve de biosphère de Fundy, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et- Labrador et Parcs Canada dans le but de rapprocher les différentes parties prenantes, de favoriser l'innovation et de parvenir à une vision commune de l'avenir où l'être humain et l'environnement prospèrent dans l'harmonie. Le Canada atlantique compte treize sites désignés par l'UNESCO. Le tout forme un réseau qui s'illustre par ses paysages uniques, sa riche histoire culturelle et ses expériences diversifiées.





Corridor touristique de l'UNESCO du Canada atlantique

« La Commission canadienne pour l'UNESCO est ravie de faire partie du projet stratégique de corridor touristique de l'UNESCO du Canada atlantique. Le Canada atlantique est un lieu phare de l'UNESCO : la région compte en tout treize géoparcs mondiaux, réserves de biosphère et sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, lesquels contribuent à souligner, à préserver et à restaurer le patrimoine culturel, naturel et immatériel. Ce projet mené en collaboration avec la réserve de biosphère de Fundy est essentiel pour tirer le plein potentiel des sites de l'UNESCO de l'Atlantique et des communautés locales derrière eux. »

(David Schimpky, directeur du Secrétariat, Commission canadienne de l'UNESCO)

« Les sites du Canada atlantique désignés par l'UNESCO réunissent des sentiers primés, des expériences culinaires réputées et des produits culturels immersifs qui reflètent fidèlement le contexte local. Ce corridor est l'occasion de rapprocher les différentes parties prenantes des treize sites de l'UNESCO du Canada atlantique pour renforcer le réseau, favoriser l'innovation et parvenir à une vision commune de l'avenir où l'être humain et l'environnement prospèrent dans l'harmonie. »

(Jennifer Dingman, directrice générale, réserve de biosphère de Fundy et géoparc

mondial de l'UNESCO de Stonehammer)

« Le Canada atlantique s'illustre par ses paysages uniques, sa riche histoire culturelle et son incroyable biodiversité. Les sites de l'UNESCO permettent aux gens d'explorer tous les aspects de notre région qui les interpellent, que ce soit la nature sauvage immaculée ou les expériences culturelles immersives. Cette collaboration invite le monde à découvrir la culture, l'histoire et les paysages naturels du Canada atlantique d'une manière qui protège et souligne le territoire et les peuples de ce coin de pays. »

(David Sollows, président, réserve de biosphère Southwest Nova)

« La baie de Fundy est réputée pour ses plus hautes marées au monde, mais aussi pour son riche patrimoine culturel, ses expériences captivantes et ses paysages naturels à couper le souffle. Forte de ses parcs nationaux et provinciaux, de la réserve de biosphère de Fundy, du géoparc de l'UNESCO de Stonehammer et de ses communautés rurales et urbaines, la région accueille plus de visiteurs canadiens et étrangers que toute autre destination du Nouveau-Brunswick. La province et ses invités ont à coeur les principes de l'UNESCO, qui allient préservation et développement durable par la mobilisation des communautés locales. Le Nouveau-Brunswick est reconnaissant de faire partie du Programme stratégique de corridors touristiques de Destination Canada, mené conjointement avec des chefs de file avant-gardistes et respectés. Ce programme propose une approche concertée du développement touristique régénérateur grâce à une mobilisation réfléchie de ses intervenants. »

(L'honorable Tammy Scott-Wallace, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la

Culture du Nouveau-Brunswick)

« Les corridors touristiques mettent en valeur les liens naturels qui existent entre les destinations pour les voyageurs qui recherchent certains types d'attractions au sein d'une région. Nous sommes ravis de collaborer avec Destination Canada et nos partenaires locaux pour mettre en place le corridor touristique de l'UNESCO du Canada atlantique, qui reliera nos impressionnants sites du patrimoine mondial de l'UNESCO à d'autres attraits similaires dans la région. Cette coopération ne peut que favoriser le rayonnement du secteur touristique du Canada atlantique. »

(L'honorable Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs

de Terre-Neuve-et-Labrador)

Itinéraire durable Prairies-Pacifique

« La Colombie-Britannique offre aux résidents et aux visiteurs d'innombrables possibilités de profiter d'activités de plein air de calibre mondial, de savourer la gastronomie locale et d'en apprendre davantage sur les peuples et les endroits qui rendent cette province si unique. Le projet de corridor Prairies-Pacifique favorisera des investissements dans des expériences authentiques et transformatrices - mais aussi dans les infrastructures et installations nécessaires - tout au long de l'itinéraire, ce qui renforcera les interactions entre les résidents, les visiteurs et les lieux, augmentera les dépenses dans nos communautés et encouragera les séjours d'une nuit ou plus en toutes saisons. Les avantages du tourisme régénérateur se feront ainsi sentir toute l'année. Le soutien de Destination Canada et l'important partenariat avec Travel Alberta feront en sorte que le tourisme continuera de servir les communautés dynamiques et prospères de nos provinces. »

(Alison McKay, vice-présidente, Gestion de destinations, Destination BC)

« Le développement touristique rural dans les régions à potentiel élevé est primordial pour doubler la valeur de l'économie du tourisme de l'Alberta. Cette collaboration avec Destination Canada et Destination BC permettra d'intensifier nos efforts de planification et de développement touristique, d'améliorer la connectivité entre les provinces et de faire ressortir les meilleures occasions d'investir dans des expériences touristiques et des hôtels-boutiques durables dans la région sud des Rocheuses. »

(Jon Mamela, directeur commercial et vice-président principal, Travel Alberta)

Réseau de pavillons touristiques autochtones du Nord

« Les Territoires du Nord-Ouest sont une destination sans pareille, reconnue pour ses paysages spectaculaires vibrants de liberté et de nature, immenses et immensément accueillants et débordants d'aventures et de découvertes. Nous sommes enchantés de collaborer avec Tourisme Yukon et Destination Canada au développement du tourisme dans le Nord canadien grâce au réseau de pavillons touristiques autochtones. Ce corridor nous aidera à soutenir la mise en place de pavillons authentiques dirigée par les communautés autochtones au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le nord de la Colombie-Britannique afin de garantir l'accès de ces communautés au soutien et aux outils nécessaires pour développer une économie du tourisme durable. L'appui de Destination Canada et le partenariat indispensable avec Tourisme Yukon permettront au tourisme de prospérer dans le Nord et de servir l'ensemble des communautés qui y participent. »

(Donna Lee Demarcke, présidente-directrice générale, Northwest Territories Tourism)

« Le gouvernement du Yukon est fier d'avoir proposé la mise en place d'un réseau de pavillons touristiques autochtones du Nord dans tout le Yukon, le nord de la Colombie-Britannique et le nord-ouest des Territoires du Nord-Ouest. Avec la collaboration du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, nous sommes impatients d'établir un corridor de petits pavillons authentiques représentatifs de la culture et des expériences nordiques. Merci à Destination Canada pour la vision dont elle fait preuve en lançant ce programme national de corridors touristiques. Nous nous réjouissons de l'aventure qui nous attend. »

(John Streicker, ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon)

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous sommes convaincus que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour les Canadiens et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt des résidents, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé à l'échelle nationale et à l'étranger.

La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

