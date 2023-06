Une agence de marketing locale conçoit une bande passante pour favoriser la croissance à l'échelle internationale





Les dessous du logiciel Grayfish® de Podiatry Content Connection

METUCHEN, New Jersey, le 8 juin 2023 /CNW/ -- Podiatry Content Connection (PCC), la première agence de marketing en podiatrie au service des podiatres aux États-Unis, sert désormais également le Canada et le Royaume-Uni. Créée à l'origine pour simplifier la publication de blogues, la société Grayfish Software est l'une des principales raisons pour lesquelles PCC a été en mesure de gérer sa croissance sans précédent.

Grayfish est maintenant un système éprouvé de gestion et de contenu client avec un tableau de bord d'activités en ligne 24 h sur 24 pour chaque client.

Ce logiciel propriétaire fait le suivi des éléments suivants :

La distribution hebdomadaire de blogues

L'efficacité des campagnes de marketing ponctuel, de Google Ads et de l'optimisation de la recherche

Les programmes de gestion de la réputation

Les demandes de rendez-vous

La soumission de formulaires

Le logiciel améliore également la communication entre le personnel de podiatrie et les directeurs de comptes de PCC.

Avant Grayfish, les blogues hebdomadaires de nos auteurs experts étaient publiés manuellement sur le site Web de chaque client. Aujourd'hui, cette tâche se fait automatiquement, sans avoir à ouvrir une session sur le site Web de chaque client, ou sans s'inquiéter de savoir si les clients du même État recevaient les mêmes blogues, ou s'ils avaient déjà reçu un blogue sur ce sujet au cours du mois. Cette automatisation permet au personnel de PCC de se concentrer sur les services stratégiques et créatifs, et rend possible la philosophie Six-Sigma de PCC consistant à fournir un service de la plus haute qualité à moindre coût.

Podiatry Content Connection est la première agence de marketing nationale réservée au service des podiatres uniquement. Elle se spécialise dans la création d'une présence Web complète et imprégnée de contenu pour accroître la pratique et les profits.

Les clients de PCC gagnent davantage que les chefs de services informatiques qui font affaire avec d'autres entreprises de marketing

Selon les renseignements sur les clients fournis par Chase Bank, 56 % des clients de PCC sont des hauts salariés. Seulement 37 % des clients des concurrents sont considérés comme des hauts salariés.

« Nous nous concentrons sur un marché et nous le connaissons bien », explique Jeff Hartman, chef de la direction. « Grâce à notre expérience et à des innovations comme Grayfish, nous servons de nouveaux patients et augmentons considérablement les revenus du cabinet. »

Les stratégies numériques efficaces de PCC pour attirer des patients nouveaux et idéaux comprennent :

Du nouveau contenu hebdomadaire

La gestion de la réputation

L'optimisation des répertoires

La conception de sites Web

Les publicités commanditées sur Google

Les médias sociaux

Les campagnes d'appel à l'action

Les nouveaux programmes novateurs

