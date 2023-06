Le nombre d'enfants touchés par la crise qui ont besoin de soutien scolaire augmente considérablement : Education Cannot Wait publie une nouvelle étude sur les estimations mondiales





Selon une nouvelle analyse, 224 millions d'enfants ont un besoin urgent d'un soutien scolaire de qualité et 72 millions ne sont pas scolarisés. Une éducation de qualité est essentielle pour améliorer les résultats d'apprentissage.

GENÈVE, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les conflits armés, les déplacements forcés, le changement climatique et d'autres crises ont porté à 224 millions le nombre d'enfants touchés par la crise dans le besoin urgent d'une éducation de qualité, selon une nouvelle étude sur les estimations mondiales publiée aujourd'hui par Education Cannot Wait (ECW), le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence.

« Nous tirons la sonnette d'alarme dans le monde entier, une fois de plus. Des millions d'enfants sont privés de leur droit à l'éducation et les chiffres augmentent. Et même lorsqu'ils sont en mesure d'aller à l'école, ils n'apprennent pas vraiment parce que la qualité de l'éducation est tout simplement trop faible », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait.

Environ 72 millions des enfants touchés par la crise dans le monde ne sont pas scolarisés ? plus que les populations du Royaume-Uni, de la France ou de l'Italie. Parmi ces enfants non scolarisés, 53 % sont des filles, 17 % ont des difficultés fonctionnelles et 21 % (environ 15 millions) ont été déplacés de force. Environ la moitié des enfants non scolarisés en situation d'urgence sont concentrés dans seulement huit pays : l'Éthiopie, le Pakistan, l'Afghanistan, le Soudan, la République démocratique du Congo, la Birmanie, le Mali et le Nigéria.

Selon les conclusions de l'étude, ce n'est pas seulement un problème d'accès, c'est un problème de qualité. Plus de la moitié de ces enfants ? 127 millions ? n'atteignent pas le niveau de compétence minimal présenté dans les Objectifs de développement durable (ODD4), qui appellent à une éducation inclusive et de qualité pour tous.

Investir dans l'éducation des filles rapporte beaucoup. Même en situation de crise, la proportion de filles qui atteignent le niveau minimum de compétence en lecture est toujours plus élevée que celle de leurs homologues masculins, selon une analyse de l'étude.

Les plus grands défis concernent les enfants d'Afrique. Environ 54 % des enfants touchés par la crise dans le monde vivent en Afrique subsaharienne. La région a connu une large augmentation du nombre d'enfants touchés par les crises, principalement en raison des sécheresses à grande échelle en Afrique de l'Est et de l'intensité croissante de plusieurs conflits.

ECW cherche à mobiliser au moins 1,5 milliard de dollars américains au cours des quatre prochaines années pour atteindre un total de 20 millions d'enfants en sécurité, avec un accès à l'électricité et la possibilité d'accéder à des offres d'apprentissage de qualité, holistique et inclusif.

