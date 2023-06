Marche du Souvenir : Vidéo documentaire d'un périple de 907 km





OTTAWA, 08 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est heureuse de vous présenter une nouvelle vidéo documentaire sur un groupe d'hommes exceptionnels qui se dévouent corps et âme en appui au programme Operation Leave the Streets Behind de la Légion, division de l'Ontario.



Ces hommes ont voulu sensibiliser le public et recueillir des fonds pour le programme qui aide à combattre cette réalité dévastatrice qu'est l'itinérance des vétérans au Canada. Pour ce faire, le trio a parcouru 907 km le long du sentier Bruce (Bruce Trail) , en Ontario. Chaque soir, ils se sont rendus à une filiale de la Légion qui les soutenait, pour manger, dormir et partager des moments de franche camaraderie.

« Les filiales de la Légion ont largement contribué, d'avouer Lino DiJulio, l'homme derrière l'événement. Nous arrivions à la filiale de la Légion et étions accueillis comme des rois, parfois avec une fanfare de cornemuses, ou encore une activité de collecte de fonds organisée avec une soirée barbecue. »

« Notre participation, de justifier Ed Yates, président de la filiale d'Owen Sound : c'est tout ce que nous pouvions offrir pour les aider à atteindre leur objectif... et plus il y en aura, mieux ce sera. »

La Marche du Souvenir est née du désir d'aider les vétérans de Lino DiJulio, celui-là même qui n'a pu s'enrôler dans les forces armées. Dave Ward et Joey DiMauro, deux amis vétérans à la retraite, se sont joints à Lino dans sa dernière randonnée au cours de l'été 2022.

« C'est une bonne cause et c'est notre communauté, n'est-ce pas? » de dire DiMauro, artilleur et soldat de reconnaissance à la retraite. « Pour ma part, rajoute-t-il, je sais pertinemment que si j'avais pris tel ou tel virage, j'aurais pu très bien me retrouver là même où beaucoup de ces gars-là se sont retrouvés. »

Ward, tireur d'élite à la retraite, a lui-même été confronté à des problèmes de santé et a estimé qu'il pouvait aider Lino à atteindre son objectif. « L'objectif de ce projet vise les vétérans, soit ceux qui sont sans-abris et ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Or, je suis moi-même confronté à ces enjeux. Ce qui compte par-dessus tout pour venir en aide aux vétérans, c'est de se tenir debout et de poser des gestes concrets qui soient conformes à nos paroles », a-t-il souligné.

L'équipe de trois personnes a dû affronter un terrain difficile et tomber d'épuisement, mais elle a aussi été témoin de paysages saisissants et tissé des liens d'amitié; à l'arrivée toutefois, ces trois hommes se sont vus transformés pour le mieux par l'expérience vécue. Ils ont également contribué à amasser une importante somme d'argent pour appuyer le programme Leave the Street Behind de la Légion.

« Nous bonifions la qualité de vie des gens, affirme Jen Leclair, coordonnatrice du programme de la Direction provinciale de la Légion de l'Ontario. C'est incroyable à voir, et la réaction on ne peut plus émouvante. »

Pour visionner la vidéo : A Ruck to Remember French

Pour en savoir davantage sur le travail de la Légion pour mettre fin à l'itinérance des vétérans

En savoir plus sur le groupe « Ruck 2 Remember

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d'une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : [email protected] / 343-540-7604 ? Nujma Bond

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/696beeb4-3e0f-439d-9431-d8c4dfc634b6

8 juin 2023 à 12:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :