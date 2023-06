Learning Tree lance une nouvelle formation d'une journée sur ITIL 4® pour aider les professionnels à obtenir leur recertification avant la date limite du 30 juin





HERNDON, Virginie, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Learning Tree International, un leader mondial de la formation et de la certification, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une formation d'une journée sur ITIL 4® pour les professionnels qui doivent obtenir leur recertification avant la date limite du 30 juin 2023. L'entreprise organisera quatre événements virtuels exceptionnels au mois de juin afin de permettre aux professionnels de respecter la date limite. Le cours ITIL 4 Practitioner: Service Desk est accrédité et aide les détenteurs de certificats ITIL 4 à renouveler toutes leurs certifications ITIL 4 rapidement et à un prix abordable. Les participants reçoivent également une certification supplémentaire s'ils réussissent l'examen.

« Nous comprenons que de nombreux professionnels certifiés ITIL 4 aient besoin de trouver non seulement le temps, mais aussi le bon plan d'action pour obtenir une nouvelle certification avant la date limite du 30 juin », a déclaré David Brown, PDG de Learning Tree. « En tant que fournisseurs de formation agréés, nous offrons aux professionnels certifiés ITIL 4 une solution efficace pour qu'ils restent à jour par rapport aux exigences de la certification, tout en témoignant aux employeurs de leur engagement à l'égard de la formation continue, et ce, en une seule journée. »

Cette formation a été conçue pour les techniciens responsables du support informatique auprès des utilisateurs finaux. Elle dure une seule journée et est dirigée par des experts du secteur. Cela fournit aux participants un parcours d'apprentissage moins long leur permettant de renouveler n'importe quelle certification de la suite ITIL 4. Toute personne qui ne respectera pas la date limite du 30 juin devra repasser l'examen pour chaque certification ITIL 4 qu'elle détient.

L'inscription au cours ITIL 4 Practitioner: Service Desk (5340) est déjà ouverte. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur https://www.learningtree.com/courses/itil-service-desk/pour les États-Unis et le Canada ; et sur https://www.learningtree.co.uk/courses/itil-service-desk/ pour le Royaume-Uni et la Suède.

Voici les dates des prochaines journées de formation :

20 juin 2023 ( USA /CA)

16 juin 2023 (GB/SE)

19 juin 2023 (GB/SE)

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un partenaire éducatif de confiance dans le domaine du développement des compétences, de la formation et de la certification. Depuis près de 50 ans, Learning Tree aide les individus et les organisations à atteindre leurs objectifs grâce à une large gamme de solutions d'apprentissage. Learning Tree propose un catalogue complet de cours, notamment pour les certifications ITIL 4, PRINCE2®, AgileSHIFT®, etc. Learning Tree s'engage à fournir une formation de haute qualité qui répond aux besoins de la main-d'oeuvre d'aujourd'hui. Notre vision est soutenue par une équipe d'instructeurs et d'experts du secteur ayant acquis leur expérience dans le monde réel. Ils donnent vie à notre vaste bibliothèque de contenus propriétaires et partenaires.

