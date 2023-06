Présentation de MUCAR CDE900 PRO : la solution unique pour un diagnostic complet des véhicules





ONTARIO, Californie, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- En tant que propriétaire de voiture, il n'y a rien de plus désagréable que de voir son véhicule caler ou tomber en panne. C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'un outil de diagnostic fiable et efficace. MUCAR CDE900 PRO est un outil de diagnostic haut de gamme qui aidera les propriétaires de voitures à identifier et à résoudre les problèmes de leur véhicule rapidement et efficacement.

Doté d'un écran tactile de 5 pouces et d'un câble de diagnostic de 1,2 m, MUCAR CDE900 PRO offre une interface conviviale qui fait du diagnostic automobile un jeu d'enfant. Avec Android 6.0 et une puce Cortex MT6580 à 4 coeurs, il offre des vitesses de traitement très élevées et peut gérer les tâches de diagnostic les plus complexes facilement.

Il est équipé d'une impressionnante mémoire ROM de 2+32 Go et d'une batterie de 3 150 mAh. Il est possible d'insérer en plus une carte mémoire d'une capacité maximale de 256 Go. Vous disposez ainsi d'un espace de stockage et d'une puissance suffisants pour diagnostiquer facilement plusieurs voitures. Il offre également des fonctions OBD2 complètes, notamment la lecture et l'effacement des codes d'erreur, et un flux de données 4-en-1 qui couvre les systèmes ABS, SRS, TCM et ECM (seulement 39,95 $ si nécessaire).

L'un des principaux avantages de MUCAR CDE900 PRO est sa mise à jour gratuite illimitée. Les propriétaires de voitures peuvent déverrouiller les diagnostics complets du système pour seulement 99,95 USD. En outre, ils peuvent effectuer 28 fonctions de réinitialisation avec des mises à jour gratuites illimitées (le déblocage d'une fonction de réinitialisation coûte15,95 USD, les fonctions de réinitialisation complètes demandent un paiement en ligne de seulement 79,95 USD). Il est également possible de débloquer 1 diagnostic complet du système + 28 fonctions de réinitialisation + un codage ECU + un test actif pour 59,95 USD.

MUCAR CDE900 PRO propose également un rapport de diagnostic professionnel, le partage par Bluetooth/e-mail et la prise en charge de 17 langues, dont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le portugais. Il prend en charge tous les véhicules dotés d'un protocole OBDII après 1996 et les protocoles de communication suivants : ISO 14230-4 (KWP2000), ISO 15765-4 (CAN), ISO 9141-2 (iso), ISO 14229 (uds) et SAEJ 1850 (VPW&PWM).

MUCAR CDE900 PRO est un investissement fantastique pour les propriétaires de voitures, les mécaniciens et les techniciens. Ses fonctions de diagnostic complètes, ses mises à jour gratuites illimitées et son interface conviviale en font un outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent maintenir leur voiture en parfait état. Grâce à ses fonctions haut de gamme et à son prix abordable, c'est un outil indispensable pour tous ceux qui prennent l'entretien de leur voiture au sérieux. Commandez-le dès aujourd'hui et découvrez la commodité et l'efficacité de MUCAR CDE900 PRO .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2095365/CDE900_PRO.mp4

8 juin 2023 à 11:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :