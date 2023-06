L'eau numérique permet aux communautés d'économiser des millions, selon les principaux services publics





Les principaux services publics d'eau adoptent de plus en plus l'analyse de données et les technologies numériques pour optimiser leurs opérations, faire économiser des millions aux communautés et accroître la résilience des réseaux d'eau au changement climatique.

Les points de vue de 18 leaders et experts mondiaux des services d'eau influents dans l'adoption du numérique à un stade précoce sont présentés dans un nouvel article du leader des technologies de l'eau Xylem (NYSE : XYL) et Bluefield Research. Ces experts des services publics partagent leurs points de vue sur la façon dont le « passage au numérique » les aide à résoudre les grands problèmes liés à l'eau dans leurs communautés. Leur expertise partagée fournit un plan pour accélérer la modernisation de 400 000 systèmes d'eau, d'eaux usées et d'eaux pluviales dans le monde.

Les services publics qui ont participé à l'article ont mis en oeuvre des technologies numériques pour économiser des milliards de litres d'eau, empêcher des millions de litres de pollution par les débordements d'égouts et économiser des millions de dollars en coûts énergétiques.

Par exemple, à Cincinnati, dans l'Ohio, le Metropolitan Sewer District of Greater Cincinnati a utilisé des données et des solutions numériques pour doter son infrastructure existante de nouvelles capacités.

« Nous avons saisi nos données de surveillance des débordements d'égouts combinés, nos moniteurs de débit et nos installations de contrôle en temps réel et les avons reliés au sein d'un système SCADA. Les informations étaient époustouflantes », déclare Reese Johnson, superviseur de la division des services de conformité chez MSD.

Dans le Queensland, en Australie, Unitywater a utilisé des technologies de détection des fuites pour réduire les pertes d'eau et de revenus et a utilisé des compteurs intelligents pour aider à réduire les fuites pour les clients.

« Nous avons beaucoup appris de notre projet pilote initial de 1 000 mètres avant de lancer le réseau de compteurs intelligents dans un deuxième temps. Les compteurs d'eau intelligents ont été une décision durable, tant sur le plan environnemental que financier », déclare Daniel Lambert, directeur exécutif des solutions d'infrastructure durables chez Unitywater.

Le service public chinois Beijing Drainage Group (BDG) tire parti des technologies numériques pour optimiser la consommation d'énergie et réduire les émissions de carbone. En mettant en oeuvre une suite de systèmes de contrôle pour l'aération, le dosage de produits chimiques et le drainage, BDG a déjà réduit sa consommation d'énergie annuelle de 10 à 15 %.

Les leaders et experts des services publics présentés dans le nouvel article Ripple Effect: A Movement Towards Digital Transformation démontrent comment des approches progressives de l'adoption numérique peuvent conduire à des résultats probants.

« Les services publics transforment le secteur de l'eau et offrent d'importants avantages aux communautés locales, afin notamment de réaliser des économies, prévenir des fuites et débordements et réduire les émissions », déclare Matthew Pine, directeur de l'exploitation chez Xylem. « Apprendre des expériences de ces pionniers, des services publics de toutes tailles et à n'importe quel stade de maturité numérique peut accélérer leur transition vers une infrastructure plus abordable et plus durable. »

Consultez l'article et les ressources associées sur : www.xylem.com/RippleEffect

FIN

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial des technologies de l'eau qui s'engage à résoudre les problèmes critiques liés à l'eau, aux eaux usées et à l'eau dans le monde grâce à la technologie, à l'innovation et à l'expertise. Nos plus de 22 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires pro forma combiné de 7,3 milliards de dollars en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous dans cet effort sur www.xylem.com et Let's Solve Water. www.xylem.com and Let's Solve Water.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 juin 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :