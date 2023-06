Insight annonce le lancement d'une offre de services d'IA générative





PARIS, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), intégrateur de solutions membre du Fortune 500 favorisant le succès de ses clients grâce à la transformation numérique, lance une nouvelle offre de services conçue pour aider à libérer le vaste potentiel de l'IA générative afin d'apporter de la valeur aux entreprises clientes. Insight Lens for GenAI s'appuie sur les capacités approfondies d'Insight en matière d'applications d'entreprise, de plateformes de données, d'architecture technique et de solutions d'infrastructure à l'échelle.

Ces services s'appuient sur le vaste réseau de partenaires d'Insight avec les principales sociétés technologiques du monde, dont Microsoft, NVIDIA, NetApp et bien d'autres.

L'approche Insight Lens for GenAI repose sur quatre piliers fondamentaux qui se combinent pour conduire la transformation des clients basée sur les données :

Créer une instance d'entreprise sécurisée et évolutive d'IA générative dans les environnements des clients.

L'identification et la priorisation des cas d'utilisation à forte valeur, en tirant parti de l'expertise d'Insight dans les chaînes de valeur des clients.

Exploiter la plateforme Insight Lenstm, qui utilise une architecture axée sur les métadonnées pour ingérer des données provenant de multiples sources d'entreprise et les traiter dans un entrepôt de données moderne.

Concevoir, construire et déployer une infrastructure pour prendre en charge les plateformes d'IA générative.

« Insight est un leader établi dans le domaine des données et de l'IA. Nous avons beaucoup investi dans la création d'un impact commercial grâce à notre cadre Insight Lens, qui peut rapidement ingérer des téraoctets de données d'entreprise à travers des dizaines de sources dans un référentiel central pour améliorer la visibilité, l'analyse et la valeur commerciale. L'ajout de capacités d'IA générative renforcera la capacité des clients à accélérer la transformation basée sur les données », déclare Matt Jackson, Insight global CTO.

Le lancement rapide d'Insight est en partie lié au centre d'excellence interne OpenAI et à la stratégie de développement de la propriété intellectuelle. L'objectif est d'accroître la valeur de l'IA générative pour les clients, et d'élargir sa propre expérience dans l'utilisation de l'outil pour rationaliser l'analyse des données internes et la prise de décision. Insight exploite pleinement un ensemble de simulations « zéro client » mais avec ses collaborateurs en interne, pour tester l'expérience utilisateur de cette offre de services.

Pour plus d'informations sur Insight Lens for GenAI, consultez la page consacrée à la data et l'IA sur le site fr.insight.com.

À propos d'Insight

Membre du Fortune 500, Insight Enterprises, Inc. est un intégrateur de solutions dont les 13 500 collaborateurs à travers le monde aident les entreprises à accélérer leur transformation digitale afin de moderniser leur activité et de maximiser la valeur des technologies. Nous sécurisons la transformation de bout en bout et répondons aux besoins de nos clients en nous appuyant sur une offre complète de solutions, de vastes partenariats et plus de 35 années d'une large expertise de l'informatique. Classé meilleur employeur du monde par Forbes et certifié Great Place to Work, Insight amplifie ses solutions et services avec une présence mondiale, un savoir-faire local et une expérience du e-commerce international, pour réaliser les ambitions numériques de ses clients en saisissant chaque opportunité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur insight.com.

Contacts presse

BPR France - 01 83 62 88 10

Judith Martin / Madly Pulval-Dady / Sophie Decaudin

[email protected]/ [email protected] / [email protected]

