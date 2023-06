VISUAL SPORTS IMAGE SE JOINT À NAMG (THE NATIONAL ARENA MARKETING GROUP)





NAMG couvre maintenant la plupart des arénas, stades, installations récréatives et complexes sportifs du Canada - y compris les terrains de basketball et les complexes sportifs - offrant aux entreprises et aux annonceurs une portée d'un océan à l'autre et une efficacité accrue à partir d'une source unique.

Avec des bureaux à Montréal, Toronto, Edmonton et Victoria, le groupe dispose d'un accès exclusif aux installations de ses partenaires, ce qui lui permet d'offrir aux acheteurs de médias un accès direct sans intermédiaires aux placements médias et les prix les plus rentables.

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Visual Sports Image, qui a des bureaux à Victoria et à Edmonton, s'est jointe à Futuresign Multimedia Displays Inc. de Toronto et à Sport Media Marketing de Montréal pour former le plus grand réseau publicitaire marketing sportif le National Arena Marketing Group (NAMG). Grâce à ce nouveau partenariat, les trois entreprises offrent maintenant une synergie accrue à travers le pays dans environ 1 000 sites, avec des prix, une stratégie, une expertise et une gestion de campagne harmonisés.

"C'est un plaisir de travailler avec Futuresign et Sport Média au fil des ans. Dès nos premières interactions, il est apparu clairement que nos valeurs et nos philosophies étaient en harmonie - nous sommes ravis de travailler ensemble pour renforcer le réseau NAMG partout au Canada. Notre expérience combinée en matière de propriété et d'exploitation de réseaux est inégalée sur le marché et nous nous engageons à étendre notre empreinte et nos offres à nos clients, " raconte Greg Parsons, président de Visual Sports Image.

" Nous sommes très heureux que Visual Sports Image se joigne à nous", explique Stuart Smith, partenaire fondateur de Futuresign, qui ajoute : "Désormais, tous nos clients peuvent bénéficier d'un accès national et intégré aux arénas multifonctionnelles et aux complexes sportifs de notre réseau. Ensemble, nous sommes encore mieux placés pour tirer le meilleur d'une ressource inexploitée en matière de publicité et de commandite. "

Ensemble, les trois partenaires s'engagent à faire croître le plus grand réseau de publicité numérique et statique disponible au Canada et dans de nouveaux marchés aux États-Unis, tout en préservant un engagement commun envers l'intégrité.

"Visual Sports Image est au service de son marché depuis plus de 20 ans et, au cours de cette période, elle s'est forgé une réputation irréprochable", explique Alex Depatie de Sport Média Marketing, "nous pensons que cela compte vraiment et, ensemble, nous travaillerons dur pour l'améliorer encore davantage." M. Depatie ajoute qu'avec l'arrivée de Visual Sports Image, le regroupement NAMG continuera d'apporter des innovations, un meilleur positionnement et, des améliorations constantes aux outils proposés à ses partenaires. "Ensemble, conclut-il, nous capterons l'attention du bon public cible avec le bon message, au bon endroit et au bon moment. "

Ces outils comprennent la technologie numérique et les plateformes actuellement considérées comme la référence dans l'industrie.

SOURCE National Arena Marketing Group

8 juin 2023 à 10:33

