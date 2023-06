Postes Canada dévoilera le timbre consacré à Thelma Chalifoux, le troisième de l'émission de cette année rendant hommage aux dirigeants autochtones





OTTAWA, ON, le 8 juin 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), Postes Canada émettra un nouveau jeu de timbres pour rendre hommage à la vie et à l'héritage de trois dirigeants et militants autochtones. Les timbres consacrés à Nellie Cournoyea, à George Manuel et à Thelma Chalifoux sont émis en reconnaissance de leur engagement incroyable et de leur contribution à la lutte pour les droits autochtones.

Militante métisse et première Autochtone nommée au Sénat du Canada, Thelma Chalifoux constitue une force puissante au service de la justice sociale et des droits des femmes et des Autochtones. Son timbre sera dévoilé à St. Albert, en Alberta, le mardi 13 juin.

Lancé prochainement, ce jeu de timbres constitue le deuxième volet de la série de Postes Canada consacrée aux dirigeants autochtones. Lancée en 2022, la série pluriannuelle souligne les contributions de dirigeants inuit, métis et des Premières Nations modernes qui ont consacré leur vie à préserver leurs cultures et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Avant d'être émis le 21 juin, les timbres seront dévoilés lors d'événements locaux distincts. Les dévoilements des timbres en l'honneur de l'ancienne première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Nellie Cournoyea, et de George Manuel aura lieu respectivement le 11 et le 12 juin.

QUOI : Dévoilement du timbre consacré à Thelma Chalifoux

AVEC LA PARTICIPATION SPÉCIALE DE :

Proches de Thelma Chalifoux, y compris son fils Robert Coulter, sa fille Sharon Morin et sa petite-fille Leslie Deschamps

L'aînée Joyce Beaver

Melanie Omeniho, présidente, Les Femmes Michif Otispemisiwak - Women of the Métis Nation

Doug Ettinger, président-directeur général, Postes Canada

Violoniste et danseurs de gigue autochtones locaux

OÙ : Michif Cultural Connections, 9, avenue Mission, St. Albert (Alberta)

QUAND : Mardi 13 juin, à 13 h (HR)

