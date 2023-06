Plan stratégique 2023-2027 du MEQ Grande déception pour les parents





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - C'est avec une grande déception que la Fédération des comités de parents du Québec a pris connaissance du plan stratégique 2023-2027 du ministère de l'Éducation, déposé le 7 juin à l'Assemblée nationale par le ministre Drainville.

« Quand on consulte le nouveau plan stratégique du ministère qui chapeaute l'éducation de nos enfants et qu'on constate que le mot parent n'apparaît nulle part dans le tableau synoptique présentant les objectifs et leurs indicateurs, on se demande comment le gouvernement et le ministère perçoivent vraiment les parents », se désole Kévin Roy, président de la FCPQ.

À l'exception d'un encadré de quelques lignes parlant du rôle fondamental des parents et des partenaires dans la réussite éducative des élèves, la version longue de cinquante pages du plan stratégique ne mentionne aucunement l'implication parentale. L'objectif de cet encadré était sans doute de souligner que les parents ont un rôle transversal dans l'éducation, mais il est perçu par la FCPQ comme un coup d'épée dans l'eau, sans action concrète pour appuyer cette volonté.

De nombreuses études démontrent pourtant l'importance de l'engagement parental dans la réussite éducative. Cet engagement est reconnu comme une des caractéristiques ayant le plus d'impact sur le rendement scolaire, l'adaptation de l'élève et la poursuite des études, tel qu'expliqué en détail dans l'Annexe 1 du mémoire de la FCPQ sur le projet de loi 23.

Malgré cela, le ministère de l'Éducation n'a pas cru bon d'inclure des objectifs et des indicateurs liés à l'implication des parents dans le cheminement éducatif de leur enfant. À titre d'exemples, le taux de participation des parents aux rencontres avec le personnel scolaire ou à l'élaboration du plan d'intervention de leur enfant, ou encore le taux de mobilisation des parents aux assemblées annuelles de leur école et dans les instances de participation parentale auraient pu être mesurés.

La Fédération des comités de parents du Québec continuera de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts des parents et des élèves de l'école publique, indépendamment des orientations du gouvernement et du ministère de l'Éducation

