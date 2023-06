Aena lance le deuxième appel d'Aena Ventures, un programme d'accélération de startups





Aena accordera 50 000 euros à chacun des cinq projets sélectionnés pour la phase d'accélération

à chacun des cinq projets sélectionnés pour la phase d'accélération L'appel sera ouvert du 1er juin au 31 juillet sur ventures.aena.es

Les startups auront la possibilité d'accéder à un contrat avec Aena

MADRID, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- Aena a lancé Aena Ventures, son programme d'open innovation pour développer les startups qui parviennent à relever un certain nombre de défis stratégiques pour l'entreprise. L'appel, ouvert du 1er juin au 31 juillet, s'adresse aux startups et aux entreprises technologiques qui proposent des solutions disruptives aux défis actuels et futurs de l'industrie aéroportuaire.

La deuxième édition d'Aena Ventures fait partie du plan stratégique d'Aena pour l'innovation et la transformation numérique, conçu pour stimuler l'innovation et tirer parti de la technologie et des nouveaux modèles commerciaux, ainsi que pour promouvoir l'aéroport du futur.

Lors du premier appel, nous avons reçu plus de 250 propositions de startups de 33 nationalités différentes. Cinq d'entre elles ont participé à une phase d'accélération, dans laquelle elles ont reçu 50 000 euros et ont été encadrées par des experts. Aujourd'hui, quatre des projets accélérés fournissent leurs services dans les aéroports d'Aena.

Les cinq défis clés de la deuxième édition.

Cette édition se concentrera sur cinq axes : durabilité, gestion des données, numérisation, efficacité et expérience des voyageurs.

- Destination aéroportuaire : solutions visant à élargir les options des passagers, des accompagnateurs et des clients concernant les procédures aéroportuaires, les services de transferts et les livraisons dans les environnements aéroportuaires, en offrant de nouveaux produits, services et expériences.

- Aéroport basé sur les données : solutions visant à mieux connaître les passagers, à recueillir des informations pour améliorer l'offre aéroportuaire, à augmenter le chiffre d'affaires et à optimiser l'utilisation de l'infrastructure.

- Efficacité aéroportuaire : solutions et technologies visant à rationaliser le transit des passagers grâce aux processus aéroportuaires.

- Aéroport virtuel : solutions innovantes visant à fournir la technologie nécessaire pour numériser les services, virtualiser les expériences et ajouter de la valeur.

- Aéroport plus écologique : solutions et technologies visant à compenser l'activité et à gérer l'infrastructure aéroportuaire et ses ressources plus efficacement, en tenant compte du développement durable et de l'impact environnemental.

Toutes les startups et les entrepreneurs qui souhaitent participer à la deuxième édition d'Aena Ventures peuvent se renseigner sur l'appel 2023 en consultant ventures.aena.es .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2092922/Aena_Ventures_Logo.jpg

8 juin 2023 à 10:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :