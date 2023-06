Festivals et événements de la saison printanière 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 180 000 $ au Festival international DANSEncore





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 180 680 $ au Festival international DANSEncore, qui se déroule à Trois-Rivières jusqu'au 11 juin.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant cinq jours, les festivaliers pourront profiter de beaux spectacles savamment montés par des artistes d'ici et d'ailleurs. Très attendu des amateurs de danse, cet événement est une occasion privilégiée pour nos talents locaux de partager leur expérience avec leurs collègues de l'international.

Citations :

« Depuis sa création en 1995, le Festival international DANSEncore convie les amoureux de la danse à plonger dans des univers inventifs. Ce grand rendez-vous rassemble de nombreux amateurs et professionnels du Canada et de l'étranger, dont plus d'une centaine d'artistes du Québec, venus prendre d'assaut les rues du centre-ville de Trois-Rivières. Les activités organisées sur place feront briller tout leur talent. J'invite la population québécoise à participer aux classes de maître, aux compétitions, aux spectacles et aux animations, qui mèneront à la découverte des mille et un visages de la danse. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Porteur de retombées économiques et touristiques importantes pour le Québec, le Festival international DANSEncore est une belle occasion pour nos artistes de nouer des partenariats avec leurs collègues des quatre coins du monde. Je me réjouis du soutien gouvernemental à cet événement, qui contribue à la visibilité de la Mauricie et en fait une destination de choix. Félicitations aux organisateurs pour leur persévérance! Ils offrent la chance à nos danseurs de mettre en lumière leur savoir-faire! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Pour une 29e fois, le Festival international DANSEncore participe à l'effervescence événementielle de la Mauricie et à son attractivité pour la période estivale. Je suis heureux que le gouvernement appuie cet événement, qui se renouvelle sans cesse et permet aux artistes de tous âges et niveaux de perfectionner leur art. Je souhaite que les visiteurs prolongent leur séjour dans la région afin de découvrir ou de redécouvrir ses attraits, et d'encourager ses entreprises et ses commerçants. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 90 000 $ à l'organisation en vertu du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. De plus, un montant 27 680 $ couvrant deux années financières lui est versé par l'entremise du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 90 000 $ à l'organisation en vertu du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. De plus, un montant 27 680 $ couvrant deux années financières lui est versé par l'entremise du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le ministère du Tourisme accorde 63 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes :

Conseil des arts et des lettres du Québec

www.quebec.ca

Conseil des arts et des lettres du Québec sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

8 juin 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :